ТОП-10 країн для біженців із України: фінансова допомога, робота, медицина, навчання детей

Фокус проаналізував інформацію за чотири місяці про те, як іноземні держави приймають громадян України. Як змінилися умови фінансової допомоги, чи пускають назад до країни тих, хто виїхав, що з роботою, медичним обслуговуванням та навчанням дітей. Для аналізу ми взяли 10 країн, де найбільша кількість українських біженців за даними ООН.

Згідно з офіційною інформацією Управління верховного комісара ООН у справах біженців, за період з 24 лютого до 5 липня з країни виїхало 8,793 млн осіб. Для свого рейтингу Фокус узяв першу десятку держав із найбільшою кількістю переселенців. Ми проаналізували, які умови для українців на сьогодні існують у країнах-реципієнтах, що змінилося за цей період і як уряди реагують на наявні виклики.

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Важливий момент: у багатьох європейських країнах українці залишаються із статусом тимчасового захисту (нижче ми пояснюємо, що це означає). Однак, незважаючи на те, що це загальноєвропейська директива, у різних державах існують свої нюанси її реалізації — від легального терміну перебування до виплати соціальної допомоги.

Біженці з України та статус тимчасового захисту

3 березня Рада Євросоюзу активувала Директиву про тимчасовий захист для громадян та мешканців України, які рятуються від війни з Росією. Тимчасовий захист надає, зокрема, право на проживання, доступ до ринку праці, медичних послуг та соціальної допомоги у країнах Євросоюзу.

Багатьох українців, які виїхали або готуються виїхати за кордон, зараз хвилює, чи зможуть вони, маючи статус тимчасового захисту, їздити в Україну та повертатися до країни, яка їх прийняла.

"Багато наших співгромадян сприймають тимчасовий захист як різновид безвізового режиму, але насправді все не так. Потрібно розуміти, що тимчасовий захист не можна використовувати для постійних поїздок через кордон. Країна, в якій ви отримали цей статус, може просто відмовити вам у в'їзді", — коментує Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. За його словами, якщо так все ж таки трапиться, то громадянин України може заїхати в іншу країну і спробувати отримати статус тимчасового захисту ще раз, але тоді доведеться все починати спочатку. Водночас, якщо українцю необхідно з вагомих причин (зібрати потрібні документи, надати допомогу членам сім'ї тощо) виїхати на короткий термін додому та повернутися, то статус не анулюється.

Топ 10 країн, які приймають біженців із України

[ + – ] Для свого рейтингу "Фокус" узяв першу десятку держав із найбільшою кількістю переселенців Фото: Фокус

Польща

Кількість переселенців: 1,208 млн (за даними на 5 липня)

Кількість українців, офіційно зареєстрованих у статусі тимчасового захисту: 1,208 млн

[ + – ] Польща: №1 у списку ТОП-10 країн для біженців з України Фото: Pexels

Що таке PESEL для українських біженців у Польщі

12 березня президент Польщі Анджей Дуда підписав спеціальний закон про допомогу людям, які евакуювалися з України. Вимушені переселенці можуть користуватись державними послугами, отримують повний доступ до ринку праці, безкоштовну освіту для дітей та медичне обслуговування на тих самих умовах, що й місцеві мешканці. Для цього громадянам, які виїхали сюди з 24 лютого, зокрема неповнолітнім, необхідно отримати персональний номер — PESEL.

Тривалість перебування: офіційно у статусі тимчасового захисту українці можуть перебувати на території Польщі 18 місяців, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Фінансова допомога українцям у Польщі

Українці, які прибули до Польщі після 24 лютого, можуть отримати одноразову виплату — 300 злотих (1,9 тис. грн).

Українці нарівні з громадянами Польщі можуть претендувати на 500 злотих (3,1 тис. грн) як щомісячну допомогу на дитину до 18 років та 300 злотих як річну допомогу на шкільне приладдя та підручники. Як пояснює полька Мартина Скіба, яка після 24 лютого запустила проєкт підтримки українських переселенців, українці також можуть отримувати допомогу на дітей з інвалідністю.

Починаючи з 12 березня, поляки, які приймають у себе вдома біженців з України, можуть отримати 40 злотих за особу на добу протягом 120 днів з моменту їхнього в'їзду. За словами Скіби, ці гроші йдуть на їжу, одяг та інші витрати, пов'язані із утриманням додаткових людей.

Медична допомога українцям у Польщі

Українці, які прибули до Польщі пізніше 24 лютого, мають право на безоплатну медичну допомогу нарівні з громадянами країни. Для цього використовується персональний номер PESEL, який мають отримати всі переселенці. Мартина Скіба наголошує, що у польських аптеках приймаються українські рецепти.

"Дорослі можуть отримати всі щеплення, прописані в національній програмі імунізації: від Covid-19, туберкульозу, вірусного гепатиту тощо. Вакцинація дітей обов'язкова", — коментує волонтерка.

Чи можна українцям виїжджати за межі Польщі?

