Тренди зими 2021-22. Найактуальніші тенденції моди, на думку стиліста
Настав час знаходити естетику в багатошаровості та актуальних зимових речах
Вітаю вас у тій порі року, коли комфорт перемагає прагнення виглядати дуже красиво. Пропоную вам не впадати в смуток з цього приводу, а знаходити естетику в багатошаровості та актуальних зимових речах.
Стьобані куртки
У наших краях хочеться не знімати ковдру з листопада до березня, чудово, що ця ідея знайшла відгук і в дизайнерських серцях. Цього сезону актуальні яскраві куртки та пуховики з екошкіри, плащівки та інших водонепроникних матеріалів. Довжину та фасон вибирайте залежно від свого комфорту.
Дублянки
Довгі чи до середини стегна? Неважливо. Головне — носити її максимально недбало й уникати обтягування в стегнах та грудях. Дуже ефектно виглядає чорна або біла модель зі світлим хутром.
В'язані жилети та манишки
Теплий та цікавий тренд, який дозволить вам носити улюблені сорочки, гольфи та тонкі светри в новій компанії. Вибирайте однотонні варіанти, з класичною клітинкою, в'язкою "гусяча лапка" або дивакуватим візерунком.
Яскраві светри
Скажімо "ні" сірості та зневірі. Типово літні кольори приходять у зимовий гардероб разом із теплом. Класичний светр з високим горлом виглядає набагато цікавіше в бірюзовому, жовтому, оранжевому чи яскраво-зеленому кольорах.
Вельветові штани
Тренд родом з 2000-х. Штани кльош або банани стануть альтернативою джинсам. Ідеальні з довгими сорочками, светрами та тими ж жилетами.
Бахрома
Додайте до звичних речей цю деталь і ви побачите, як вони перетворяться. Найпростіший варіант – шарф з бахромою. Куртки та светри складніша ідея, але її легко адаптувати до звичного гардеробу.
Дуті черевики
Іронічний тренд на пуховики для ніг цього року неабияк повеселить. Вибирайте яскраві або стримані кольори, щоб зберегти настрій та ноги в теплі.
Високі чоботи
Після кількох років тотального царства черевиків знову актуальні високі чоботи до колін. Жокейські, на грубій підошві, на широкому підборі, на шпильці — вибір величезний. Важливе правило: халява не повинна щільно прилягати до ноги. Нехай в образі буде більше свободи.
Довгі шарфи
Найкращий спосіб урізноманітнити зимові образи. Вибирайте кольорові моделі, у клітинку чи смужку. Перекидайте через плече та збирайте захоплені погляди. Важливо: ніколи не купуйте шарф та шапку з одного комплекту.
Хутряні панами
Весела та тепла альтернатива шапкам. Відмінно поєднуються з об'ємними куртками, дублянками та навіть пальтом.