PESEL і одноразові виплати: як у Польщі змінилися умови для українців

За чотири місяці повномасштабної війни Польща стала однозначним лідером із прийому біженців з України. За цей час у польських містах розмістилося понад 1 млн переселенців, яким постаралися забезпечити все необхідне хоча б спочатку.

Правила перебування українців у Польщі багато в чому зумовлені дією Директиви ЄС про тимчасовий захист для громадян і мешканців України, які рятуються від війни з Росією. Тим не менш, у Польщі багато власних ініціатив щодо надання допомоги переселенцям. Так, Польща поширила на українців виплату національної соціальної допомоги.

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Утім, не секрет, що основну роль у гостинному прийомі українців відіграв усе ж таки не уряд Польщі, а місцеві жителі, які запустили сотні волонтерських проєктів допомоги біженцям і готові приймати людей у своїх будинках.

Біженці з України в Польщі: фінансова допомога, робота, медицина, навчання дітей

Кількість переселенців: 1,208 млн (за даними на 5 липня).

Кількість українців, офіційно зареєстрованих у статусі тимчасового захисту: 1,208 млн.

[ + – ] Польща: №1 у списку ТОП-10 країн для біженців із України Фото: Pexels

Що таке PESEL для українських біженців у Польщі

12 березня президент Польщі Анджей Дуда підписав спеціальний закон про допомогу людям, які евакуювалися з України. Вимушені переселенці можуть користуватись державними послугами, отримують повний доступ до ринку праці, безплатну освіту для дітей і медичне обслуговування на тих самих умовах, що й місцеві жителі. Для цього громадянам, які виїхали сюди з 24 лютого, зокрема неповнолітнім, необхідно отримати персональний номер — PESEL.

Тривалість перебування: офіційно в статусі тимчасового захисту українці можуть перебувати на території Польщі 18 місяців, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Фінансова допомога українцям у Польщі

Українці, які прибули в Польщу після 24 лютого, можуть отримати одноразову виплату — 300 злотих (1,9 тис. грн).

Українці нарівні з громадянами Польщі можуть претендувати на 500 злотих (3,1 тис. грн) як щомісячну допомогу на дитину до 18 років і 300 злотих як річну допомогу на шкільне приладдя та підручники. Як пояснює полька Мартина Скіба, яка після 24 лютого запустила проєкт підтримки українських переселенців, переселенці також можуть отримувати допомогу на дітей із інвалідністю.

Починаючи з 12 березня, поляки, які приймають у своїх будинках біженців із України, можуть отримати 40 злотих за особу на добу протягом 120 днів із моменту їхнього в'їзду. За словами Скіби, ці гроші йдуть на їжу, одяг та інші витрати, пов'язані з утриманням додаткових людей.

Медична допомога українцям у Польщі

Українці, які прибули в Польщу пізніше 24 лютого, мають право на безоплатну медичну допомогу нарівні з громадянами країни. Для цього використовується персональний номер PESEL, який мають отримати всі переселенці. Мартина Скіба наголошує, що в польських аптеках приймають українські рецепти.

"Дорослі можуть отримати всі щеплення, прописані в національній програмі імунізації: від Covid-19, туберкульозу, вірусного гепатиту тощо. Вакцинація дітей обов'язкова", — коментує волонтерка.

Чи можна українцям виїжджати за межі Польщі?

Раніше статус тимчасового захисту автоматично анулювався, якщо громадяни України виїжджали за межі Польщі більш ніж на 30 днів. Однак 30 червня президент Дуда підписав поправки до закону про захист українських переселенців. Тепер статус можна відновити, якщо українець у цей період був у межах Шенгенської зони. Виїхати в Україну більш ніж на 30 днів зі збереженням статусу теж можна, але для цього має бути аргументована причина, зокрема активні бойові дії за місцем проживання.

[ + – ] Автобус для біженців із України в Польщі з промовистим написом на табло Фото: Getty Images

Транспорт для українців у Польщі

Польська залізнична компанія PKP Intercity повідомила про відміну безплатного проїзду для українців у всіх напрямках з 1 липня. За чотири місяці послугами З/Д скористалося 2,3 млн громадян України.

Навчання дітей українців у Польщі

Освіта в Польщі є обов'язковою для дітей віком від 7 до 18 років, пояснює Скіба. Тому всі українські діти віком від 7 років мають ходити в школу, що відповідає їхньому віку. Якщо батьки чи опікун можуть пред'явити український шкільний атестат, діти приймаються до відповідного класу. Якщо такого документа на руках немає, то українські школярі мають пройти співбесіду в польській школі, після чого комісія вирішує, до якого класу їх відправити.

Працевлаштування українців у країнах ЄС. Коментар експерта

Як пояснює Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування, українські громадяни, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, мають доступ до ринку праці на рівних умовах із місцевими жителями.

"У зв'язку з тим, що наші співвітчизники бажають одразу заробляти гроші на життя та не мають багато часу на нострифікацію дипломів, підвищення кваліфікації та вивчення місцевої мови, вони змушені погоджуватися на низькокваліфіковану фізичну працю. Звичайно, така праця оплачується не дуже великими грошима". Тим не менш, українці можуть розраховувати на заробітну плату не нижчу за мінімальну в країні: у Польщі це 3 тис. злотих (19 тис. грн), у Чехії — 16,2 тис. крон (19 тис. грн), у Німеччині — 1700 євро (51 тис. грн) на місяць", — коментує експерт Фокусу.

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