Раніше статус тимчасового захисту автоматично анулювався, якщо громадяни України виїжджали за межі Польщі більше ніж на 30 днів. Однак 30 червня президент Дуда підписав поправки до закону про захист українських переселенців. Тепер статус можна відновити, якщо українець у цей період був у межах Шенгенської зони. Виїхати в Україну більше ніж на 30 днів із збереженням статусу теж можна, але для цього має бути аргументована причина, зокрема — активні бойові дії за місцем проживання.

[ + – ] Автобус для біженців з України в Польщі з красномовним написом на табло Фото: Getty Images

Транспорт для українців у Польщі

Польська залізнична компанія PKP Intercity повідомила про скасування безкоштовного проїзду для українців у всіх напрямках з 1 липня. За чотири місяці послугами залізниці скористалося 2,3 млн. громадян України.

Навчання дітей українців у Польщі

Освіта у Польщі є обов'язковою для дітей віком від 7 до 18 років, пояснює Скіба. Тому всі українські діти віком від 7 років мають ходити до школи, що відповідає їхньому віку. Якщо батьки чи опікун можуть пред'явити український шкільний атестат, діти приймаються до відповідного класу. Якщо такого документа на руках немає, то українські школярі мають пройти співбесіду у польській школі, після чого комісія вирішує, до якого класу їх відправити.

Працевлаштування українців у країнах ЄС. Коментар експерта

Як пояснює Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування, українські громадяни, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, мають доступ до ринку праці на рівних умовах із місцевими жителями.

"У зв'язку з тим, що наші співвітчизники бажають одразу заробляти гроші на життя і не мають багато часу на нострифікацію дипломів, підвищення кваліфікації та вивчення місцевої мови, вони змушені погоджуватися на низькокваліфіковану фізичну працю. Звичайно, така праця оплачується не дуже великими грошима. Проте, українці можуть розраховувати на заробітну плату не нижчу за мінімальну в країні: у Польщі це 3 тис. злотих (19 тис. грн), у Чехії — 16,2 тис. крон (19 тис. грн), у Німеччині — 1700 євро (51 тис. грн) на місяць", — коментує експерт Фокусу.

Німеччина

Кількість переселенців: 867 тис. (21 червня)

Кількість українців, офіційно зареєстрованих у статусі тимчасового захисту: 670 тис.

[ + – ] Німеччина: №2 у списку ТОП-10 країн для біженців з України Фото: pexels.com

Процедура ідентифікації для українських біженців у Німеччині

Українці в Німеччині можуть набути статусу тимчасового захисту на два роки. Тут це називається "дозвіл на перебування" (Aufenthaltserlaubnis). Важливо: такий статус слід запросити до 31 серпня 2022 року. Після цієї дати закінчується безвізове перебування українців на території Німеччини. Що раніше переселенець подає заяву, то швидше може розраховувати на отримання всіх соціальних послуг.

"Громадяни та жителі України, які мають намір залишитися в Німеччині після 90 днів безвізового перебування, зобов'язані запитати "тимчасовий захист". Причому зробити це необхідно до 31 серпня. Що буде після цієї дати і чи буде продовжено "крайній" термін — поки невідомо", — прокоментував ситуацію Фокус Артур Ахметгалієв, редактор російськомовної версії сайту про життя в Німеччині Handbook Germany.

До отримання Aufenthaltserlaubnis на перший час українцям видається тимчасовий дозвіл на перебування — Fiktionsbescheinigung.

З 1 червня українцям для отримання дозволу на перебування необхідно пройти процедуру ідентифікації (ED-Behandlung). Без неї неможливо претендувати на отримання документів. У межах процедури записуються особисті дані людини. Усі старші 14-ти років також знімають відбитки пальців.

Якщо переселенець з України встиг отримати дозвіл на перебування до 1 червня, то йому все одно необхідно пройти процедуру ідентифікації. Це потрібно зробити до 31 жовтня цього року.

Через те, що наразі процедуру ідентифікації в Німеччині проходить величезна кількість українців, із видачею дозволів на перебування можуть виникнути затримки.

Просити притулок у Німеччині (як і в інших країнах ЄС) зараз експерти не рекомендують. Офіційний статус міжнародного захисту обмежує права людей в окремих моментах: у біженців забирають їх внутрішні документи, і у них не буде можливості виїхати з країни-реципієнта. Крім того, бюрократична процедура займає багато часу.

Тривалість перебування: у статусі тимчасового захисту українці можуть перебувати на території Німеччини два роки. Якщо ситуація в Україні не зміниться, документ може бути продовжений до трьох років.

Фінансова допомога українцям у Німеччині

Якщо українець може працювати, вже пройшов усі необхідні реєстрації та отримав документи, то він може розраховувати на допомогу від центру працевлаштування. За словами Артура Ахметгалієва, сума варіюється від кількості членів родини.

Якщо людина не може працювати або ще не пройшла всі реєстрації, то допомогу вона отримує від відомства соціального забезпечення. "Сума залежатиме від того, де саме людина проживає (гуртожиток чи окреме житло), чи годують її, чи їй необхідно готувати самостійно, а також від кількості членів сім'ї", — пояснює експерт.

