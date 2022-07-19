Обмежені терміни. Коли українцям у Німеччині треба запросити статус тимчасового захисту

У Топ-10 країн, які приймають біженців з України, Німеччина вийшла на друге місце. Але в цій країні є чітко прописані терміни подання документів для подальшого офіційного перебування.

У Німеччині готові приймати переселенців з України, надавати їм статус тимчасового захисту, гарантувати безкоштовне медобслуговування та шкільну освіту для дітей. Проте не варто забувати, що українці мають пройти процедуру ідентифікації у країні. Причому зробити це треба у конкретний період.

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Німеччина: №2 у списку ТОП-10 країн для біженців з України

Кількість переселенців: 867 тис. (21 червня)

Кількість українців, офіційно зареєстрованих у статусі тимчасового захисту: 670 тис.

[ + – ] Німеччина: №2 у списку ТОП-10 країн для біженців з України Фото: pexels.com

Процедура ідентифікації для українських біженців у Німеччині

Українці в Німеччині можуть набути статусу тимчасового захисту на два роки. Тут це називається "дозвіл на перебування" (Aufenthaltserlaubnis). Важливо: такий статус слід запросити до 31 серпня 2022 року. Після цієї дати закінчується безвізове перебування українців на території Німеччини. Що раніше переселенець подає заяву, то швидше може розраховувати на отримання всіх соціальних послуг.

"Громадяни та жителі України, які мають намір залишитися в Німеччині після 90 днів безвізового перебування, зобов'язані запитати "тимчасовий захист". Причому зробити це необхідно до 31 серпня. Що буде після цієї дати і чи буде продовжено "крайній" термін — поки невідомо", — прокоментував ситуацію Фокус Артур Ахметгалієв, редактор російськомовної версії сайту про життя в Німеччині Handbook Germany.

До отримання Aufenthaltserlaubnis на перший час українцям видається тимчасовий дозвіл на перебування — Fiktionsbescheinigung.

З 1 червня українцям для отримання дозволу на перебування необхідно пройти процедуру ідентифікації (ED-Behandlung). Без неї неможливо претендувати на отримання документів. У межах процедури записуються особисті дані людини. Усі старші 14-ти років також знімають відбитки пальців.

Якщо переселенець з України встиг отримати дозвіл на перебування до 1 червня, то йому все одно необхідно пройти процедуру ідентифікації. Це потрібно зробити до 31 жовтня цього року.

Через те, що наразі процедуру ідентифікації в Німеччині проходить величезна кількість українців, із видачею дозволів на перебування можуть виникнути затримки.

Просити притулок у Німеччині (як і в інших країнах ЄС) зараз експерти не рекомендують. Офіційний статус міжнародного захисту обмежує права людей в окремих моментах: у біженців забирають їх внутрішні документи, і в них не буде можливості виїхати з країни-реципієнта. Крім того, бюрократична процедура займає багато часу.

Тривалість перебування: у статусі тимчасового захисту українці можуть перебувати на території Німеччини два роки. Якщо ситуація в Україні не зміниться, документ може бути продовжений до трьох років.

Фінансова допомога українцям у Німеччині

Якщо українець може працювати, вже пройшов усі необхідні реєстрації та отримав документи, то він може розраховувати на допомогу від центру працевлаштування. За словами Артура Ахметгалієва, сума варіюється від кількості членів родини.

Якщо людина не може працювати або ще не пройшла всі реєстрації, то допомогу вона отримує від відомства соціального забезпечення. "Сума залежатиме від того, де саме людина проживає (гуртожиток чи окреме житло), чи годують її, чи їй необхідно готувати самостійно, а також від кількості членів сім'ї", — пояснює експерт.

Виплати у цифрах: якщо людина живе сама і самостійно виховує дитину, то отримує 449 євро на місяць. Якщо живе з партнером у спільноті Bedarfsgemeinschaft, то отримує 404 євро на людину. Якщо мешкає у друзів чи родичів — 360 євро. На дитину до 5 років виплачується 285 євро. На дитину віком від 6 до 13 років — 311 євро. На підлітка від 14 до 17 років — 376 євро. Вагітні або самотні батьки також можуть отримувати додаткову фінансову допомогу.

Якщо громадянин України зі статусом тимчасового захисту влаштувався на роботу в Німеччині, то право на отримання допомоги він втрачає. "Але його зарплата все одно буде вищою, ніж максимальний розмір допомоги, якщо йдеться про повну зайнятість", — стверджує Ахметгалієв.

Якщо переселенець має бізнес в Україні, то цей дохід враховуватиметься при розрахунку допомоги лише в тому випадку, якщо людина справді може використовувати ці гроші.

Медична допомога українцям у Німеччині

Українцям із дозволом на перебування у Німеччині надано медичне обслуговування. Воно також доступне тим, хто запросив притулок у Німеччині. В обох випадках ви не є безпосередньо учасником медичного страхування, а лише отримуватимете допомогу.

[ + – ] Працевлаштування у Німеччині. Ярмарок вакансій для біженців з України у Берліні Фото: Getty Images

Чи можна українцям виїжджати за межі Німеччини?

Як пояснює Артур Ахметгалієв, все залежить від типу документа, який зараз має людина.

"Якщо в українця вже є "тимчасовий захист" та дозвіл на перебування, то він може перебувати за межами Німеччини не більше шести місяців поспіль. Інакше його документ втратить свою силу. Виїжджати та повертатися до Німеччини можна багаторазово", — розповів експерт.

Якщо громадянин України отримує допомогу від центру працевлаштування, то йому необхідно запросити у відомства дозвіл на виїзд з країни, додає Ахметгалієв.

Транспорт для українців у Німеччині

З 1 червня для проїзду потягами місцевого та приміського призначення українцям необхідно придбати квиток.

Навчання дітей українців у Німеччині

Усі діти, які проживають на території Німеччини, не просто можуть, а зобов'язані відвідувати школу, підкреслює Артур Ахметгалієв. Українські діти також можуть відвідувати дитячі садки, якщо отримають у них місце.

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