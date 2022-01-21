Платформа, праздник и мохнатость. Главные тренды обуви 2022

В новом году предстоит масштабное возвращение обуви на каблуках всех форм и размеров. В противовес им "уродливая обувь" представит свои лучшие экспонаты. Не обязательно выбирать какую-то одну тенденцию, в конце-концов, модные длинные джинсы одинаково хороши с туфлями и меховыми сандалиями.

Обувь на платформе

Это самая масштабная и всеобъемлющая тенденция в обуви 2022. Над землей поднимаются ботинки, сапоги, туфли и босоножки. В тренде также флэшбек из 2000-х, высокая танкетка. Весной и летом 2022 улицы заполонят яркие мюли с такой подошвой.

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Обувь с "духом" гор или обувь для туризма

Трекинговые ботинки в этом году спустились с вершин на улицы и чувствуют себя максимально комфортно. Грубая подошва и цветные шнурки хорошо дополняют джинсы и спортивные брюки, а кроме того, очень практичны в условиях городской зимы с реагентами и вечной слякотью.

Мохнатость обуви 2022 повысилась

Отныне и официально, мех перестал быть атрибутом только зимней обуви. Весенние лоферы с меховой подошвой, туфли и даже сандалии. Если вам по душе такая игривость в образах, не сдерживайте себя и примеряйте пары с мехом снаружи и внутри.

Высокие сапоги до колена

Высокие сапоги снова на пике популярности. С широким голенищем, обтягивающие словно чулки, жокейские — фасонов множество. Гармоничным образ получается если высота сапога до колен, но поклонницам 2000-х понравятся и более низкие модели.

Обувь-праздник

В противовес декаде кроссовок, в моду вернулись каблуки всех форм и размеров, туфли с перьями, стразами, камнями и фантазийным декором. Такие модели — настоящее удовольствие для поклонниц яркой обуви.