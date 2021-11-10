Тренды зимы 2021-22. Самые актуальные тенденции моды по мнению стилиста

Приветствую вас в том самом времени года, когда комфорт побеждает стремление выглядеть очень красиво. Предлагаю вам не впадать в печаль по этому поводу, а находить эстетику в многослойности и актуальных зимних вещах.

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Стеганые куртки

В наших краях хочется не снимать одеяло с ноября по март, прекрасно, что эта идея нашла отклик и в дизайнерских сердцах. В этом сезоне актуальны яркие куртки и пуховики из эко-кожи, плащевки и других водонепроницаемых материалов. Длину и фасон выбирайте в зависимости от своего комфорта.

[ + – ] Яркие куртки и пуховики – must have сезона

Дубленки

Длинные или до середины бедра? Не важно. Главное — носить ее максимально небрежно и избегать обтягивания в бедрах и груди. Очень эффектно выглядит черная или белая модель со светлым мехом.

[ + – ] Модель дубленки со светлой подкладкой выглядит очень эффектно

Вязаные жилеты и манишки

Теплый и забавный тренд, который позволит вам носить любимые рубашки, гольфы и тонкие свитеры в новой компании. Выбирайте однотонные варианты, с классической клеткой, вязкой "гусиная лапка" или чудаковатым узором.

[ + – ] Вязанные жилетки – очень модная вещь в этом сезоне

Яркие свитеры

Скажем "нет" серости и унынию. Типично летние цвета приходят в зимний гардероб вместе с теплом. Классический свитер с высоким горлом смотрится гораздо интереснее в бюрюзовом, желтом, оранжевом или ярко-зеленом цвете.

[ + – ] Пасмурную и холодную погоду украсит и согреет теплый яркий свитер

Вельветовые брюки

Тренд родом из 2000-х. Брюки клеш или бананы станут альтернативой джинсам. Идеальны с длинными рубашками, свитерами и теми же жилетами.

[ + – ] Вельветовые брюкиклеш вернулись в моду 20 лет спустя

Бахрома

Добавьте к привычным вещам эту деталь и вы увидите как они преобразятся. Самый простой вариант — шарф с бахромой. Куртки и свитеры более сложная идея, но ее легко адаптировать к привычному гардеробу.

[ + – ] Бахрома – один из самых актуальных трендов сезона

Дутые ботинки

Ироничный тренд на пуховики для ног в этом году изрядно вас повеселит. Выбирайте яркие или сдержанные цвета, чтобы сохранить настроение и ноги в тепле.

[ + – ] Для настроения и тепла выбирайте яркие дутики

Высокие сапоги

После нескольких лет тотального царства ботинок вновь актуальны высокие сапоги до колен. Жокейские, на грубой подошве, на широком каблуке, на шпильке — выбор огромен. Важное правило: голенище не должно плотно прилегать к ноге. Пусть в образе будет больше свободы.

[ + – ] Высокие сапоги до колен снова актуальны

Длинные шарфы

Лучший способ разнообразить зимние образы. Выбирайте цветные модели, в клетку или полоску. Перекидывайте через плечо и собирайте восхищенные взгляды. Важно: никогда не покупайте шарф и шапку из одного комплекта.

[ + – ] Длинные шарфы в клетку или полоску обязательно должны быть в вашем гардеробе

Меховые панамы

Веселая и теплая альтернатива шапкам. Отлично сочетаются с объемными куртками, дубленками и даже пальто.