Прощай, оверсайз! Главные антитренды 2021-22, от которых мы избавляемся
В канун Нового года многие из нас делают генеральную уборку в доме, чтобы не брать лишнего в "новую жизнь". Предлагаю включить в программу уборки и ревизию шкафа, чтобы освободить его и себя от морально устаревших вещей.
Дух 2000-х
Не смотря на то, что некоторые знаковые вещи той эпохи возвращаются, низкая посадка и плюшевые костюмы, например, некоторые из них все же стоит забыть. Например, рубашки в обтяжку, платья-футляры, тонкий трикотаж, футболки по фигуре. Заменить их можно более свободными вещами с современной расслабленной посадкой.
Оверсайз всего
Декада тотальной бесформенности образов подходит к концу. Поэтому в 2022 носить объемный худи с объемными штанами станет не актуально. Одна вещь объемная, другая по фигуре — вот новая актуальная модная формула.
Спортивные штаны и шорты
Последние два года стали для спортивной одежды расцветом. Спортивные костюмы со штанами и шортами выпустили даже мировые люкс гиганты. Теперь маятник начал движение в обратную сторону — в моде узкие брюки, перья, пайетки, стразы и яркие цвета. Заменить любимые треники можно брюками из мягких тканей.
Платья-комбинации
Нежные платья на тонких бретельках, которые за последние три года поселились в гардеробах всех модниц официально уходят в небытие, чтобы дать место нежным платьям в бельевом стиле с кружевом и разрезами. Новая версия этих платьев больше напоминает ночные рубашки в классическом и даже гротескном исполнении.
Неуклюжие сандалии
Наша любовь к удобной обуви переживает нелегкие времена: приходится искать баланс между комфортом спортивных сандалий и изяществом туфель на каблуках. Последние уверенно отвоевывают позиции у кроссовок. Первыми сдались спортивные сандалии (актуальными остаются только украшенные версии). Вместо них выбирайте более изящную обувь.