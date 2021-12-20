Прощай, оверсайз! Главные антитренды 2021-22, от которых мы избавляемся

Дух 2000-х

Не смотря на то, что некоторые знаковые вещи той эпохи возвращаются, низкая посадка и плюшевые костюмы, например, некоторые из них все же стоит забыть. Например, рубашки в обтяжку, платья-футляры, тонкий трикотаж, футболки по фигуре. Заменить их можно более свободными вещами с современной расслабленной посадкой.

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[ + – ] Модные коды 2000-х постепенно уходят в прошлое

Оверсайз всего

Декада тотальной бесформенности образов подходит к концу. Поэтому в 2022 носить объемный худи с объемными штанами станет не актуально. Одна вещь объемная, другая по фигуре — вот новая актуальная модная формула.

[ + – ] Доминирование оверсайза теряет акутальность в 2022 году

Спортивные штаны и шорты

Последние два года стали для спортивной одежды расцветом. Спортивные костюмы со штанами и шортами выпустили даже мировые люкс гиганты. Теперь маятник начал движение в обратную сторону — в моде узкие брюки, перья, пайетки, стразы и яркие цвета. Заменить любимые треники можно брюками из мягких тканей.

[ + – ] Прощайте, спортивные штаны!

Платья-комбинации

Нежные платья на тонких бретельках, которые за последние три года поселились в гардеробах всех модниц официально уходят в небытие, чтобы дать место нежным платьям в бельевом стиле с кружевом и разрезами. Новая версия этих платьев больше напоминает ночные рубашки в классическом и даже гротескном исполнении.

[ + – ] Платья-комбинации остаются только для домашнего применения

Неуклюжие сандалии

Наша любовь к удобной обуви переживает нелегкие времена: приходится искать баланс между комфортом спортивных сандалий и изяществом туфель на каблуках. Последние уверенно отвоевывают позиции у кроссовок. Первыми сдались спортивные сандалии (актуальными остаются только украшенные версии). Вместо них выбирайте более изящную обувь.