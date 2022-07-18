ТОП-10 стран для беженцев из Украины: финансовая помощь, работа, медицина, обучение детей

Фокус проанализировал информацию за четыре месяца о том, как иностранные государства принимают у себя граждан Украины. Как изменились условия финансовой помощи, пускают ли обратно в страну выехавших, что с работой, медицинским обслуживанием и обучением детей. Для анализа мы взяли 10 стран, где находится наибольшее количество украинских беженцев по данным ООН.

Согласно официальной информации Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля из Украины выехало 8,793 млн человек.

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Для своего рейтинга Фокус взял первую десятку государств с наибольшим количеством переселенцев. Мы проанализировали, какие условия для украинцев на сегодняшний день существуют в принимающих странах, что изменилось за этот период и как правительства реагируют на существующие вызовы.

Важный момент: во многих европейских странах украинцы остаются со статусом временной защиты (ниже мы объясняем, что это значит). Однако несмотря на то, что это общеевропейская директива, в разных государствах существуют свои нюансы ее реализации – от легального срока пребывания до выплаты социальных пособий.

Беженцы из Украины и статус временной защиты

3 марта Совет Евросоюза активировал Директиву о временной защите для граждан и жителей Украины, спасающихся от войны с Россией. Временная защита предоставляет, в частности, право на проживание, доступ к рынку труда, медицинским услугам и социальной помощи в странах Евросоюза.

Многих украинцев, которые выехали или готовятся выехать за границу, сейчас волнует, смогут ли они, имея статус временной защиты, ездить в Украину и возвращаться в принявшую их страну.

"Многие наши сограждане воспринимают временную защиту как разновидность безвизового режима, но на самом деле все не так. Нужно понимать, что временную защиту нельзя использовать для постоянных поездок через границу. Страна, в которой вы получили этот статус, может просто отказать вам во въезде", — комментирует Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству. По его словам, если так все же случится, то гражданин Украины может попытаться заехать в другую страну и попытаться получить статус временной защиты еще раз, но тогда придется все начинать сначала. В то же время, если украинцу необходимо по веским причинам (собрать нужные документы, оказать помощь членам семьи и т.д.) выехать на краткий срок домой и вернуться, то статус не аннулируется.

ТОП-10 стран, которые принимают беженцев из Украины

[ + – ] Для своего рейтинга "Фокус" взял первую десятку государств с наибольшим количеством переселенцев Фото: Фокус

Польша

Количество переселенцев: 1,208 млн (по данным на 5 июля)

Количество украинцев, официально зарегистрированных в статусе временной защиты: 1,208 млн

[ + – ] Польша: №1 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины Фото: Pexels

Что такое PESEL для украинских беженцев в Польше

12 марта президент Польши Анджей Дуда подписал специальный закон о помощи людям, эвакуировавшимся из Украины. Вынужденные переселенцы могут пользоваться государственными услугами, получают полный доступ к рынку труда, бесплатное образование для детей и медицинское обслуживание на тех же условиях, что и местные жители. Для этого выехавшим сюда с 24 февраля гражданам, в том числе несовершеннолетним, необходимо получить персональный номер — PESEL.

Длительность пребывания: официально в статусе временной защиты украинцы могут находиться на территории Польши 18 месяцев, начиная с 24 февраля 2022 г.

Финансовая помощь украинцам в Польше

Украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля, могут получить единоразовую выплату — 300 злотых (1,9 тыс. грн).

Украинцы наравне с гражданами Польши могут претендовать на 500 злотых (3,1 тыс. грн) в качестве ежемесячного пособия на ребенка до 18 лет и 300 злотых как годовое пособие на школьные принадлежности и учебники. Как объясняет полька Мартына Скиба, запустившая после 24 февраля проект поддержки украинских переселенцев, переселенцы также могут получать пособие на детей с инвалидностью.

Начиная с 12 марта, поляки, принимающие у себя дома беженцев из Украины, могут получить 40 злотых за человека в сутки на протяжении 120 дней с момента их въезда. По словам Скибы, эти деньги идут на еду, одежду и прочие расходы, связанные с содержанием дополнительных людей.

Медицинская помощь украинцам в Польше

Украинцы, прибывшие в Польшу позже 24 февраля, имеют право на бесплатную медпомощь наравне с гражданами страны. Для этого используется персональный номер PESEL, который обязаны получить все переселенцы. Мартына Скиба подчеркивает, что в польских аптеках принимаются украинские рецепты.

"Взрослые могут получить все прививки, прописанные в национальной Программе иммунизации: от Covid-19, туберкулеза, вирусного гепатита и т. д. Вакцинация детей обязательна", — комментирует волонтер.

Можно ли украинцам выезжать за пределы Польши?

