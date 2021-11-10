Тренды зимы 2021-22. Самые актуальные тенденции моды по мнению стилиста
Пришло время находить эстетику в многослойности и актуальных зимних вещах
Приветствую вас в том самом времени года, когда комфорт побеждает стремление выглядеть очень красиво. Предлагаю вам не впадать в печаль по этому поводу, а находить эстетику в многослойности и актуальных зимних вещах.
Стеганые куртки
В наших краях хочется не снимать одеяло с ноября по март, прекрасно, что эта идея нашла отклик и в дизайнерских сердцах. В этом сезоне актуальны яркие куртки и пуховики из эко-кожи, плащевки и других водонепроницаемых материалов. Длину и фасон выбирайте в зависимости от своего комфорта.
Дубленки
Длинные или до середины бедра? Не важно. Главное — носить ее максимально небрежно и избегать обтягивания в бедрах и груди. Очень эффектно выглядит черная или белая модель со светлым мехом.
Вязаные жилеты и манишки
Теплый и забавный тренд, который позволит вам носить любимые рубашки, гольфы и тонкие свитеры в новой компании. Выбирайте однотонные варианты, с классической клеткой, вязкой "гусиная лапка" или чудаковатым узором.
Яркие свитеры
Скажем "нет" серости и унынию. Типично летние цвета приходят в зимний гардероб вместе с теплом. Классический свитер с высоким горлом смотрится гораздо интереснее в бюрюзовом, желтом, оранжевом или ярко-зеленом цвете.
Вельветовые брюки
Тренд родом из 2000-х. Брюки клеш или бананы станут альтернативой джинсам. Идеальны с длинными рубашками, свитерами и теми же жилетами.
Бахрома
Добавьте к привычным вещам эту деталь и вы увидите как они преобразятся. Самый простой вариант — шарф с бахромой. Куртки и свитеры более сложная идея, но ее легко адаптировать к привычному гардеробу.
Дутые ботинки
Ироничный тренд на пуховики для ног в этом году изрядно вас повеселит. Выбирайте яркие или сдержанные цвета, чтобы сохранить настроение и ноги в тепле.
Высокие сапоги
После нескольких лет тотального царства ботинок вновь актуальны высокие сапоги до колен. Жокейские, на грубой подошве, на широком каблуке, на шпильке — выбор огромен. Важное правило: голенище не должно плотно прилегать к ноге. Пусть в образе будет больше свободы.
Длинные шарфы
Лучший способ разнообразить зимние образы. Выбирайте цветные модели, в клетку или полоску. Перекидывайте через плечо и собирайте восхищенные взгляды. Важно: никогда не покупайте шарф и шапку из одного комплекта.
Меховые панамы
Веселая и теплая альтернатива шапкам. Отлично сочетаются с объемными куртками, дубленками и даже пальто.