Виплати у цифрах: якщо людина живе сама і самостійно виховує дитину, то отримує 449 євро на місяць. Якщо живе з партнером у спільноті Bedarfsgemeinschaft, то отримує 404 євро на людину. Якщо мешкає у друзів чи родичів — 360 євро. На дитину до 5 років виплачується 285 євро. На дитину віком від 6 до 13 років — 311 євро. На підлітка від 14 до 17 років — 376 євро. Вагітні або самотні батьки також можуть отримувати додаткову фінансову допомогу.

Якщо громадянин України зі статусом тимчасового захисту влаштувався на роботу в Німеччині, то право на отримання допомоги він втрачає. "Але його зарплата все одно буде вищою, ніж максимальний розмір допомоги, якщо йдеться про повну зайнятість", — стверджує Ахметгалієв.

Якщо переселенець має бізнес в Україні, то цей дохід враховуватиметься при розрахунку допомоги лише в тому випадку, якщо людина справді може використовувати ці гроші.

Медична допомога українцям у Німеччині

Українцям із дозволом на перебування у Німеччині надано медичне обслуговування. Воно також доступне тим, хто запросив притулок у Німеччині. В обох випадках ви не є безпосередньо учасником медичного страхування, а лише отримуватимете допомогу.

[ + – ] Працевлаштування у Німеччині. Ярмарка вакансій для біженців з України в Берліні Фото: Getty Images

Чи можна українцям виїжджати за межі Німеччини?

Як пояснює Артур Ахметгалієв, все залежить від типу документа, який зараз має людина.

"Якщо в українця вже є "тимчасовий захист" та дозвіл на перебування, то він може перебувати за межами Німеччини не більше шести місяців поспіль. Інакше його документ втратить свою силу. Виїжджати та повертатися до Німеччини можна багаторазово", — розповів експерт.

Якщо громадянин України отримує допомогу від центру працевлаштування, то йому необхідно запросити у відомства дозвіл на виїзд з країни, додає Ахметгалієв.

Транспорт для українців у Німеччині

З 1 червня для проїзду потягами місцевого та приміського призначення українцям необхідно придбати квиток.

Навчання дітей українців у Німеччині

Усі діти, які проживають на території Німеччини, не просто можуть, а зобов'язані відвідувати школу, підкреслює Артур Ахметгалієв. Українські діти також можуть відвідувати дитячі садки, якщо отримають у них місце.

Чехія

Кількість переселенців: 388 тис. (за даними на 5 липня)

Кількість офіційно зареєстрованих українців: 387,9 тис.

[ + – ] Чехія: №3 у списку ТОП-10 країн для біженців з України Фото: Pexels

Як українські біженці можуть залишитись у Чехії легально

Директива ЄС про тимчасовий захист для тих, хто рятується від війни з Росією, дає можливість жити на території країни протягом 1 року, починаючи з 3 березня. Якщо ситуація в Україні не зміниться, статус автоматично продовжується на 6 місяців. Передбачено, що статус може продовжуватись максимум двічі. Статус дає можливість жити на території Чехії, доступ до ринку праці та медичного обслуговування.

Важливо: термін реєстрації після прибуття до країни становить три дні. Для реєстрації приїжджим треба звернутися до Поліції у справах іноземців (Cizinecká policie). Туди слід звертатися і при зміні місця проживання протягом 3 днів.

Фінансова допомога українцям у Чехії:

Українці можуть одержати фінансову допомогу від держави у розмірі 5 тис. крон (6 тис. грн). У червні Сенат Чехії скасував виплату гуманітарної допомоги тим переселенцям, хто безкоштовно отримує від держави безкоштовне житло, харчування та засоби гігієни. Як уточнюється, рішення ухвалене для боротьби з "дотаційним туризмом".

Медична допомога українцям у Чехії

Українці зі статусом тимчасового захисту мають право на медичне страхування та, відповідно, отримання безкоштовної медичної допомоги. Карту медстрахування можна отримати у регіональних центрах допомоги громадянам України — там, де допомагають оформити статус тимчасового захисту. Для отримання додаткової інформації можна зателефонувати до Міністерства охорони здоров'я Чехії: +420 226 201 221.

Чи можна українцям виїжджати за межі Чехії

Можна без обмежень їздити до країн Шенгену та України. Для цього у паспорті має стояти штамп чи візова наклейка з кількістю в'їздів "00".

[ + – ] Національна опера в Празі (Чехія). Заняття балетом як частина терапії для дітей біженців з України Фото: Getty Images

Транспорт для українців у Чехії

З 12 червня українці у Празі та Центральночеському краї не можуть безкоштовно користуватися громадським міським транспортом. Однак проїзд залишається безкоштовним для тих громадян України, хто лише приїхав до країни. Якщо точніше, така можливість існує протягом п'яти днів після отримання візи тимчасового захисту. Для того, щоб скористатися своїм правом, при собі треба мати документи про тимчасовий захист разом з паспортом та печатками або візою для безкоштовного проїзду.

Навчання дітей українців у Чехії

Діти у Чехії зобов'язані відвідувати навчальні заклади, проте українські діти можуть продовжувати навчання дистанційно у школах України. Для цього вони мають надати відповідну довідку до шкільного закладу за місцем проживання у Чехії. Як розповідає адвокатка Оксана Різак, у празьких школах нині вже немає місць.