Ранее статус временной защиты автоматически аннулировался, если граждане Украины выезжали за пределы Польши более, чем на 30 дней. Однако 30 июня президент Дуда подписал правки к закону о защите украинских переселенцев. Теперь статус можно возобновить, если украинец в этот период находился пределах Шенгенской зоны. Выехать в Украину более, чем на 30 дней с сохранением статуса тоже можно, но для этого должна быть аргументированная причина, в частности — активные боевые действия по месту проживания.

[ + – ] Автобус для беженцев из Украины в Польше с красноречивой надписью на табло Фото: Getty Images

Транспорт для украинцев в Польше

Польская железнодорожная компания PKP Intercity сообщила об отмене бесплатного проезда для украинцев по всем направлениям с 1 июля. За четыре месяца услугами Ж/Д воспользовалось 2,3 млн граждан Украины.

Обучение детей украинцев в Польше

Образование в Польше является обязательным для детей в возрасте от 7 до 18 лет, объясняет Скиба. Поэтому все украинские дети старше 7 лет должны ходить в школу, соответствующую их возрасту. Если родители или опекун могут предъявить украинский школьный аттестат, то дети принимаются в соответствующий класс. Если такого документа на руках нет, то украинские школьники должны пройти собеседование в польской школе, после чего комиссия решает, в какой класс их отправить.

Трудоустройство украинцев в странах ЕС. Комментарий эксперта

Как объясняет Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, украинские граждане, получившие временную защиту в странах ЕС, имеют доступ к рынку труда на равных условиях с местными жителями.

"В связи с тем, что наши соотечественники желают сразу зарабатывать деньги на жизнь и не имеют много времени на нострификацию дипломов, повышение квалификации и изучение местного языка, они вынуждены соглашаться на низко квалифицированный физический труд. Конечно, такой труд оплачивается не очень большими деньгами. Тем не менее, украинцы могут рассчитывать на заработную плату не ниже минимальной в стране. В Польше это 3 тыс. злотых (19 тыс. грн), в Чехии – 16,2 тыс. крон (19 тыс. грн), в Германии – 1700 евро (51 тыс. грн) в месяц", — комментирует эксперт Фокусу.

Германия

Количество переселенцев: 867 тыс. (21 июня)

Количество украинцев, официально зарегистрированных в статусе временной защиты: 670 тыс.

[ + – ] Германия: №2 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины Фото: pexels.com

Процедура идентификации для украинских беженцев в Германии

Украинцы в Германии могут получить статус временной защиты на два года. Здесь это называется "разрешение на пребывание" (Aufenthaltserlaubnis). Важно: такой статус надо запросить до 31 августа 2022 года. После этой даты заканчивается безвизовое пребывание украинцев на территории Германии. Чем раньше переселенец подает заявление, тем быстрее может рассчитывать на получение всех социальных услуг.

"Граждане и жители Украины, которые намерены остаться в Германии после 90 дней безвизового пребывания, обязаны запросить "временную защиту". Причем сделать это необходимо до 31 августа. Что будет после этой даты и будет ли продлен "крайний" срок — пока неизвестно", — прокомментировал ситуацию Фокусу Артур Ахметгалиев, редактор русскоязычной версии сайта о жизни в Германии Handbook Germany.

До получения Aufenthaltserlaubnis на первое время украинцем выдается временное разрешение на пребывание — Fiktionsbescheinigung.

С 1 июня украинцам для получения разрешения на пребывание необходимо пройти процедуру идентификации (ED-Behandlung). Без нее невозможно претендовать на получение документов. В рамках процедуры записываются личные данные человека. У всех старше 14-ти лет также снимают отпечатки пальцев.

Если переселенец из Украины успел получить разрешение на пребывание до 1 июня, ему все равно необходимо пройти процедуру идентификации. Это необходимо сделать до 31 октября этого года.

Из-за того, что сейчас процедуру идентификации в Германии проходит огромное количество украинцев, с выдачей разрешений на пребывание могут возникнуть задержки.

Просить убежище в Германии (как и в других странах ЕС) в настоящий момент эксперты не рекомендуют. Официальный статус международной защиты ограничивает права людей в отдельных моментах: у беженцев забирают их внутренние документы, и у них не будет возможность выехать из страны-реципиента. Кроме того, бюрократическая процедура занимает много времени.

Длительность пребывания: в статусе временной защиты украинцы могут находиться на территории Германии два года. Если ситуация в Украине не изменится, то документ может быть продлен до трех лет.

Финансовая помощь украинцам в Германии

Если украинец может работать, уже прошел все необходимые регистрации и получил документы, то он может рассчитывать на пособие от центра трудоустройства. По словам Артура Ахметгалиева, сумма варьируется от количества членов семьи.

Если человек не может работать или еще не прошел все регистрации, то пособие он получает от ведомства социального обеспечения. "Сумма будет зависеть от того, где именно человек проживает (общежитие или отдельное жилье), кормят ли его, либо ему необходимо готовить самостоятельно, а также от количества членов семьи", — объясняет эксперт.

