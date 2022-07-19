PESEL и одноразовые выплаты: как в Польше изменились условия для украинцев

За четыре месяца полномасштабной войны Польша стала однозначным лидером по приему беженцев из Украины. За это время в польских городах разместилось более 1 млн переселенцев, которым постарались обеспечить все необходимое хотя бы на первое время.

Правила пребывания украинцев в Польше во многом обусловлены действием Директивы ЕС о временной защите для граждан и жителей Украины, спасающихся от войны с Россией. Тем не менее, в Польше много собственных инициатив по оказанию помощи переселенцам. Так, Польша распространила на украинцев выплату национальных социальных пособий.

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Впрочем, не секрет, что основную роль в гостеприимном приеме украинцев сыграло все же не правительство Польши, а местные жители, запустившие сотни волонтерских проектов помощи беженцам и готовые принимать людей в своих домах.

Беженцы из Украины в Польше: финансовая помощь, работа, медицина, обучение детей

Количество переселенцев: 1,208 млн (по данным на 5 июля)

Количество украинцев, официально зарегистрированных в статусе временной защиты: 1,208 млн

[ + – ] Польша: №1 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины Фото: Pexels

Что такое PESEL для украинских беженцев в Польше

12 марта президент Польши Анджей Дуда подписал специальный закон о помощи людям, эвакуировавшимся из Украины. Вынужденные переселенцы могут пользоваться государственными услугами, получают полный доступ к рынку труда, бесплатное образование для детей и медицинское обслуживание на тех же условиях, что и местные жители. Для этого выехавшим сюда с 24 февраля гражданам, в том числе несовершеннолетним, необходимо получить персональный номер — PESEL.

Длительность пребывания: официально в статусе временной защиты украинцы могут находиться на территории Польши 18 месяцев, начиная с 24 февраля 2022 г.

Финансовая помощь украинцам в Польше

Украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля, могут получить единоразовую выплату — 300 злотых (1,9 тыс. грн).

Украинцы наравне с гражданами Польши могут претендовать на 500 злотых (3,1 тыс. грн) в качестве ежемесячного пособия на ребенка до 18 лет и 300 злотых как годовое пособие на школьные принадлежности и учебники. Как объясняет полька Мартына Скиба, запустившая после 24 февраля проект поддержки украинских переселенцев, переселенцы также могут получать пособие на детей с инвалидностью.

Начиная с 12 марта, поляки, принимающие у себя дома беженцев из Украины, могут получить 40 злотых за человека в сутки на протяжении 120 дней с момента их въезда. По словам Скибы, эти деньги идут на еду, одежду и прочие расходы, связанные с содержанием дополнительных людей.

Медицинская помощь украинцам в Польше

Украинцы, прибывшие в Польшу позже 24 февраля, имеют право на бесплатную медпомощь наравне с гражданами страны. Для этого используется персональный номер PESEL, который обязаны получить все переселенцы. Мартына Скиба подчеркивает, что в польских аптеках принимаются украинские рецепты.

"Взрослые могут получить все прививки, прописанные в национальной Программе иммунизации: от Covid-19, туберкулеза, вирусного гепатита и т. д. Вакцинация детей обязательна", — комментирует волонтер.

Можно ли украинцам выезжать за пределы Польши?

Ранее статус временной защиты автоматически аннулировался, если граждане Украины выезжали за пределы Польши более, чем на 30 дней. Однако 30 июня президент Дуда подписал правки к закону о защите украинских переселенцев. Теперь статус можно возобновить, если украинец в этот период находился пределах Шенгенской зоны. Выехать в Украину более, чем на 30 дней с сохранением статуса тоже можно, но для этого должна быть аргументированная причина, в частности — активные боевые действия по месту проживания.

[ + – ] Автобус для беженцев из Украины в Польше с красноречивой надписью на табло Фото: Getty Images

Транспорт для украинцев в Польше

Польская железнодорожная компания PKP Intercity сообщила об отмене бесплатного проезда для украинцев по всем направлениям с 1 июля. За четыре месяца услугами Ж/Д воспользовалось 2,3 млн граждан Украины.

Обучение детей украинцев в Польше

Образование в Польше является обязательным для детей в возрасте от 7 до 18 лет, объясняет Скиба. Поэтому все украинские дети старше 7 лет должны ходить в школу, соответствующую их возрасту. Если родители или опекун могут предъявить украинский школьный аттестат, то дети принимаются в соответствующий класс. Если такого документа на руках нет, то украинские школьники должны пройти собеседование в польской школе, после чего комиссия решает, в какой класс их отправить.

Трудоустройство украинцев в странах ЕС. Комментарий эксперта

Как объясняет Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, украинские граждане, получившие временную защиту в странах ЕС, имеют доступ к рынку труда на равных условиях с местными жителями.

"В связи с тем, что наши соотечественники желают сразу зарабатывать деньги на жизнь и не имеют много времени на нострификацию дипломов, повышение квалификации и изучение местного языка, они вынуждены соглашаться на низко квалифицированный физический труд. Конечно, такой труд оплачивается не очень большими деньгами. Тем не менее, украинцы могут рассчитывать на заработную плату не ниже минимальной в стране. В Польше это 3 тыс. злотых (19 тыс. грн), в Чехии – 16,2 тыс. крон (19 тыс. грн), в Германии – 1700 евро (51 тыс. грн) в месяц", — комментирует эксперт Фокусу.

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