Туреччина

Кількість переселенців: 145 тис. осіб (станом на 19 травня).

Кількість офіційно зареєстрованих українців: даних немає. За інформацією посла України в Туреччині Василя Боднара, озвученій на початку червня, більшість українців уже виїхали, в країні залишається близько 50 тис. людей.

[ + – ] Туреччина: №4 у списку ТОП-10 країн для біженців з України Фото: Pexels

Для перетину кордону українцям необхідно мати при собі біометричний чи звичайний закордонний паспорт, або ж ID-картку.

Якщо на дитину немає закордонного паспорта, то питання з її пропуском за свідоцтвом про народження, а також у супроводі представників за довіреністю вирішується в індивідуальному порядку з Державною міграційною службою.

Як переселенці з України можуть залишитись у Туреччині легально

Важливо: Туреччина не надає статусу тимчасового захисту, як це відбувається в ЄС. Громадяни України можуть офіційно залишатися у країні протягом 90 днів у період пів року.

Якщо людина планує залишатися у країні довше, може розглянути такі варіанти:

Отримання короткострокової туристичної посвідки на проживання. Це платна послуга: вартість — від 1 тис. лір. Зазвичай, її видають на один рік, але українці можуть отримати документ терміном на два роки. Заявку можна подати в онлайн-режимі. Важливо: в анкеті обов'язково доведеться зазначити відомості про доходи. Для отримання посвідки на проживання також потрібна медична страховка.

Посвідка на проживання дозволяє легалізувати свій статус у Туреччині, користуватися банківськими (взяти кредит і навіть іпотеку) та соціальними послугами, отримати посвідчення водія, відкрити бізнес.

Отримання короткострокової гуманітарної посвідки на проживання. Видається на рік. Для оформлення обов'язковою є наявність медичної страховки.

Важливо: такий статус можна отримати без біометричного закордонного паспорта, на відміну від туристичної посвідки на проживання.

Міжнародний захист (він же статус біженця). Видається на рік із можливістю продовження. Заявку можна подати як при в'їзді в країну, так і протягом безвізового перебування в Туреччині в місцевому відділенні міграційної служби. Важливо: у заяві слід чітко зазначити, що прохання подається про надання статусу міжнародного захисту. Ще один важливий момент — треба обов'язково підтвердити адресу проживання. Це може бути договір оренди житла або лист із готелю.

Під час реєстрації заявника інформують про дату проведення співбесіди. Заявка, подана сім'єю, реєструється як одне прохання, прийняте рішення поширюватиметься на всіх членів сім'ї. Процес отримання документів може тривати до пів року.

Соціальних виплат для українців у Туреччині не передбачено.

Медична допомога українцям у Туреччині

На іноземців зі статусом міжнародного захисту, у яких немає медичного страхування та які не можуть самостійно сплатити медпослуги, поширюється дія Закону про соцзабезпечення та універсальне медстрахування. За них медичні внески сплачує держава. Для отримання короткострокової посвідки на проживання — гуманітарної чи туристичної — потрібна медична страховка. Людина зобов'язана придбати її самостійно.

Чи можна українцям виїжджати за межі Туреччини

При отриманні туристичної чи гуманітарної посвідки на проживання можна вільно виїжджати за межі держави та повертатися. Якщо документи ще не оформлені і перебувають на стадії розгляду, то про виїзд за межі країни слід повідомити міграційну службу.

Працевлаштування українців у Туреччині

Без дозволу на роботу українці з гуманітарним чи туристичним дозволом на проживання не мають права працевлаштуватися.

Особи, які подали прохання про міжнародний захист (статус біженця), можуть працевлаштуватися через шість місяців після подання заяви без оформлення додаткових дозволів.

Навчання дітей українців у Туреччині

При оформленні посвідки на проживання та міжнародного захисту українці можуть віддати дітей до державної турецької школи. У Стамбулі працює приватна російськомовна школа, вартість навчання — близько 3 тис. євро на рік.

Італія

Кількість переселенців: 141,6 тис. (станом на 28 червня)

Кількість офіційно зареєстрованих українців: 132,6 тис.

[ + – ] Італія: №5 у списку ТОП-10 країн для біженців з України Фото: Pexels

Як українським біженцям отримати статус тимчасового захисту в Італії

Українці в Італії можуть набути статусу тимчасового захисту на 1 рік з можливістю продовження до 3 років. Він передбачає дозвіл на проживання (permesso di soggiorno), доступ до ринку праці та житла. Також це дозволяє відкрити базовий банківський рахунок.

Важливо: оформлення статусу тимчасового захисту у різних регіонах країни може тривати до 4 місяців.

Ольга Катаранчук, голова Української правозахисної організації громадян України в Італії "Оберіг" пояснює алгоритм дій для переселенців в Італії:

Перед поїздкою до країни або вже після прибуття туди необхідно заповнити анкету. Ті, хто прибуває на північ країни (Емілія-Романья, Лігурія, Ломбардія, П'ємонт, Венеція) повинні заповнити одну анкету, ті, що прибувають до інших регіонів — іншу анкету. На кожного члена сім'ї потрібно заповнити окремий документ.