Выплаты в цифрах: если человек живет один и самостоятельно воспитывает ребенка, то получает 449 евро в месяц. Если живет с партнером в сообществе Bedarfsgemeinschaft, то получает 404 евро на человека. Если живет у друзей или родственников – 360 евро. На ребенка в возрасте до 5 лет выплачивается 285 евро. На ребенка в возрасте от 6 до 13 лет – 311 евро. На подростка от 14 до 17 лет – 376 евро. Беременные или одинокие родители также могут получать дополнительную финансовую помощь.

Если гражданин Украины со статусом временной защиты устроился на работу в Германии, то право на получение пособия он теряет. "Но его зарплата все равно будет выше, чем максимальный размер пособия, если речь идет о полной занятости", — утверждает Ахметгалиев.

Если у переселенца есть бизнес в Украине, то этот доход будет учитываться при расчете пособия лишь в том случае, если человек действительно может использовать эти деньги.

Медицинская помощь украинцам в Германии

Украинцам с разрешением на пребывание в Германии положено медицинское обслуживание. Оно также доступно тем, кто запросил убежище в Германии. В обоих случаях вы не являетесь напрямую участником медицинского страхования, а будете лишь получать полагающуюся вам помощь.

[ + – ] Трудоустройство в Германии. Ярмарка вакансий для беженцев из Украины в Берлине Фото: Getty Images

Можно ли украинцам выезжать за пределы Германии?

Как объясняет Артур Ахметгалиев, все зависит от типа документа, который в настоящий момент есть у человека.

"Если у украинца уже есть "временная защита" и разрешение на пребывание, то он может находиться за пределами Германии не более шести месяцев подряд. Иначе его документ утратит свою силу. Выезжать и возвращаться в Германию можно многократно", — рассказал эксперт.

В том случае, если гражданин Украины получает пособие от центра трудоустройства, то ему необходимо запросить у ведомства разрешение на выезд из страны, добавляет Ахметгалиев.

Транспорт для украинцев в Германии

С 1 июня для проезда поездами местного и пригородного назначения украинцам необходимо приобрести билет.

Обучение детей украинцев в Германии

Все проживающие на территории Германии дети не просто могут, а обязаны посещать школу, подчеркивает Артур Ахметгалиев. Украинские дети также могут посещать детские сады, если получат в них место.

Чехия

Количество переселенцев: 388 тыс. (по данным на 5 июля)

Количество официально зарегистрированных украинцев: 387,9 тыс.

[ + – ] Чехия: №3 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины Фото: Pexels

Как украинские беженцы могут остаться в Чехии легально

Директива ЕС о временной защите для тех, кто спасается от войны с Россией, дает возможность жить на территории страны в течение 1 года, начиная с 3 марта. Если ситуация в Украине не изменится, то статус автоматически продлевается на 6 месяцев. Предусмотрено, что статус может продлеваться максимум дважды. Статус дает возможность жить на территории Чехии, доступ к рынку труда и к медицинскому обслуживанию.

Важно: срок регистрации после прибытия в страну составляет 3 дня. Для регистрации приезжим надо обратиться в Полицию по делам иностранцев (Cizinecká policie). Туда же следует обращаться и при смене места жительства в течение 3 дней.

Финансовая помощь украинцам в Чехии:

Украинцы могут получить финансовую помощь от государства в размере 5 тыс. крон (6 тыс. грн). В июне Сенат Чехии отменил выплату гуманитарной помощи для тех переселенцев, кто бесплатно получает от государства бесплатное жилье, питание и средства гигиены. Как уточняется, решение принято для борьбы с "дотационным туризмом".

Медицинская помощь украинцам в Чехии

Украинцы со статусом временной защиты имеют право на медицинское страхование и, соответственно, получение бесплатной медицинской помощи. Карту медстрахования можно получить в региональных центрах помощи гражданам Украины – там же, где помогают оформить статус временной защиты. Для получения дополнительной информации можно позвонить по телефону Министерства здравоохранения Чехии: +420 226 201 221.

Можно ли украинцам выезжать за пределы Чехии

Можно без ограничений ездить в страны Шенгена и Украину. Для этого в паспорте должен стоять штамп или визовая наклейка с количеством въездов "00".

[ + – ] Национальная опера в Праге (Чехия). Занятия балетом как часть терапии для детей беженцев из Украины Фото: Getty Images

Транспорт для украинцев в Чехии

С 12 июня украинцы в Праге и Среднечешском крае не могут бесплатно пользоваться общественным городским транспортом. Однако проезд остается бесплатным для тех граждан Украины, кто только приехал в страну. Если точнее, то такая возможность существует в течение пяти дней после получения визы временной защиты. Для того, чтобы воспользоваться своим правом при себе надо иметь документы о временной защите вместе с паспортом и печатями или визой для бесплатного проезда.

