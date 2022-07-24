Транзитная страна. Почему украинским беженцам удобно оставаться в Молдове

С начала полномасштабного вторжения украинцы воспринимали Молдову прежде всего как транзитную территорию, через которую можно выехать в страны ЕС. Тем не менее, часть беженцев из Украины осталась в Молдове, и местные жители постарались, чтобы их соседи чувствовали себя комфортно.

Украинцы в Молдове без получения какого-либо статуса могут легально оставаться в стране до конца действия чрезвычайного положения. Здесь они могут трудоустроиться, получить финансовую помощь ООН и отдать ребенка в местную школу. Несмотря на то, что официально государство не предоставляет украинцам без статуса беженца бесплатную медицинскую помощь, в реальности в Молдове бежавшие из-за война украинцы могут получить консультацию врачей.

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Молдова: №10 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины

Количество переселенцев: 83,8 тыс. (по состоянию на 5 июля)

Количество официально зарегистрированных украинцев: данных нет.

[ + – ] Молдова: №10 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины Фото: Pexels

Как переселенцы из Украины могут остаться в Молдове легально

Важно: так как Молдова не является членом Евросоюза, то директива ЕС о предоставлении украинцам статуса временной защиты на эту страну не распространяется.

Как рассказал Фокусу Кирилл Приходько, программный координатор Национального конгресса украинцев Молдовы, для граждан Украины, бегущих от войны, есть две основные опции законного пребывания в стране:

Можно легально оставаться на территории Молдовы до конца действия чрезвычайного положения (его ввели из-за начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля и 23 июня продлили еще на 45 дней) плюс 90 дней после его окончания;

В любое время в течение этого периода подать документы на получение статуса беженца. Это также можно сделать непосредственно при въезде в страну в устной форме, а потом обратиться в Бюро миграции и убежища или в отделение полиции, и там заполнить письменную форму. Процесс предоставления статуса беженца может длиться до полугода.

Важно: при подаче документов на предоставление статуса беженца украинцу придется сдать на определенное время свой внутренний и заграничный паспорт, если он есть.

Важно: даже со статусом беженца украинцы в будущем могут вернуться в Украину, предварительно уведомив о своей добровольной репатриации Бюро миграции. Но в этом случае статус беженца аннулируется на территории Республики Молдова.

Кроме этого, можно подать документы на получение вида на жительство в Республике Молдова (permis de ședere în Republica Moldova). Особенно просто это сделать тем, кто уже трудоустроен на территории страны.

При въезде в Молдову можно получить государственный идентификационный код IDNP, по которому дальше проходит регистрация человека. Тем не менее, как подчеркивает Приходько, больше украинцев в Молдове предпочитают не регистрироваться по идентификационному коду, а просто находятся на территории государства как иностранные граждане в период действия ЧП.

[ + – ] Беженцы из Украины пересекают границу Молдовы Фото: Getty Images

Можно ли выезжать в Украину и возвращаться в Молдову

"Многие украинцы въезжали в Молдову по своим внутренним, а не заграничным паспортам, и это практически никак не регулировалось. В настоящее время въехать в Молдову по внутреннему украинскому паспорту можно лишь один раз. То же самое касается свидетельства о рождении ребенка", — прокомментировал Кирилл Приходько.

Другими словами, если сейчас гражданин Украины въезжает по внутреннему паспорту, то он уже не может выехать домой и въехать еще раз без загранпаспорта. Если на руках есть заграничный паспорт, то можно выезжать в Украину и возвращаться без ограничений, уточняет собеседник Фокуса.

Финансовая помощь украинцам в Молдове

При получении статуса беженца выплаты составляют 45 евро.

Со статусом временной защиты украинцы не могут рассчитывать на материальную помощь со стороны государства. Тем не менее, они могут претендовать на выплаты управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Каждый член семьи, находящийся в Молдове, может получить помощь в размере 2,2 тыс. молдавских лей (3,4 тыс. грн) в месяц. Для получения платежей каждая семья получает специальную банковскую карту maib.

"В настоящее время это ежемесячные выплаты, и у программы пока нет конечного срока реализации. Изначально ее запустили всего на один месяц, но в итоге ее решили продлить", — комментирует Приходько.

Медицинская помощь украинцам в Молдове

Министерство здравоохранения Республики Молдова не публиковало распоряжений о бесплатной медицинской помощи для украинских переселенцев. Тем не менее, на молдовском сайте "Допомога", аккумулирующем информацию о помощи украинцам, есть длинный список медицинских инициатив и частных консультаций на бесплатной основе для переселенцев. Кроме того, граждане Украины до 18 лет могут пользоваться всеми медицинскими услугами, включенными в систему медицинского страхования Республики Молдова.

Трудоустройство для украинцев в Молдове

Граждане Украины имеют право работать на территории Молдовы без получения права на временное пребывание в целях трудовой деятельности, а лишь на основании индивидуального трудового договора.

Обучение детей украинцев в Молдове

Что касается детских садов, то никаких ограничений для украинцев нет – теоретически переселенцы могут отдавать малышей в дошкольные учреждения. Но, как подчеркивает Кирилл Приходько, на практике это сделать очень сложно – в стране острая нехватка мест в детсадах.

"Дошкольных учреждений меньше, чем детей, поэтому здесь большие очереди", — отметил эксперт.

По словам Приходько, ситуация со школами лучше, особенно в Кишиневе. В стране есть образовательные учреждения, где отдельные предметы преподаются на украинском языке. Кроме того, в Молдове очень много русскоязычных школ. Тем не менее, детей украинских переселенцев принимают в образовательные учреждения лишь в качестве слушателей.

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