Протягом восьми днів після прибуття необхідно повідомити місцеві органи влади про свою присутність на території країни (dichiarazione di presenza). Для цього слід звернутися до Комісаріату/Головного управління поліції (Questura).

У Комісаріаті також слід уточнити порядок оформлення дозволу на проживання відповідно до статусу (тимчасовий захист, статус біженця, отримання притулку, возз'єднання сім'ї).

У місцевому відділенні санітарної служби (ASL) потрібно зробити запит на отримання тимчасової картки медичного обслуговування.

У деяких провінціях країни Комісаріат під час оформлення дозволу на проживання не видає національний ідентифікаційний код. У цьому випадку громадянин України має самостійно звернутися до податкової служби (Agenzia dell'Entrate).

Вивчення італійської для переселенців є обов'язковим.

Фінансова допомога українцям в Італії

З 30 квітня українці в Італії можуть отримувати фінансову допомогу у розмірі 300 євро на дорослу людину та 150 євро на дитину. Виплати розраховані на три місяці. Анкета на отримання допомоги заповнюється лише після оформлення статусу тимчасового захисту та отримання ідентифікаційного коду.

"Якщо ви оформили тимчасовий захист, отримали соцвиплати від держави і вирішили після цього повернутися в Україну, то держава може вимагати від вас повернути гроші", — уточнює Катаранчук.

[ + – ] Заняття з дітьми з України в центрі для біженців у Мілані (Італія) Фото: Getty Images

Медична допомога українцям в Італії

Оформлення статусу тимчасового захисту дає право отримати медичну допомогу в країні. Якщо статус ще не оформлений, то держава все одно гарантує безкоштовне надання невідкладної медичної допомоги, вакцинацію, видачу направлень на клінічні обстеження та видачу необхідних медикаментів. Щоб отримати медичну допомогу, громадянинові України потрібен код STP (straniero temporaneamente presente), який видається у закладах охорони здоров'я.

Чи можна українцям виїжджати за межі Італії?

При поверненні в Україну статус тимчасового захисту анулюється. З дозволом на проживання можна виїжджати до інших країн Шенгенської зони терміном до 90 діб на 180 днів.

Працевлаштування українців в Італії

Зі статусом тимчасового захисту українці мають доступ до національного ринку праці, але, як наголошує експерт, із працевлаштуванням в Італії зараз складно.

"Роботи за фахом немає, влаштуватися можна офіціантом, кухарем, прибиральницею або на фабриці", — коментує співрозмовниця Фокусу.

Навчання дітей українців в Італії

Після набуття статусу тимчасового захисту українці можуть віддати дитину до безкоштовної школи. Як уточнює Катаранчук, діти йдуть до освітніх закладів на тих самих правах, що й біженці.

"Якщо батьки хочуть віддати дитину у безкоштовний дитячий садок, то мають звернутися до соціальних служб, які допоможуть з оформленням", — пояснює голова правозахисної організації.

Становище українців в Італії: коментар експерта

Ольга Катаранчук: "Кожна провінція та місто в Італії трактують Директиву для інтеграції до суспільства українських біженців на підставі своїх адміністративних та політичних поглядів, тобто по-своєму. Рекомендую українцям звертатися до імміграційних та соціальних служб, української асоціації, українських церков, дипломатичних установ для того, щоб отримати всю необхідну підтримку.

Іспанія

Кількість переселенців: 125,8 тис. (станом на 4 липня)

Кількість офіційно зареєстрованих українців: 125,7 тис.

[ + – ] Іспанія: №6 у списку ТОП-10 країн для біженців з України Фото: Pexels

Українським біженцям в Іспанії необхідно отримати ідентифікаційний номер NIE

Українці в Іспанії можуть набути статусу тимчасового захисту на 1 рік з можливістю продовження до 3 років.

Після подання заявки на тимчасовий захист необхідно отримати ідентифікаційний номер іноземця NIE. Важливо: без нього неможливо отримати картку на безкоштовне медобслуговування.

Влада Мадрида запевняє, що поліція видає документи для отримання дозволу на проживання та роботу протягом 24 годин.

У Мадриді всю інформацію про перебування в країні можна отримати українською мовою за телефоном служби підтримки для українців: 900 822 833.

Важливо: громадянам України зі статусом тимчасового захисту не надається житло в Іспанії. Розміщення в іспанських Центрах прийому біженців можливе лише за наявності статусу біженця.

[ + – ] Королева Іспанії Летиція і перша леді США Джилл Байден у центрі для українських біженців поблизу Мадрида Фото: Getty Images

Фінансова допомога українцям в Іспанії

Щоб отримати грошову допомогу в Іспанії, необхідно зареєструватися в одному з муніципалітетів. На фінансову допомогу можуть розраховувати лише безробітні, при цьому вони мають стати на облік у бюро зайнятості для пошуку відповідної вакансії.