Обучение детей украинцев в Чехии

Дети в Чехии обязаны посещать учебные учреждения, тем не менее, украинские дети могут продолжать обучение дистанционно в школах Украины. Для этого они должны предоставить соответствующую справку в школьное учреждение по месту жительства в Чехии. Как рассказывает адвокат Оксана Ризак, в пражских школах на сегодняшний день уже нет мест.

Турция

Количество переселенцев: 145 тыс. человек (по состоянию на 19 мая).

Количество официально зарегистрированных украинцев: данных нет. По информации посла Украины в Турции Василия Боднара, озвученной в начале июня, большинство украинцев уже выехали, в стране остается около 50 тыс. человек.

[ + – ] Турция: №4 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины Фото: Pexels

Для пересечения границы украинцам необходимо иметь при себе биометрический или обычный загранпаспорт или ID-карту.

Если на ребенка нет загранпаспорта, то вопрос с его пропуском по свидетельству о рождении, а также в сопровождении представителей по доверенности решается в индивидуальном порядке с Государственной миграционной службой.

Как переселенцы из Украины могут остаться в Турции легально

Важно: Турция не предоставляет статус временной защиты, как это происходит в ЕС. Граждане Украины могут официально оставаться в стране в течение 90 дней в период полугода.

Если человек планирует оставаться в стране дольше, то может рассмотреть следующие варианты:

Получение краткосрочного туристического вида на жительство. Это платная услуга: стоимость – от 1 тыс. лир. Обычно его выдают на один год, но украинцы могут получить документ сроком на два года. Заявку можно подать в онлайн-режиме. Важно: в анкете обязательно придется указать сведения о доходах. Для получения ВНЖ также нужна медицинская страховка.

Вид на жительство позволяет легализовать свой статус в Турции, пользоваться банковскими (взять кредит и даже ипотеку) и социальными услугами, получить водительское удостоверение, открыть бизнес.

Получение краткосрочного гуманитарного вида на жительство. Выдается на один год. Для оформления обязательно наличие медицинской страховки.

Важно: такой статус можно получить без биометрического загранпаспорта, в отличие от туристического ВНЖ.

Международная защита (он же статус беженца). Выдается на год с возможностью продления. Заявку можно подать как при въезде в страну, так и в течение безвизового пребывания в Турции в местном отделении миграционной службы. Важно: в заявлении надо четко указать, что прошение подается о предоставлении статуса международной защиты. Еще один важный момент – надо обязательно подтвердить адрес проживания. Это может быть договор аренды жилья или письмо из отеля.

При регистрации заявителя информируют о дате проведения собеседования. Заявка, поданная семьей, регистрируется как одно прошение, принятое решение будет распространяться на всех членов семьи. Процесс получения документов может растянуться до полугода.

Социальные выплаты для украинцев в Турции не предусмотрены.

Медицинская помощь украинцам в Турции

На иностранцев со статусом международной защиты, у которых нет медицинской страховки и которые не могут самостоятельно оплатить медуслуги, распространяется действие Закона о соцобеспечении и универсальном медстраховании. За них медицинские взносы оплачивает государство. Для получения краткосрочного вида на жительства – гуманитарного или туристического – нужна медицинская страховка. Человек обязан приобрести ее самостоятельно.

Можно ли украинцам выезжать за пределы Турции

При получении туристического или гуманитарного вида на жительства можно свободно выезжать за пределы государства и возвращаться. Если документы еще не оформлены и находятся на стадии рассмотрения, то о выезде за пределы страны надо сообщить в миграционную службу.

Трудоустройство украинцев в Турции

Без разрешения на работу украинцы с гуманитарным или туристическим видом на жительство не имеют права трудоустроиться.

Лица, подавшие прошение о международной защите (статусе беженца), могут трудоустраиваться через шесть месяцев после подачи заявления без оформления дополнительных разрешений.

Обучение детей украинцев в Турции

При оформлении вида на жительство и международной защиты украинцы могут отдать детей в государственную турецкую школу. В Стамбуле работает частная русскоязычная школа, стоимость обучения – около 3 тыс. евро в год.

Италия

Количество переселенцев: 141,6 тыс. (по состоянию на 28 июня)

Количество официально зарегистрированных украинцев: 132,6 тыс.

[ + – ] Италия: №5 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины Фото: Pexels

Как украинским беженцам получить статус временной защиты в Италии

Украинцы в Италии могут получить статус временной защиты на 1 год с возможностью продления до 3 лет. Он предполагает разрешение на проживание (permesso di soggiorno), доступ к рынку труда и жилья. Также это дает возможность открыть базовый банковский счет.

Важно: оформление статуса временной защиты в разных регионах страны может занять до 4 месяцев.

Ольга Катаранчук, глава Украинской правозащитной организации граждан Украины в Италии "Оберег", объясняет алгоритм действий для переселенцев в Италии:

Перед поездкой в страну или уже по прибытии туда необходимо заполнить анкету. Те, кто прибывает на север страны (Эмилия-Романья, Лигурия, Ломбардия, Пьемонт, Венеция) должны заполнить одну анкету, прибывающие в другие регионы – другую анкету. На каждого члена семьи необходимо заполнить отдельный документ.

