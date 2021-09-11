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Рвані джинси і сукні-футляри. Головні антитренди осені 2021

Більше не в моді! Від яких предметів гардеробу варто позбутися вже зараз — якщо ви хочете бути в тренді.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко
Стилістка
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Топ антітренд осені 2021 року
Фото: Фото: Gettyimages | Ключові антитренди осені 2021

Початок нового сезону — привід переглянути свій гардероб. Прибрати на зимівлю літні речі, критично оцінити стан речей, їхню функціональність та актуальність. Для перевірки останнього стилістка Анна Пономаренко склала список найбільш застарілих речей, які краще віднести на станцію сортування сміття і забути назавжди.

Дуже рвані джинси

Хуліганські прорізи на улюбленому всіма одязі завжди в тренді тією чи іншою мірою. Але джинси з величезними дірками на колінах і стегнах, особливо скіні, сильно застаріли і перейшли з розряду бунтарських у категорію недоречних. Замініть їх на прямі джинси класичних кольорів без декору.

дівчина в рваних джинсах
Рвані джинси втратили актуальність

Сукні-футляри

Сукні-футляри часто відносять до розряду офісної класики, але навіть у цій ролі вони значно застаріли. По-перше, сучасний гардероб ділової жінки виглядає інакше, а по-друге, сама концепція такого сукні змінилася і зараз фасони стали більш складними. Для робочого гардеробу оптимальним варіантом стануть сукні-сорочки завдовжки від колін і нижче.

Плаття-футляр фото
Зазвичай це плаття відноситься до класичних модних рішень, але в цьому сезоні воно йде в тінь

Спортивні дуті куртки

Типовий осінній образ — джинси-скіні, худі і куртка, трохи нижче талії — застарів повністю. Особливо верхній одяг у такому поєднанні. Такі куртки виглядають добре під пальта і тренчі, але не самостійно. Замінять їх бомбери або пальта.

Дута куртка фото
Спортивні дуті куртки довго були актуальні

Акуратні приталені джемпери

дівчина в джемпері, джемпер обтягуючий,
На зміну приталеним джемперам приходить оверсайз

Сучасний актуальний силует одягу — вільна посадка. Ця стосується всіх предметів одягу, а особливо в'язаних речей. Тому сміливо прощайтеся з моделями, які сильно обтягують. Замініть їх на більш об'ємні моделі.

Хутряні жилети

дівчина в хутряному жилеті, хутряний жилет
Хутрові жилети втратили актуальність ще кілька сезонів тому

Натуральне хутро з кожним роком усе більше стає неактуальним. Особливо в новому. Поєднання хутра зі шкіряною курткою, настільки популярне восени в наших широтах, варто залишити в минулому. Щоб актуально утеплитися в новому сезоні, використовуйте об'ємні речі і принцип багатошаровості.

Черевики челсі на тракторній підошві

Челсі на тракторній підошві
Масивна підошва наразі в тренді, але трохи видозмінена

Масивна підошва наразі в тренді, але в іншому вигляді. Варіант черевик трохи вище щиколоток з дуже масивною рифленою підошвою вже морально застарів. Раніше їх носили з вузькими джинсами й укороченим пальтом. Зараз актуальна більш лаконічна підошва і більш високі халяви.

Маленький рюкзачок

Маленький жіночий рюкзак
Ці рюкзаки встигли сподобатися модницям по всьому світу, але настав час з ними попрощатися

Рюкзаки міцно увійшли в наш повсякденний гардероб і багатьом полюбилися завдяки своїй зручності. Разом з ними в ужиток потрапили і маленькі рюкзаки на тонких ремінцях, що за функціоналом нагадують сумку крос-баді. У сучасному образі лаконічний рюкзак виглядає стильно — плюс, він підтримує спортивний настрій, навіть не претендуючи на елегантність.