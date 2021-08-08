Тренди, які завжди на вас. Підбираємо прикраси під свій характер, стиль і спосіб життя

Прикраси — природне й ефектне доповнення будь-якого образу. Без них аутфіти виходять пріснуватими і позбавленими характеру. Тому мати в арсеналі кілька універсальних та улюблених вами прикрас корисно для персонального стилю.

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Давайте спочатку визначимося, які прикраси можна вважати базовими, а які трендовими.

[ + – ] Мати в арсеналі кілька універсальних та улюблених вами прикрас корисно для персонального стилю

Базові прикраси — ті, які ви можете вдягти до будь-якого образу, вони будуть доречні й доповнять образ. Наприклад, лаконічний браслет, каблучки без великих каменів, невеликі та середні за розміром сережки. Дизайн цих прикрас може бути як лаконічним, так і більш складним. Ці прикраси ви підбираєте собі самі, під свій характер, стиль і спосіб життя.

Вони залишаються актуальними протягом багатьох років. Тому база у вас і у вашої подруги буде сильно відрізнятися.

[ + – ] Базові прикраси — ті, які ви можете вдягти до будь-якого образу

Трендові прикраси — ті, які модні та популярні прямо зараз. Їх носять наймодніші дівчата, музиканти, інфлюенсери й усі, хто хоче показати, що розбирається в моді. Ці прикраси входять і виходять з моди так само швидко, як трендовий одяг.

Зрозуміти, що прикраси трендові можна за тим, як швидко її версії з'являться у всіх мас-маркет магазинах.

[ + – ] Трендові прикраси — ті, які модні та популярні прямо зараз

Для того, щоб зібрати свою ювелірну базу, необхідно визначитися яку роль у ваших образах гратимуть прикраси. Після цього визначте бюджет на покупки, сходіть на примірку в магазини і шоу-руми, щоб зрозуміти які моделі отримують найбільший відгук у вас.

Почати можна з однієї прикраси на шию, пари сережок і декількох каблучок. Можливо, вам більше до душі вінтажні брошки і саме вони стануть основою вашого гардеробу. Не обов'язково вибирати дорогі прикраси, якісна біжутерія теж підходить як база.

Згодом, ви зрозумієте які прикраси стали улюбленими, що хочеться додати, що прибрати. До гарної базі легко додавати трендові прикраси, не втрачаючи свій стиль.