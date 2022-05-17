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Стиль жизни

День вышиванки. Как сочетать расшитую блузу с актуальными образами

19 мая Украина отмечает День вышиванки, который сейчас для Украинцев особенный, ведь сейчас очень хочется максимально приблизиться к своим корням, впитаться в рубашку, которую носили поколения до нас

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко
стилистка
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Фото: Фото: Gettyimages

Традиционная украинская вышитая рубашка уникальная не только с этнографической точки зрения. В первый раз в истории моды часть государственного костюма стала мировым трендом. Их можно увидеть в разных уголках мира на селебрити, членах королевской семей и инфлюэнсершах.

В этом году для нас День вышиванки сейчас особенный, ведь сейчас очень хочется максимально приблизиться к своим корням, впитаться в рубашку, которую носили поколения до нас. Я предлагаю несколько вариантов того, как можно стильно комбинировать вышиванки с актуальной и современной одеждой.

Образ 1

Рубашку традиционного фасона предлагаю сочетать с брюками-палаццо, создающими невероятный силуэт и визуально удлиняющими ноги. Маленькая сумочка и трендовая обувь завершат образ, который можно надевать в любой день.

Образ 2

Расшитое платье — праздник само по себе. Его можно сочетать с грубой массивной обувью, а я предлагаю на этот раз выбрать изысканные остроносые балетки, ироническую сумку Wine bag и очки в одной цветовой гамме с платьем.

Образ 3

Яркая вышитая рубашка с пышными рукавами сочетается с дерзкими шортами, трендовыми босоножками и сумкой-багетом. Аксессуары можно добавлять по вкусу. Например, кольца из бусин или массивные серьги.

В заключение, напоминание чего делать не надо, создавая образ с "участием" вышиванки:

  • пытаться воспроизвести национальный костюм целиком;
  • прибавлять к образу венки;
  • подбирать обязательно красную юбку и обувь;
  • превращать образ в шароварный костюм.