Медична допомога українцям в Іспанії

Оформлення статусу тимчасового захисту дає право отримати медичну допомогу в країні. Після подання заяви на отримання статусу треба звернутися за карткою на медобслуговування терміном на 1 рік, яка видається відразу після звернення.

Карта на медобслуговування, отримана будь-якому муніципалітеті, дійсна на території всієї Іспанії.

Важливо: у Мадриді це можна зробити у Бюро обслуговування та допомоги громадянам України, туди організовано безкоштовний проїзд для українців. При собі треба мати довідку про реєстрацію.

Працевлаштування українців в Іспанії

У Бюро зайнятості громадяни України можуть отримати допомогу через наставника/консультанта, який супроводжуватиме їх протягом усього процесу, доки вони не знайдуть роботу. При цьому вони отримують доступ до курсів вивчення іспанської мови, комп'ютерної грамотності або курсів зайнятості, які відповідають їхньому профілю.

Транспорт для українців у Іспанії

Національна залізнична мережа Renfe надала громадянам України безкоштовний проїзд Іспанією на всіх своїх потягах. Також у Барселоні можна отримати безкоштовний квиток на поїзд у напрямку Франції. Послугою можна скористатися у касах залізничного вокзалу, для цього потрібний український паспорт.

Різні автономні громади запустили власні ініціативи, які полегшують пересування українців усередині населених пунктів. В Андалусії, наприклад, переселенцям з України пропонують безкоштовну транспортну картку з початковим балансом 50 євро. У Мадриді новоприбулі отримують безкоштовну транспортну картку на 15 днів з можливістю продовження ще на такий же термін. Безкоштовні транспортні ваучери українським сім'ям дають у місті Пальма на Балеарських островах.

Навчання дітей українців в Іспанії

Після набуття статусу тимчасового захисту українські діти до 18 років отримують доступ до освіти нарівні з громадянами Іспанії. Заявку для вступу в дошкільний заклад або школу можна подати в Бюро обслуговування та допомоги громадянам України у Мадриді.

Франція

Кількість переселенців: 92,2 тис. (станом на 4 липня)

Кількість офіційно зареєстрованих українців: 92,2 тис.

[ + – ] Франція: №7 у списку ТОП-10 країн для біженців з України Фото: Pexels

Як переселенці з України можуть залишитись у Франції легально

Українці у Франції можуть набути статусу тимчасового захисту на 6 місяців. Тимчасовий захист дає право проживати на території країни, доступ до ринку праці та медпослуг.

Якщо людина вирішила не подаватись на тимчасовий захист, вона може перебувати на території країни 90 днів у безвізовому режимі. Для того, щоб продовжити цей термін, громадяни України можуть мати тимчасовий дозвіл на перебування в країні (autorisation provisoire de séjour). Для цього треба звернутися до префектури за місцем проживання.

У Парижі працює єдиний Центр прийому громадян України (Urgence Ukraine), де можна отримати всю необхідну допомогу з тимчасового поселення, оформлення статусу тимчасового захисту та соціальної допомоги. У центрі є консульський пункт для вирішення питань, пов'язаних із ідентифікацією особи та паспортами. Для оформлення тимчасового захисту в інших регіонах треба звертатися до префектури за місцем проживання, тут можна подивитися карту з адресами.

Зі статусом тимчасового захисту громадяни України можуть звернутися до префектури з проханням про безкоштовне розміщення. Житло надається щонайменше на три місяці, що, як підкреслюють у Міністерстві внутрішніх та закордонних справ Франції, дозволяє тим, хто прибув, краще інтегруватися в нове середовище. Також рекомендується зв'язатися з місцевими відділеннями групи Action Logement, яка займається соціальною підтримкою та може допомогти придбати меблі та техніку для житла.

[ + – ] Жінка з України реєструється у центрі для біженців у Бордо (Франція) Фото: Getty Images

Фінансова допомога українцям у Франції

У французькому офісі з імміграції та інтеграції (OFFI) українці можуть отримати карту ADA, через яку організовано виплату фінансової допомоги у розмірі 6,8 євро на день на людину (або 14,2 євро, якщо держава не змогла знайти житло для розміщення переселенця).

Медична допомога українцям у Франції

Оформлення статусу тимчасового захисту дає право отримати медичну допомогу в країні. Важливо: медична страховка покриває не лише консультації з профільними лікарями та лікування, а й низку інших послуг, зокрема лабораторні аналізи, стоматологію, послуги акушерки під час вагітності. У більшості випадків медстрахування також покриває придбання окулярів для зору, зубних протезів, слухових апаратів та інших медичних приладів.

Працевлаштування українців у Франції

Отримувачі тимчасового захисту мають повний доступ до національного ринку праці нарівні з місцевими жителями.

Навчання дітей українців у Франції

Після набуття статусу тимчасового захисту українські діти до 18 років отримують доступ до національної системи освіти. Відвідування школи є обов'язковим у країні. Станом на 7 липня 2022 року у французьких школах навчається близько 18 815 українських учнів. 58% учнів відвідують дитячі садки та початкові школи. Важливо: у державних яслах можна розмістити дітей віком до трьох років.

