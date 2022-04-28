Мода после войны. Что будут носить украинки в 2022

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Одежда всегда прямо или косвенно является отражением изменений в обществе. Приведу известный пример: женская мода до и после мировой войны. В начале ХХ века путь женщин к освобождению от корсетов только начался, но трагические события в истории их ускорили. Женщины сняли корсеты, укоротили юбки и волосы, потому что так было удобнее работать на заводах.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

[ + – ] После окончания той войны в моде произошел настоящий переворот: начались ревущие 20-е

После окончания той войны в моде произошел настоящий переворот: начались ревущие 20-е. С короткими юбками, открытыми женскими ногами, платьями без талии. Женщины распрощались с корсетами и длинными волосами, начали работать по собственному желанию, а не только из соображений нужды, а также курить. В то время эта вредная привычка стала модной и многие годы сигарета была атрибутом ключевых икон стиля. Люди пытались взять от жизни все после страшных военных лет.

Окончание Второй мировой войны принесло всплеск женской сексуальности, которая часто называется эпохой величайшей женственности. Выпяченная грудь, подчеркнутая талия и бедра, красная помада – все это стало главными маркерами моды конца 1940-х, 1950-х годов. После многочисленных потерь и смертей начался бейби-бум, и женщинам нужно было быть максимально привлекательными. Поэтому акцент делался на женские прелести.

[ + – ] Окончание Второй мировой войны принесло всплеск женской сексуальности

Перейдем к новейшим временам. После Революции Достоинства в Украине произошел всплеск интереса ко всему украинскому. Начали активно развиваться локальные бренды разных сегментов, стало модно носить украинское и говорить об этом. Если раньше существовало мнение, что все отечественное либо неоправданно дорого, либо некачественно, то после 2014 года этот нарратив начал меняться.

За 8 лет родилось и ушло очень много модных бизнесов. Выжили самые сильные и интересные. Конкуренция сделала рынок украинской моды уникальным и интересным как для внутренних покупателей, так и внешних. Поп-ап-сторы украинских дизайнеров по всему миру вызывают чрезвычайный интерес публики. Всемирно известные инфлюэнсеры и модели делают яркие выходы в вещах наших брендов.

[ + – ] Мадонна в шляпе Ruslan Baginskiy

После войны я надеюсь на новый виток развития модной индустрии. Интерес к собственной истории, национальному костюму и традициям уже рождает новую волну популярности этнической одежды, в частности, вышиванок, во всем мире. Думаю, что этот тренд будет набирать обороты.

[ + – ] Мэй Маск в образе от Gasanova

Интерес к изделиям украинских дизайнеров тоже растет. Сегодня – это проявление поддержки, которое задает тренд. Я уверена, что на следующих неделях моды для содействия нашим художникам будут созданы отдельные программы и инвенты для более близкого знакомства публики с украинской модой.

[ + – ] Ким Кардашьян в BEVZA

В стране я надеюсь на привлечение иностранных инвестиций в развитие легкой промышленности. То есть не только в производстве одежды, но и в изготовлении тканей и фурнитуры. Потому что сразу после завершения боевых действий у производителей будут проблемы с материалами из-за проблем с логистикой.

Уверена, что теперь украинцам захочется еще больше поддерживать своих производителей и с гордостью носить все made in Ukraine.