В течение восьми дней после прибытия необходимо уведомить местные органы власти о своем присутствии на территории страны (dichiarazione di presenza). Для этого следует обратиться в Комиссариат/Главное управление полиции (Questura).

В Комиссариате также надо уточнить порядок оформления разрешения на проживание в соответствии со статусом (временная защита, статус беженца, получение убежища, воссоединение семьи).

В местном отделении санитарной службы (ASL) надо сделать запрос на получение временной карты медицинского обслуживания.

В некоторых провинциях страны Комиссариат во время оформления разрешения на проживание не выдают национальный идентификационный код. В этом случае гражданин Украины должен самостоятельно обратиться в налоговую службу (Agenzia dell‘Entrate).

Изучение итальянского языка для переселенцев является обязательным.

Финансовая помощь украинцам в Италии

С 30 апреля украинцы в Италии могут получать финансовую помощь в размере 300 евро на взрослого и 150 евро на ребенка. Выплаты рассчитаны на три месяца. Анкета на получение помощи заполняется только после оформления статуса временной защиты и получения идентификационного кода.

"Если вы оформили временную защиту, получили соцвыплаты от государства и решили после этого вернуться в Украину, то государство может потребовать у вас вернуть деньги", — уточняет Катаранчук.

[ + – ] Занятия с детьми из Украины в центре для беженцев в Милане (Италия) Фото: Getty Images

Медицинская помощь украинцам в Италии

Оформление статуса временной защиты дает право получить медпомощь в стране. Если статус еще не оформлен, то государство все равно гарантирует бесплатное предоставление неотложной медпомощи, вакцинацию, выдачу направлений на клинические обследования и выдачу необходимых медикаментов. Чтобы получить медицинскую помощь, гражданину Украины нужен код STP (straniero temporaneamente presente), который выдается в учреждениях здравоохранения.

Можно ли украинцам выезжать за пределы Италии?

При возвращении в Украину статус временной защиты аннулируется. С разрешением на проживание можно выезжать в другие страны Шенгенской зоны на срок до 90 суток на 180 дней.

Трудоустройство украинцев в Италии

Со статусом временной защиты украинцы имеют доступ к национальному рынку труда, но, как подчеркивает эксперт, с трудоустройством в Италии сейчас сложно.

"Работы по специальности нет, устроиться можно официантом, поваром, уборщицей или на фабрике", — комментирует собеседница Фокуса.

Обучение детей украинцев в Италии

После получения статуса временной защиты украинцы могут отдать ребенка в бесплатную школу. Как уточняет Катаранчук, дети идут в образовательные учреждения на тех же правах, что и беженцы.

"Если родители хотят отдать ребенка в бесплатный детский сад, то должны обратиться в социальные службы, которые помогут с оформлением", — объясняет глава правозащитной организации.

Положение украинцев в Италии: комментарий эксперта

Ольга Катаранчук: "Каждая провинция и город в Италии трактуют Директиву для интеграции в общество украинских беженцев на основании своих административных и политических взглядов, то есть по-своему. Рекомендую украинцам обращаться в иммиграционные и социальные службы, украинскую ассоциацию, украинские церкви, дипломатические учреждения для того, чтобы получить всю необходимую поддержку".

Испания

Количество переселенцев: 125,8 тыс. (по состоянию на 4 июля)

Количество официально зарегистрированных украинцев: 125,7 тыс.

[ + – ] Испания: №6 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины Фото: Pexels

Украинским беженцам в Испании нужно получить идентификационный номер NIE

Украинцы в Испании могут получить статус временной защиты на 1 год с возможностью продления до 3 лет.

После подачи заявки на временную защиту надо получить идентификационный номер иностранца NIE. Важно: без него невозможно получить карту на бесплатное медобслуживание.

Власти Мадрида уверяют, что полиция выдает документы для получения разрешения на проживания и работу в течение 24 часов.

В Мадриде всю информацию о пребывании в стране можно получить на украинском языке по телефону службы поддержки для украинцев: 900 822 833.

Важно: гражданам Украины со статусом временной защиты не предоставляется жилье в Испании. Размещение в испанских Центрах приема беженцев возможно лишь при наличии статуса беженца.

[ + – ] Королева Испании Летиция и первая леди США Джилл Байден в центре для украинских беженцев возле Мадрида Фото: Getty Images

Финансовая помощь украинцам в Испании

Чтобы получить денежное пособие в Испании, необходимо зарегистрироваться в одном из муниципалитетов. На финансовую помощь могут рассчитывать лишь безработные, при этом они должны стать на учет в бюро занятости для поиска подходящей вакансии.

Медицинская помощь украинцам в Испании

Оформление статуса временной защиты дает право получить медпомощь в стране. После подачи заявления на получения статуса надо обратиться за картой на медобслуживание сроком на 1 год, которая выдается сразу же после обращения.