Велика Британія

Кількість переселенців: 91 тис. (станом на 4 липня)

Кількість офіційно зареєстрованих українців: 91 тис.

[ + – ] Велика Британія: №8 у списку ТОП-10 країн для біженців з України Фото: pexels.com

Біженцям з України потрібно шукати спонсора у Великій Британії

18 березня Велика Британія анонсувала програму Homes for Ukraine (Ukraine Sponsorhsip Scheme), розраховану на прийом переселенців з України, які тікають від війни. Ініціатива дозволяє приїхати до Сполученого Королівства українцям у тому випадку, якщо вони знаходять так званого спонсора — місцевого жителя, готового надати біженцям своє житло не менш як на 6 місяців. Це дає право жити, працювати та навчатися в країні.

Важливо: спонсора доведеться шукати самостійно. Коли спонсора знайдено, то громадянинові України необхідно заповнити візову форму на урядовому сайті, де потрібно, зокрема, прикріпити копії документів спонсора. На одну особу подається одна заявка.

Спонсор має пройти обов'язкову перевірку уповноважених осіб. Таким чином він гарантує, що його будинок відповідає всім нормам безпеки і готовий прийняти сім'ю з України.

Після обробки заявки громадянин України отримує офіційний дозвільний лист (permission letter), який, по суті, є візою, яка дає змогу в'їхати на територію країни.

Важливо: у Шотландії та Уельсі спонсора шукати не треба. Якщо точніше, ці дві країни самі виступають таким спонсором і забезпечують прийом переселенців з України. Саме це треба зазначити у своїй заявці.

[ + – ] Пікет у Лондоні: британці просять прискорити процес видавання віз для біженців з України Фото: Getty Images

Тривалість перебування для українців у Великій Британії

Українці можуть залишатися у Великій Британії за програмою Homes for Ukraine протягом 3 років. Документи, що підтверджують це, треба оформити вже безпосередньо в Сполученому Королівстві протягом перших шести місяців перебування.

Фінансова допомога українцям у Великій Британії

Українці мають право отримувати фінансову допомогу у межах національної системи соцзабезпечення та захисту населення. Дізнатися, на які виплати можна претендувати, можна на сайті уряду за посиланням.

Медична допомога українцям у Великій Британії

Програма Homes for Ukraine дає українцям доступ до послуг Національної служби здоров'я, тобто безкоштовного медичного обслуговування.

Працевлаштування українців у Великій Британії

Програма Homes for Ukraine дає право офіційно працевлаштовуватись у країні.

Навчання дітей українців у Великій Британії

Програма Homes for Ukraine дає українцям до 18 років доступ до національної системи освіти.

Болгарія

Кількість переселенців : 84,5 тис. (станом на 5 липня)

Кількість офіційно зареєстрованих українців : 119,5 тис. (це одна з двох країн у Європі, де кількість зареєстрованих українців перевищує кількість людей, що залишаються на території країни. Багато хто з тих, хто отримав статус тимчасового захисту на території Болгарії, потім виїхали в інші держави або повернулися в Україну).

[ + – ] Болгарія: №9 у списку ТОП-10 країн для біженців з України Фото: Pexels

Українські біженці у Болгарії мають отримати реєстраційну картку іноземця.

Українці в Болгарії можуть набути статусу тимчасового захисту на 1 рік з можливістю продовження. Він передбачає дозвіл на проживання, доступ до ринку праці та житла, відкриття банківських рахунків щодо проведення базових операцій. Для цього треба зареєструватися та отримати відповідний документ — "реєстраційна карта іноземця, якому надано тимчасовий захист".

Фінансова допомога українцям у Болгарії

Після того, як громадянин України зареєструвався за місцем проживання, він може звернутися із заявою для виплати допомоги.

Яку допомогу українцям виплачує уряд Болгарії:

Одноразова допомога у розмірі до 375 левів (5,7 тис. грн.).

Одноразова цільова виплата на видачу ідентифікаційної картки — до 75 левів (1,1 тис. грн), проте сума може коливатися.

Щомісячна допомога для людей, доходи яких нижчі від індивідуально визначеного мінімального доходу.

Допомога на опалення — надається на п'ять місяців протягом опалювального сезону, подати документи можна з 1 липня до 31 жовтня.

Медична допомога українцям у Болгарії

Українці у Болгарії зі статусом тимчасового захисту мають право отримати безкоштовну невідкладну медичну допомогу. Медична допомога в повному обсязі нарівні з місцевими жителями гарантується громадянам України з вразливих категорій, а саме дітям до 18 років, вагітним жінкам, самотнім батькам з неповнолітніми дітьми, людям похилого віку, людям з інвалідністю, людям із серйозними проблемами зі здоров'ям тощо.

Працевлаштування українців у Болгарії

Отримувачі тимчасового захисту мають повний доступ до національного ринку праці нарівні з місцевими жителями. Станом на 31 травня у Болгарії офіційно почали працювати понад 4 тис. переселенців.

