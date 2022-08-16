Мы обязательно вернемся. Что помогает украинцам быть сильными, став беженцами в Европе
"Когда я смотрю на них, я вижу людей, которые знают, что такое собирать "тревожный чемоданчик", которые слышали сирены воздушных тревог, свист летящих ракет, взрывы бомб; людей, которые собственноручно писали на груди своих детей группу крови и номера мобильных телефонов мамы и папы, которые понимают, что значит выражение "две стены", которые знают ,что такое — спать в ванной или лежать одетым на бетонном полу метро; людей, которые уехали в чем стояли, взяв только самое необходимое и оставив, возможно навсегда, то, что так дорого каждому человеческому сердцу". Мнение.
Недавно летала по делам в Ирландию.
Очень странные и абсолютно новые ощущения.
Кажется, что мир нереален: как это, в нем нет войны?
Плюс на чужую страну теперь смотришь глазами не туриста, а потенциального ее жителя.
Смогла бы я здесь жить? — через этот фильтр пропускаешь все, что видишь вокруг.
Красивая страна, Ирландия!
И богатая. Во всем это чувствуется — в том, как живут простые люди, в почти что мишленовских ресторанах даже в самом захудалом городке на 10 тыс населения, в ценах на автобус и билет в музей.
Украинцев не много.
Слишком далеко ехать, осели где поближе — в Польше, Венгрии, Австрии.
Когда я смотрю на них, я вижу людей, которые знают, что такое собирать "тревожный чемоданчик", которые слышали сирены воздушных тревог, свист летящих ракет, взрывы бомб; людей, которые собственноручно писали на груди своих детей группу крови и номера мобильных телефонов мамы и папы, которые понимают, что значит выражение "две стены", которые знают, что такое — спать в ванной или лежать одетым на бетонном полу метро; людей, которые уехали в чем стояли, взяв только самое необходимое и оставив, возможно навсегда, то, что так дорого каждому человеческому сердцу.
Но это вижу и знаю только я.
Остальные же европейцы видят "нетипичных беженцев" — жизнерадостных приветливых людей с желто-синими ленточками на запястье, пусть и не дорого, но опрятно одетых, в большинстве своем сносно говорящих на английском и, главное, — работающих.
Работают или учатся все.
Кто-то продолжает работать онлайн в украинских компаниях, кто-то устроился на местную работу, дети учатся, жизнь продолжается для всех.
И лишь иногда можно заметить слезинку в уголках глаз у женщины, смотрящей в телефон.
И это значит, что она читает новости.
Если коротко, то мой главный вывод:
Человека делает человеком сила духа. Именно она позволяет нам быть в центре своей жизни, а не на обочине чьей-то.
Держитесь, украинцы, мои земляки, где бы вы ни были.
Мы обязательно вернемся в наши дома.
А в Европу, Азию, Америку, Австралию мы будем приезжать в отпуск.
В сложные времена живем!
Колкие, страшные, порой безысходные.
Но все равно — наши.
Нужно пережить их во что бы то ни стало!
Мы и переживем.
Вот увидите.Важно