Карта на медобслуживание, полученная в любом муниципалитете, действительна на территории всей Испании.

Важно: в Мадриде это можно сделать в Бюро обслуживания и помощи гражданам Украины, туда организован бесплатный проезд для украинцев. При себе надо иметь справку о регистрации.

Трудоустройство украинцев в Испании

В Бюро занятости граждане Украины могут получить помощь через наставника/консультанта, который будет сопровождать их на протяжении всего процесса, пока они не найдут работу. При этом они получают доступ к курсам изучения испанского языка, компьютерной грамотности или курсам занятости, которые соответствуют их профилю.

Транспорт для украинцев в Испании

Национальная железнодорожная сеть Renfe предоставила гражданам Украины бесплатный проезд по Испании на всех своих поездах. Также в Барселоне можно получить бесплатный билет на поезд в направлении Франции. Услугой можно воспользоваться в кассах железнодорожного вокзала, для этого нужен украинский паспорт.

Разные автономные общины запустили собственные инициативы, облегчающие передвижение украинцев внутри населенных пунктов. В Андалусии, к примеру, переселенцам из Украины дают бесплатную транспортную карту с начальным балансом 50 евро. В Мадриде прибывшие получают бесплатную транспортную карту на 15 дней с возможностью продления еще на такой же срок. Бесплатные транспортные ваучеры украинским семьям дают и в городе Пальма на Балеарских островах.

Обучение детей украинцев в Испании

После получения статуса временной защиты украинские дети до 18 лет получают доступ к образованию наравне с гражданами Испании. Заявку для поступления в дошкольное учреждение или школу можно подать в Бюро обслуживания и помощи гражданам Украины в Мадриде.

Франция

Количество переселенцев: 92,2 тыс. (по состоянию на 4 июля)

Количество официально зарегистрированных украинцев: 92,2 тыс.

[ + – ] Франция: №7 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины Фото: Pexels

Как переселенцы из Украины могут остаться во Франции легально

Украинцы во Франции могут получить статус временной защиты на 6 месяцев. Временная защита дает право проживать на территории страны, доступ к рынку труда и медуслугам.

Если человек решил не подаваться на временную защиту, он может находиться на территории страны 90 дней в безвизовом режиме. Для того, чтобы продолжить этот срок, граждане Украины могут временное разрешение на пребывание в стране (autorisation provisoire de séjour). Для этого надо обратиться в префектуру по месту жительства.

В Париже работает единый Центр приема граждан Украины (Urgence Ukraine), где можно получить всю необходимую помощь по временному поселению, оформлению статуса временной защиты и социальной помощи. В центре есть консульский пункт для решения вопросов, связанных с идентификацией личности и паспортами. Для оформления временной защиты в других регионах надо обращаться в префектуру по месту жительства, вот тут можно посмотреть карту с адресами.

Со статусом временной защиты граждане Украины могут обратиться в префектуру с просьбой о бесплатном размещении. Жилье предоставляется как минимум на три месяца, что, как подчеркивают в Министерстве внутренних и иностранных дел Франции, позволяет прибывшим лучше интегрироваться в новую среду. Также рекомендуется связаться с местными отделениями группы Action Logement, которая занимается социальной поддержкой и может помочь приобрести мебель и технику для жилья.

[ + – ] Женщина из Украины регистрируется в центре для беженцев в Бордо (Франция) Фото: Getty Images

Финансовая помощь украинцам во Франции

Во французском офисе по иммиграции и интеграции (OFFI) украинцы могу получить карту ADA, через которую организована выплата финансовой помощи в размере 6,8 евро в день на человека (или 14,2 евро, если государство не смогло найти подходящее жилье для размещения переселенца.

Медицинская помощь украинцам во Франции

Оформление статуса временной защиты дает право получить медпомощь в стране. Важно: медицинская страховка покрывает не только консультации с профильными врачами и лечение, но и ряд других услуг, в том числе лабораторные анализы, стоматологию, услуги акушерки при беременности. В большинстве случаев медстраховка также покрывает приобретение очков для зрения, зубных протезов, слуховых аппаратов и других медицинских приборов.

Трудоустройство украинцев во Франции

Получатели временной защиты имеют полный доступ к национальному рынку труда наравне с местными жителями.

Обучение детей украинцев во Франции

После получения статуса временной защиты украинские дети до 18 лет получают доступ к национальной системе образования. Посещение школы является обязательным в стране. По состоянию на 7 июля 2022 года во французских школах обучается около 18 815 украинских учащихся. 58% учащихся посещают детские сады и начальные школы. Важно: в государственных яслях можно разместить детей до трех лет.

Великобритания

Количество переселенцев: 91 тыс. (по состоянию на 4 июля)

Количество официально зарегистрированных украинцев: 91 тыс.

