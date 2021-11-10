Тренди зими 2021-22. Найактуальніші тенденції моди, на думку стиліста

Вітаю вас у тій порі року, коли комфорт перемагає прагнення виглядати дуже красиво. Пропоную вам не впадати в смуток з цього приводу, а знаходити естетику в багатошаровості та актуальних зимових речах.

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Стьобані куртки

У наших краях хочеться не знімати ковдру з листопада до березня, чудово, що ця ідея знайшла відгук і в дизайнерських серцях. Цього сезону актуальні яскраві куртки та пуховики з екошкіри, плащівки та інших водонепроникних матеріалів. Довжину та фасон вибирайте залежно від свого комфорту.

[ + – ] Яскраві куртки та пуховики – must have сезону

Дублянки

Довгі чи до середини стегна? Неважливо. Головне — носити її максимально недбало й уникати обтягування в стегнах та грудях. Дуже ефектно виглядає чорна або біла модель зі світлим хутром.

[ + – ] Модель дублянки зі світлою підкладкою виглядає дуже ефектно

В'язані жилети та манишки

Теплий та цікавий тренд, який дозволить вам носити улюблені сорочки, гольфи та тонкі светри в новій компанії. Вибирайте однотонні варіанти, з класичною клітинкою, в'язкою "гусяча лапка" або дивакуватим візерунком.

[ + – ] В'язані жилетки — дуже модна річ цього сезону

Яскраві светри

Скажімо "ні" сірості та зневірі. Типово літні кольори приходять у зимовий гардероб разом із теплом. Класичний светр з високим горлом виглядає набагато цікавіше в бірюзовому, жовтому, оранжевому чи яскраво-зеленому кольорах.

[ + – ] Похмуру та холодну погоду прикрасить та зігріє теплий яскравий светр

Вельветові штани

Тренд родом з 2000-х. Штани кльош або банани стануть альтернативою джинсам. Ідеальні з довгими сорочками, светрами та тими ж жилетами.

[ + – ] Вельветові штани кльош повернулися в моду через 20 років

Бахрома

Додайте до звичних речей цю деталь і ви побачите, як вони перетворяться. Найпростіший варіант – шарф з бахромою. Куртки та светри складніша ідея, але її легко адаптувати до звичного гардеробу.

[ + – ] Бахрома – один із найактуальніших трендів сезону

Дуті черевики

Іронічний тренд на пуховики для ніг цього року неабияк повеселить. Вибирайте яскраві або стримані кольори, щоб зберегти настрій та ноги в теплі.

[ + – ] Для настрою та тепла вибирайте яскраві дутики

Високі чоботи

Після кількох років тотального царства черевиків знову актуальні високі чоботи до колін. Жокейські, на грубій підошві, на широкому підборі, на шпильці — вибір величезний. Важливе правило: халява не повинна щільно прилягати до ноги. Нехай в образі буде більше свободи.

[ + – ] Високі чоботи до колін знову актуальні

Довгі шарфи

Найкращий спосіб урізноманітнити зимові образи. Вибирайте кольорові моделі, у клітинку чи смужку. Перекидайте через плече та збирайте захоплені погляди. Важливо: ніколи не купуйте шарф та шапку з одного комплекту.

[ + – ] Довгі шарфи в клітинку або смужку обов'язково повинні бути у вашому гардеробі

Хутряні панами

Весела та тепла альтернатива шапкам. Відмінно поєднуються з об'ємними куртками, дублянками та навіть пальтом.