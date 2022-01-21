Платформа, свято та волохатість. Головні тренди взуття 2022

Взуття на платформі

Це наймасштабніша і всеосяжна тенденція у взутті 2022 року. Над землею піднімаються черевики, чоботи, туфлі та босоніжки. У тренді також флешбек із 2000-х, висока танкетка. Навесні та влітку 2022 року вулиці заполонять яскраві мюлі з такою підошвою.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Взуття з "духом" гір або взуття для туризму

Трекінгові черевики цього року спустилися з вершин на вулиці та почуваються максимально комфортно. Груба підошва та кольорові шнурки добре доповнюють джинси та спортивні штани, а крім того, дуже практичні в умовах міської зими з реагентами та вічною сльотою.

Мохнатість взуття 2022 року підвищилася

Відтепер і офіційно, хутро перестало бути атрибутом тільки зимового взуття. Весняні лофери з хутряною підошвою, туфлі та навіть сандалії. Якщо вам до душі така грайливість в образах, не стримуйте себе та приміряйте пари з хутром зовні та всередині.

Високі чоботи до коліна

Високі чоботи знову на вершині популярності. З широкою халявою, що обтягують наче панчохи, жокейські — фасонів безліч. Гармонійним образ виходить якщо висота чобота до колін, але шанувальницям 2000-х сподобаються і нижчі моделі.

Взуття-свято

На противагу декаді кросівок, у моду повернулися каблуки всіх форм та розмірів, туфлі з пір'ям, стразами, камінням та фантазійним декором. Такі моделі — справжнє задоволення для шанувальниць яскравого взуття.