[ + – ] Великобритания: №8 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины Фото: pexels.com

Беженцам из Украины нужно искать спонсора в Великобритании

18 марта Великобритания анонсировала программу Homes for Ukraine (Ukraine Sponsorhsip Scheme), рассчитанную на прием переселенцев из Украины, бегущих от войны. Инициатива позволяет приехать в Соединенное Королевство украинцам в том случае, если они находят так называемого спонсора — местного жителя, готового предоставить беженцам свое жилье не менее чем на 6 месяцев. Это дает право жить, работать и учиться в стране.

Важно: спонсора придется искать самостоятельно. Когда спонсор найден, то гражданину Украины необходимо заполнить визовую форму на правительственном сайте, где нужно, в том числе, прикрепить копии документов спонсора. На одного человека подается одна заявка.

Спонсор должен пройти обязательную проверку уполномоченных лиц. Таким образом, он гарантирует, что его дом соответствует всем нормам безопасности и готов принять семью из Украины.

После обработки заявки гражданин Украины получает официальное разрешительное письмо (permission letter), которое, по сути, является визой, позволяющей въехать на территорию страны.

Важно: в Шотландии и Уэльсе спонсора искать не надо. Если точнее, эти две страны сами выступают в качестве такого спонсора и обеспечивают прием переселенцев из Украины. Именно это надо указать в своей заявке.

[ + – ] Пикет в Лондоне: британцы просят ускорить процесс выдачи виз для беженцев из Украины Фото: Getty Images

Длительность пребывания для украинцев в Великобритании

Украинцы могут оставаться в Великобритании по программе Homes for Ukraine в течение 3 лет. Подтверждающие это документы надо оформить уже непосредственно в Соединенном Королевстве в течение первых шести месяцев пребывания.

Финансовая помощь украинцам в Великобритании

Украинцы имеют право получать финансовую помощь в рамках национальной системы соцобеспечения и защиты населения. Узнать, на какие выплаты можно претендовать, можно на правительственном сайте по ссылке.

Медицинская помощь украинцам в Великобритании

Программа Homes for Ukraine дает украинцам доступ к услугам Национальной службы здоровья, то есть к бесплатному медицинскому обслуживанию.

Трудоустройство украинцев в Великобритании

Программа Homes for Ukraine дает право официально трудоустраиваться в стране.

Обучение детей украинцев в Великобритании

Программа Homes for Ukraine дает украинцам до 18 лет доступ к национальной системе образования.

Болгария

Количество переселенцев: 84,5 тыс. (по состоянию на 5 июля)

Количество официально зарегистрированных украинцев: 119,5 тыс. (это одна из двух стран в Европе, где количество зарегистрированных украинцев превышает количество людей, остающихся на территории страны. Многие из тех, кто получили статус временной защиты на территории Болгарии затем выехали в другие государства или вернулись в Украину).

[ + – ] Болгария: №9 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины Фото: Pexels

Украинские беженцы в Болгарии должны получить регистрационную карту иностранца.

Украинцы в Болгарии могут получить статус временной защиты на 1 год с возможностью продления. Он предполагает разрешение на проживание, доступ к рынку труда и жилья, открытие банковских счетов для проведения базовых операций. Для этого надо зарегистрироваться и получить соответствующий документ – "регистрационная карта иностранца, которому предоставлена ​​временная защита".

Финансовая помощь украинцам в Болгарии

После того как гражданин Украины зарегистрировался по месту проживания, он может обратиться с заявлением для выплаты пособия.

Какую помощь украинцам выплачивает правительство Болгарии:

Единоразовая помощь в размере до 375 левов (5,7 тыс. грн).

Единовременная целевая выплата на выдачу идентификационной карты – до 75 левов (1,1 тыс. грн), однако сумма может колебаться.

Ежемесячное пособие для людей, доходы которых ниже индивидуально определенного минимального дохода.

Помощь на отопление – предоставляется на пять месяцев в течение отопительного сезона, подать документы можно с 1 июля по 31 октября.

Медицинская помощь украинцам в Болгарии

Украинцы в Болгарии со статусом временной защиты имеют право получить бесплатную неотложную медпомощь. Медицинская помощь в полном объеме наравне с местными жителями гарантируется гражданам Украины из уязвимых категорий, а именно детям до 18 лет, беременным женщинам, одиноким родителям с несовершеннолетними детьми, пожилым люди, людям с инвалидностью, людям с серьезными проблемами со здоровьем и т.д.

Трудоустройство украинцев в Болгарии

Получатели временной защиты имеют полный доступ к национальному рынку труда наравне с местными жителями. По состоянию на 31 мая в Болгарии официально начали работать более 4 тыс. переселенцев.

Обучение детей украинцев в Болгарии

Детям до 18 лет предоставляется доступ к образовательной системе. Детей до 6 лет украинские граждане могут бесплатно записать в государственные детские сады. По состоянию на 31 мая в болгарские школы ходило 500 украинских детей, еще 1,5 тыс. семей подали документы для зачисления ребенка в образовательное учреждение.

