RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

День вишиванки. Як поєднувати розшиту блузу з актуальними образами

19 травня Україна святкує День вишиванки, який зараз для Українців особливий, адже тепер дуже хочеться максимально наблизитися до свого коріння, вбратися в сорочку, яку носили покоління до нас.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко
Стилістка
6991
Фото: Фото: Gettyimages

Традиційна українська вишита сорочка унікальна не лише з етнографічного погляду. Вперше в історії моди частина національного костюма стала світовим трендом. Їх можна побачити у різних куточках світу на селебріті, членах королівських сімей та інфлюенсерах.

Цього року для нас День вишиванки зараз особливий, адже дуже хочеться максимально наблизитися до свого коріння, вбратися в сорочку, яку носили покоління до нас. Я пропоную кілька варіантів того, як можна стильно комбінувати вишиванки з актуальним та сучасним одягом.

Образ 1

Сорочку традиційного фасону пропоную поєднувати з брюками-палаццо, що створюють неймовірний силует і візуально подовжують ноги. Маленька сумочка та трендове взуття завершать образ, який можна носити в будь-який день.

Образ 2

Розшите плаття — свято саме собою. Його можна поєднувати з грубим масивним взуттям, а я пропоную цього разу вибрати вишукані гостроносі балетки, іронічну сумку Wine bag та окуляри в одній кольоровій гамі із сукнею.

Образ 3

Яскрава вишита сорочка з пишними рукавами поєднують із зухвалими шортами, трендовими босоніжками та сумкою-багетом. Аксесуари можна додавати на свій смак. Наприклад, персні з намистин або масивні сережки.

Насамкінець, нагадування чого робити не треба, створюючи образ з "участю" вишиванки:

  • намагатись відтворити національний костюм повністю;
  • додавати до образу вінки;
  • підбирати обов'язково червону спідницю та взуття;
  • перетворювати образ на шароварний костюм.