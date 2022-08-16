Мы обязательно вернемся. Что помогает украинцам быть сильными, став беженцами в Европе

"Когда я смотрю на них, я вижу людей, которые знают, что такое собирать "тревожный чемоданчик", которые слышали сирены воздушных тревог, свист летящих ракет, взрывы бомб; людей, которые собственноручно писали на груди своих детей группу крови и номера мобильных телефонов мамы и папы, которые понимают, что значит выражение "две стены", которые знают ,что такое — спать в ванной или лежать одетым на бетонном полу метро; людей, которые уехали в чем стояли, взяв только самое необходимое и оставив, возможно навсегда, то, что так дорого каждому человеческому сердцу". Мнение.

Недавно летала по делам в Ирландию.

Очень странные и абсолютно новые ощущения.

Кажется, что мир нереален: как это, в нем нет войны?

Плюс на чужую страну теперь смотришь глазами не туриста, а потенциального ее жителя.

Смогла бы я здесь жить? — через этот фильтр пропускаешь все, что видишь вокруг.

Красивая страна, Ирландия!

И богатая. Во всем это чувствуется — в том, как живут простые люди, в почти что мишленовских ресторанах даже в самом захудалом городке на 10 тыс населения, в ценах на автобус и билет в музей.

Украинцев не много.

Слишком далеко ехать, осели где поближе — в Польше, Венгрии, Австрии.

Когда я смотрю на них, я вижу людей, которые знают, что такое собирать "тревожный чемоданчик", которые слышали сирены воздушных тревог, свист летящих ракет, взрывы бомб; людей, которые собственноручно писали на груди своих детей группу крови и номера мобильных телефонов мамы и папы, которые понимают, что значит выражение "две стены", которые знают, что такое — спать в ванной или лежать одетым на бетонном полу метро; людей, которые уехали в чем стояли, взяв только самое необходимое и оставив, возможно навсегда, то, что так дорого каждому человеческому сердцу.

Но это вижу и знаю только я.

Остальные же европейцы видят "нетипичных беженцев" — жизнерадостных приветливых людей с желто-синими ленточками на запястье, пусть и не дорого, но опрятно одетых, в большинстве своем сносно говорящих на английском и, главное, — работающих.

Работают или учатся все.

Кто-то продолжает работать онлайн в украинских компаниях, кто-то устроился на местную работу, дети учатся, жизнь продолжается для всех.

[ + – ] Польская волонтерка обнимает беженку из Украины на благотворительном концерте в Кракове Фото: Getty Images

И лишь иногда можно заметить слезинку в уголках глаз у женщины, смотрящей в телефон.

И это значит, что она читает новости.

Если коротко, то мой главный вывод:

Человека делает человеком сила духа. Именно она позволяет нам быть в центре своей жизни, а не на обочине чьей-то.

Держитесь, украинцы, мои земляки, где бы вы ни были.

Мы обязательно вернемся в наши дома.

А в Европу, Азию, Америку, Австралию мы будем приезжать в отпуск.

В сложные времена живем!

Колкие, страшные, порой безысходные.

Но все равно — наши.

Нужно пережить их во что бы то ни стало!

Мы и переживем.

Вот увидите.

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