Молдова

Количество переселенцев: 83,8 тыс. (по состоянию на 5 июля)

Количество официально зарегистрированных украинцев: данных нет.

[ + – ] Молдова: №10 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины Фото: Pexels

Как переселенцы из Украины могут остаться в Молдове легально

Важно: так как Молдова не является членом Евросоюза, то директива ЕС о предоставлении украинцам статуса временной защиты на эту страну не распространяется.

Как рассказал Фокусу Кирилл Приходько, программный координатор Национального конгресса украинцев Молдовы, для граждан Украины, бегущих от войны, есть две основные опции законного пребывания в стране:

Можно легально оставаться на территории Молдовы до конца действия чрезвычайного положения (его ввели из-за начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля и 23 июня продлили еще на 45 дней) плюс 90 дней после его окончания;

В любое время в течение этого периода подать документы на получение статуса беженца. Это также можно сделать непосредственно при въезде в страну в устной форме, а потом обратиться в Бюро миграции и убежища или в отделение полиции, и там заполнить письменную форму. Процесс предоставления статуса беженца может длиться до полугода.

Важно: при подаче документов на предоставление статуса беженца украинцу придется сдать на определенное время свой внутренний и заграничный паспорт, если он есть.

Важно: даже со статусом беженца украинцы в будущем могут вернуться в Украину, предварительно уведомив о своей добровольной репатриации Бюро миграции. Но в этом случае статус беженца аннулируется на территории Республики Молдова.

Кроме этого, можно подать документы на получение вида на жительство в Республике Молдова (permis de ședere în Republica Moldova). Особенно просто это сделать тем, кто уже трудоустроен на территории страны.

При въезде в Молдову можно получить государственный идентификационный код IDNP, по которому дальше проходит регистрация человека. Тем не менее, как подчеркивает Приходько, больше украинцев в Молдове предпочитают не регистрироваться по идентификационному коду, а просто находятся на территории государства как иностранные граждане в период действия ЧП.

[ + – ] Беженцы из Украины пересекают границу Молдовы Фото: Getty Images

Можно ли выезжать в Украину и возвращаться в Молдову

"Многие украинцы въезжали в Молдову по своим внутренним, а не заграничным паспортам, и это практически никак не регулировалось. В настоящее время въехать в Молдову по внутреннему украинскому паспорту можно лишь один раз. То же самое касается свидетельства о рождении ребенка", — прокомментировал Кирилл Приходько.

Другими словами, если сейчас гражданин Украины въезжает по внутреннему паспорту, то он уже не может выехать домой и въехать еще раз без загранпаспорта. Если на руках есть заграничный паспорт, то можно выезжать в Украину и возвращаться без ограничений, уточняет собеседник Фокуса.

Финансовая помощь украинцам в Молдове

При получении статуса беженца выплаты составляют 45 евро.

Со статусом временной защиты украинцы не могут рассчитывать на материальную помощь со стороны государства. Тем не менее, они могут претендовать на выплаты управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Каждый член семьи, находящийся в Молдове, может получить помощь в размере 2,2 тыс. молдавских лей (3,4 тыс. грн) в месяц. Для получения платежей каждая семья получает специальную банковскую карту maib.

"В настоящее время это ежемесячные выплаты, и у программы пока нет конечного срока реализации. Изначально ее запустили всего на один месяц, но в итоге ее решили продлить", — комментирует Приходько.

Медицинская помощь украинцам в Молдове

Министерство здравоохранения Республики Молдова не публиковало распоряжений о бесплатной медицинской помощи для украинских переселенцев. Тем не менее, на молдовском сайте "Допомога", аккумулирующем информацию о помощи украинцам, есть длинный список медицинских инициатив и частных консультаций на бесплатной основе для переселенцев. Кроме того, граждане Украины до 18 лет могут пользоваться всеми медицинскими услугами, включенными в систему медицинского страхования Республики Молдова.

Трудоустройство для украинцев в Молдове

Граждане Украины имеют право работать на территории Молдовы без получения права на временное пребывание в целях трудовой деятельности, а лишь на основании индивидуального трудового договора.

Обучение детей украинцев в Молдове

Что касается детских садов, то никаких ограничений для украинцев нет – теоретически переселенцы могут отдавать малышей в дошкольные учреждения. Но, как подчеркивает Кирилл Приходько, на практике это сделать очень сложно – в стране острая нехватка мест в детсадах.

"Дошкольных учреждений меньше, чем детей, поэтому здесь большие очереди", — отметил эксперт.

По словам Приходько, ситуация со школами лучше, особенно в Кишиневе. В стране есть образовательные учреждения, где отдельные предметы преподаются на украинском языке. Кроме того, в Молдове очень много русскоязычных школ. Тем не менее, детей украинских переселенцев принимают в образовательные учреждения лишь в качестве слушателей.