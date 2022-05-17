День вышиванки. Как сочетать расшитую блузу с актуальными образами
19 мая Украина отмечает День вышиванки, который сейчас для Украинцев особенный, ведь сейчас очень хочется максимально приблизиться к своим корням, впитаться в рубашку, которую носили поколения до нас
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Традиционная украинская вышитая рубашка уникальная не только с этнографической точки зрения. В первый раз в истории моды часть государственного костюма стала мировым трендом. Их можно увидеть в разных уголках мира на селебрити, членах королевской семей и инфлюэнсершах.
В этом году для нас День вышиванки сейчас особенный, ведь сейчас очень хочется максимально приблизиться к своим корням, впитаться в рубашку, которую носили поколения до нас. Я предлагаю несколько вариантов того, как можно стильно комбинировать вышиванки с актуальной и современной одеждой.
Образ 1
Рубашку традиционного фасона предлагаю сочетать с брюками-палаццо, создающими невероятный силуэт и визуально удлиняющими ноги. Маленькая сумочка и трендовая обувь завершат образ, который можно надевать в любой день.
Образ 2
Расшитое платье — праздник само по себе. Его можно сочетать с грубой массивной обувью, а я предлагаю на этот раз выбрать изысканные остроносые балетки, ироническую сумку Wine bag и очки в одной цветовой гамме с платьем.
Образ 3
Яркая вышитая рубашка с пышными рукавами сочетается с дерзкими шортами, трендовыми босоножками и сумкой-багетом. Аксессуары можно добавлять по вкусу. Например, кольца из бусин или массивные серьги.
В заключение, напоминание чего делать не надо, создавая образ с "участием" вышиванки:
- пытаться воспроизвести национальный костюм целиком;
- прибавлять к образу венки;
- подбирать обязательно красную юбку и обувь;
- превращать образ в шароварный костюм.