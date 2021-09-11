Рваные джинсы и платья-футляры. Главные антитренды осени 2021

Начало нового сезона — повод пересмотреть свой гардероб. Убрать на зимовку летние вещи, критически оценить состояние вещей, их функциональность и актуальность. Для проверки последнего стилист Анна Пономаренко составила список самых устаревших вещей, которые лучше отнести на станцию сортировки мусора и забыть навсегда.

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Очень рваные джинсы

Хулиганские прорези на любимой всеми одежде всегда в тренде в той или иной мере. Но джинсы с огромными дырками на коленях и бедрах, особенно скинни, сильно устарели и перешли из разряда бунтарских в категорию неуместных. Замените их на прямые джинсы классических цветов без декора.

[ + – ] Рваные джинсы потеряли актупльность

Платья-футляры

Платья-футляры часто относят к разряду офисной классики, но даже в этой роли они значительно устарели. Во-первых, современный гардероб деловой женщины выглядит иначе, а во-вторых, сама концепция такого платья изменилась и сейчас фасоны стали более сложными. Для рабочего гардероба оптимальным вариантом станут платья-рубашки длиной от колен и ниже.

[ + – ] Обычно это платье относится к классическим модным решениям, но в этом сезоне оно уходит в тень

Спортивные дутые куртки

Типичный осенний образ — джинсы-скинни, худи и куртка чуть ниже талии — устарел полностью. Особенно верхняя одежда в таком сочетании. Такие куртки выглядят хорошо под пальто и тренчами, но не самостоятельно. Заменят их бомберы или пальто.

[ + – ] Спортивные дутые куртки долгое время были актуальны

Аккуратные джемперы в обтяжку

[ + – ] На смену обтягивающим джемперам приходит оверсайз

Современный актуальный силуэт одежды — свободная посадка. Эта касается всех предметов одежды, а особенно вязаных вещей. Поэтому смело прощайтесь с моделями которые сильно обтягивают. Замените их на более объемные модели.

Меховые жилеты

[ + – ] Меховые жилеты потеряли актуальность еще пару сезонов назад

Натуральный мех с каждым годом все больше становится неактуальным. Особенно новый. Сочетание меха с кожаной курткой, столь популярное осенью в наших широтах, стоит оставить в прошлом. Для того чтобы актуально утеплиться в новом сезоне, используйте объемные вещи и принцип многослойности.

Ботинки челси на тракторной подошве

[ + – ] Массивная подошва сейчас в тренде, но несколько видоизмененная

Массивная подошва сейчас в тренде, но в ином виде. Вариант ботинок чуть выше щиколоток с очень массивной рифленой подошвой уже морально устарел. Ранее их носили с узкими джинсами и укороченным пальто. Сейчас актуальна более лаконичная подошва и более высокое голенище.

Маленький рюкзачок

[ + – ] Эти рюкзаки успели понравиться модницам по всему миру, но пришло время с ними проститься

Рюкзаки прочно вошли в наш повседневный гардероб и многим полюбились благодаря своему удобству. Вместе с ними в обиход попали и маленькие рюкзаки на тонких ремешках, по функционалу напоминающие сумку кросс-бади. В современном образе лаконичный рюкзак выглядит стильно — плюс, он поддерживает спортивное настроение, даже не претендуя на элегантность.