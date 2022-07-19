Ограниченные сроки. Когда украинцам в Германии надо запросить статус временной защиты

В Топ-10 стран, принимающих беженцев из Украины, Германия вышла на второе место. Но в этой стране существуют четко прописанные сроки подачи документов для дальнейшего официального пребывания.

В Германии готовы принимать переселенцев из Украины, предоставлять им статус временной защиты, гарантировать бесплатное медобслуживание и школьное образование для детей. Однако не следует забывать, что украинцы должны пройти процедуру идентификации в стране. Причем сделать это надо в конкретный период времени.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Германия: №2 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины

Количество переселенцев: 867 тыс. (21 июня)

Количество украинцев, официально зарегистрированных в статусе временной защиты: 670 тыс.

[ + – ] Германия: №2 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины Фото: pexels.com

Процедура идентификации для украинских беженцев в Германии

Украинцы в Германии могут получить статус временной защиты на два года. Здесь это называется "разрешение на пребывание" (Aufenthaltserlaubnis). Важно: такой статус надо запросить до 31 августа 2022 года. После этой даты заканчивается безвизовое пребывание украинцев на территории Германии. Чем раньше переселенец подает заявление, тем быстрее может рассчитывать на получение всех социальных услуг.

"Граждане и жители Украины, которые намерены остаться в Германии после 90 дней безвизового пребывания, обязаны запросить "временную защиту". Причем сделать это необходимо до 31 августа. Что будет после этой даты и будет ли продлен "крайний" срок — пока неизвестно", — прокомментировал ситуацию Фокусу Артур Ахметгалиев, редактор русскоязычной версии сайта о жизни в Германии Handbook Germany.

До получения Aufenthaltserlaubnis на первое время украинцем выдается временное разрешение на пребывание — Fiktionsbescheinigung.

С 1 июня украинцам для получения разрешения на пребывание необходимо пройти процедуру идентификации (ED-Behandlung). Без нее невозможно претендовать на получение документов. В рамках процедуры записываются личные данные человека. У всех старше 14-ти лет также снимают отпечатки пальцев.

Если переселенец из Украины успел получить разрешение на пребывание до 1 июня, ему все равно необходимо пройти процедуру идентификации. Это необходимо сделать до 31 октября этого года.

Из-за того, что сейчас процедуру идентификации в Германии проходит огромное количество украинцев, с выдачей разрешений на пребывание могут возникнуть задержки.

Просить убежище в Германии (как и в других странах ЕС) в настоящий момент эксперты не рекомендуют. Официальный статус международной защиты ограничивает права людей в отдельных моментах: у беженцев забирают их внутренние документы, и у них не будет возможность выехать из страны-реципиента. Кроме того, бюрократическая процедура занимает много времени.

Длительность пребывания: в статусе временной защиты украинцы могут находиться на территории Германии два года. Если ситуация в Украине не изменится, то документ может быть продлен до трех лет.

Финансовая помощь украинцам в Германии

Если украинец может работать, уже прошел все необходимые регистрации и получил документы, то он может рассчитывать на пособие от центра трудоустройства. По словам Артура Ахметгалиева, сумма варьируется от количества членов семьи.

Если человек не может работать или еще не прошел все регистрации, то пособие он получает от ведомства социального обеспечения. "Сумма будет зависеть от того, где именно человек проживает (общежитие или отдельное жилье), кормят ли его, либо ему необходимо готовить самостоятельно, а также от количества членов семьи", — объясняет эксперт.

Выплаты в цифрах: если человек живет один и самостоятельно воспитывает ребенка, то получает 449 евро в месяц. Если живет с партнером в сообществе Bedarfsgemeinschaft, то получает 404 евро на человека. Если живет у друзей или родственников – 360 евро. На ребенка в возрасте до 5 лет выплачивается 285 евро. На ребенка в возрасте от 6 до 13 лет – 311 евро. На подростка от 14 до 17 лет – 376 евро. Беременные или одинокие родители также могут получать дополнительную финансовую помощь.

Если гражданин Украины со статусом временной защиты устроился на работу в Германии, то право на получение пособия он теряет. "Но его зарплата все равно будет выше, чем максимальный размер пособия, если речь идет о полной занятости", — утверждает Ахметгалиев.

Если у переселенца есть бизнес в Украине, то этот доход будет учитываться при расчете пособия лишь в том случае, если человек действительно может использовать эти деньги.

Медицинская помощь украинцам в Германии

Украинцам с разрешением на пребывание в Германии положено медицинское обслуживание. Оно также доступно тем, кто запросил убежище в Германии. В обоих случаях вы не являетесь напрямую участником медицинского страхования, а будете лишь получать полагающуюся вам помощь.

[ + – ] Трудоустройство в Германии. Ярмарка вакансий для беженцев из Украины в Берлине Фото: Getty Images

Можно ли украинцам выезжать за пределы Германии?

Как объясняет Артур Ахметгалиев, все зависит от типа документа, который в настоящий момент есть у человека.

"Если у украинца уже есть "временная защита" и разрешение на пребывание, то он может находиться за пределами Германии не более шести месяцев подряд. Иначе его документ утратит свою силу. Выезжать и возвращаться в Германию можно многократно", — рассказал эксперт.

В том случае, если гражданин Украины получает пособие от центра трудоустройства, то ему необходимо запросить у ведомства разрешение на выезд из страны, добавляет Ахметгалиев.

Транспорт для украинцев в Германии

С 1 июня для проезда поездами местного и пригородного назначения украинцам необходимо приобрести билет.

Обучение детей украинцев в Германии

Все проживающие на территории Германии дети не просто могут, а обязаны посещать школу, подчеркивает Артур Ахметгалиев. Украинские дети также могут посещать детские сады, если получат в них место.

Важно