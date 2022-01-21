Платформа, свято та волохатість. Головні тренди взуття 2022
У новому році очікується масштабне повернення взуття на підборах усіх форм та розмірів. На противагу їм "потворне взуття" представить свої найкращі експонати. Не обов'язково вибирати якусь одну тенденцію, зрештою, модні довгі джинси однаково гарні з туфлями та хутряними сандалями.
Взуття на платформі
Це наймасштабніша і всеосяжна тенденція у взутті 2022 року. Над землею піднімаються черевики, чоботи, туфлі та босоніжки. У тренді також флешбек із 2000-х, висока танкетка. Навесні та влітку 2022 року вулиці заполонять яскраві мюлі з такою підошвою.
Взуття з "духом" гір або взуття для туризму
Трекінгові черевики цього року спустилися з вершин на вулиці та почуваються максимально комфортно. Груба підошва та кольорові шнурки добре доповнюють джинси та спортивні штани, а крім того, дуже практичні в умовах міської зими з реагентами та вічною сльотою.
Мохнатість взуття 2022 року підвищилася
Відтепер і офіційно, хутро перестало бути атрибутом тільки зимового взуття. Весняні лофери з хутряною підошвою, туфлі та навіть сандалії. Якщо вам до душі така грайливість в образах, не стримуйте себе та приміряйте пари з хутром зовні та всередині.
Високі чоботи до коліна
Високі чоботи знову на вершині популярності. З широкою халявою, що обтягують наче панчохи, жокейські — фасонів безліч. Гармонійним образ виходить якщо висота чобота до колін, але шанувальницям 2000-х сподобаються і нижчі моделі.
Взуття-свято
На противагу декаді кросівок, у моду повернулися каблуки всіх форм та розмірів, туфлі з пір'ям, стразами, камінням та фантазійним декором. Такі моделі — справжнє задоволення для шанувальниць яскравого взуття.