Навчання дітей українців у Болгарії

Дітям до 18 років надається доступ до освітньої системи. Дітей до 6 років українські громадяни можуть безкоштовно записати до державних дитячих садків. Станом на 31 травня до болгарських шкіл ходило 500 українських дітей, ще 1,5 тис. сімей подали документи для зарахування дитини до освітнього закладу.

Молдова

Кількість переселенців: 83,8 тис. (станом на 5 липня)

Кількість офіційно зареєстрованих українців: даних немає.

[ + – ] Молдова: №10 у списку ТОП-10 країн для біженців з України Фото: Pexels

Як переселенці з України можуть залишитись у Молдові легально

Важливо: оскільки Молдова не є членом Євросоюзу, директива ЄС про надання українцям статусу тимчасового захисту на цю країну не поширюється.

Як розповів Фокусу Кирило Приходько, програмний координатор Національного конгресу українців Молдови, для громадян України, які тікають від війни, є дві основні опції законного перебування в країні:

Можна легально залишатися на території Молдови до кінця дії надзвичайного стану (його ввели через початок повномасштабної війни в Україні 24 лютого та 23 червня продовжили ще на 45 днів) плюс 90 днів після його закінчення;

Будь-коли протягом цього періоду подати документи на отримання статусу біженця. Це також можна зробити безпосередньо при в'їзді в країну в усній формі, а потім звернутися до Бюро міграції та притулку або до відділення поліції, і там заповнити письмову форму. Процес надання статусу біженця може тривати до пів року.

Важливо: під час подання документів на надання статусу біженця українцеві доведеться здати на певний час свій внутрішній та закордонний паспорт, якщо він є.

Важливо: навіть зі статусом біженця українці у майбутньому можуть повернутися в Україну, попередньо повідомивши про свою добровільну репатріацію Бюро міграції. Але у цьому випадку статус біженця анулюється на території Молдови.

Крім цього, можна подати документи на отримання посвідки на проживання в Республіці Молдова (permis de ședere în Republica Moldova). Особливо просто це зробити тим, хто вже працевлаштований на території країни.

При в'їзді в Молдову можна отримати державний ідентифікаційний код IDNP, за яким далі відбувається реєстрація людини. Проте, як наголошує Приходько, більше українців у Молдові вважають за краще не реєструватися за ідентифікаційним кодом, а просто перебувають на території держави як іноземні громадяни в період дії НП.

[ + – ] Біженці з України перетинають кордон Молдови Фото: Getty Images

Чи можна виїжджати в Україну та повертатися до Молдови

"Багато українців в'їжджали в Молдову за своїми внутрішніми, а не закордонними паспортами, і це практично ніяк не регулювалося. Наразі в'їхати в Молдову за внутрішнім українським паспортом можна лише один раз. Те саме стосується свідоцтва про народження дитини", — прокоментував Кирило Приходько.

Іншими словами, якщо зараз громадянин України в'їжджає за внутрішнім паспортом, то він уже не може виїхати додому та в'їхати ще раз без закордонного паспорта. Якщо на руках є закордонний паспорт, то можна виїжджати в Україну та повертатися без обмежень, уточнює співрозмовник Фокусу.

Фінансова допомога українцям у Молдові

При отриманні статусу біженця виплати становлять 45 євро.

Зі статусом тимчасового захисту українці не можуть розраховувати на матеріальну допомогу з боку держави. Проте вони можуть претендувати на виплати управління верховного комісара ООН у справах біженців. Кожен член сім'ї, який перебуває у Молдові, може отримати допомогу у розмірі 2,2 тис. молдовських лей (3,4 тис. грн) на місяць. Для отримання платежів кожна сім'я отримує спеціальну банківську картку maib.

"Наразі це щомісячні виплати, і програма поки що не має кінцевого терміну реалізації. Спочатку її запустили всього на один місяць, але в результаті її вирішили продовжити", — коментує Приходько.

Медична допомога українцям у Молдові

Міністерство охорони здоров'я Республіки Молдова не публікувало розпоряджень щодо безкоштовної медичної допомоги для українських переселенців. Проте, на молдовському сайті "Допомога", який акумулює інформацію про допомогу українцям, є довгий список медичних ініціатив та приватних консультацій на безоплатній основі для переселенців. Крім того, громадяни України до 18 років можуть користуватись усіма медичними послугами, включеними до системи медичного страхування Республіки Молдова.

Працевлаштування для українців у Молдові

Громадяни України мають право працювати на території Молдови без набуття права на тимчасове перебування з метою трудової діяльності, а лише на підставі індивідуального трудового договору.

Навчання дітей українців у Молдові

Щодо дитячих садків, то жодних обмежень для українців немає — теоретично переселенці можуть віддавати малюків до дошкільних закладів. Але, як наголошує Кирило Приходько, на практиці це зробити дуже складно — у країні гостра нестача місць у дитсадках.

"Дошкільних закладів менше, ніж дітей, тому тут великі черги", — зазначив експерт.

За словами Приходька, ситуація зі школами краща, особливо в Кишиневі. У країні є освітні установи, де окремі предмети викладаються українською мовою. Крім того, у Молдові дуже багато російськомовних шкіл. Проте дітей українських переселенців приймають до освітніх закладів лише як слухачів.