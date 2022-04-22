Життя з нуля. Як зібрати базовий гардероб у складних умовах

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У Європі стрімко тепліє і виникає питання: що робити з гардеробом, що купити і де саме.

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Зараз я пропоную клієнтам зібрати функціональну капсулу відповідно до нових умов. Починаємо з бази: 10-12 речей, що бездоганно поєднуються між собою. Вибирати їхній стиль слід з огляду на спосіб життя. Це робота вдома, офіс, зустрічі чи денні активності з дітьми. Крім цього, потрібно визначитися, скільки зараз потрібно взуття: одна універсальна пара або все ж таки кілька. Чи можна обійтися тільки міськими кросівками чи потрібно щось ще? Те саме стосується сумки.

Після визначення функціоналу переходимо до планування кількості. Ідеально, коли на один низ (штани, джинси, спідниця) припадає 5-6 топів (футболки, светри, худі тощо). Формуючи бази, вибирайте прості кольори та тканини без принтів. Якщо вам потрібні речі, що підтримують емоційний стан, наприклад, яскраве плаття, зробіть їх своєю базою.

Для шопінгу в умовах обмеженого бюджету слід вибирати мас-маркет магазини та аутлет-мультибренди. Такі мережі дуже розвинені в Європі, в яких зібрані залишки колекцій минулих сезонів багатьох брендів різних цінових категорій. Втім, у них можна знайти справжні скарби. Якщо ж бюджет дозволяє вибирати звичні бренди, шопінг можна робити у великих ТЦ чи онлайн.

Багато українських брендів почали робити відправлення за кордон і ви можете вибрати базу у своїх, підтримавши бізнес та ЗСУ.

Розповім, як я зібрала найнеобхідніше: я зустріла війну у відпустці з валізою купальників, без теплого одягу. Тому насамперед я купила теплий светр та джинси. Після цього підібрала кілька домашніх речей та багатофункціональні легінси, для дому, прогулянок, спорту. Зрештою, купила жакет, бо зрозуміла, що без цього елемента мої образи не складаються в єдину картинку. В холодну погоду я вибираю багатошаровість, яку закінчую тим же жакетом.