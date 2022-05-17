День вишиванки. Як поєднувати розшиту блузу з актуальними образами

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Традиційна українська вишита сорочка унікальна не лише з етнографічного погляду. Вперше в історії моди частина національного костюма стала світовим трендом. Їх можна побачити у різних куточках світу на селебріті, членах королівських сімей та інфлюенсерах.

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Цього року для нас День вишиванки зараз особливий, адже дуже хочеться максимально наблизитися до свого коріння, вбратися в сорочку, яку носили покоління до нас. Я пропоную кілька варіантів того, як можна стильно комбінувати вишиванки з актуальним та сучасним одягом.

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Сорочку традиційного фасону пропоную поєднувати з брюками-палаццо, що створюють неймовірний силует і візуально подовжують ноги. Маленька сумочка та трендове взуття завершать образ, який можна носити в будь-який день.

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Розшите плаття — свято саме собою. Його можна поєднувати з грубим масивним взуттям, а я пропоную цього разу вибрати вишукані гостроносі балетки, іронічну сумку Wine bag та окуляри в одній кольоровій гамі із сукнею.

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Яскрава вишита сорочка з пишними рукавами поєднують із зухвалими шортами, трендовими босоніжками та сумкою-багетом. Аксесуари можна додавати на свій смак. Наприклад, персні з намистин або масивні сережки.

Насамкінець, нагадування чого робити не треба, створюючи образ з "участю" вишиванки: