Транзитна країна. Чому українським біженцям зручно залишатися у Молдові

З початку повномасштабного вторгнення українці сприймали Молдову насамперед як транзитну територію, через яку можна виїхати до країн ЄС. Проте частина біженців з України залишилася в Молдові, і місцеві жителі постаралися, щоб їхні сусіди почувалися комфортно.

Українці в Молдові без набуття будь-якого статусу можуть легально залишатися в країні до кінця дії надзвичайного стану. Тут вони можуть працевлаштуватися, отримати фінансову допомогу ООН та віддати дитину до місцевої школи. Незважаючи на те, що офіційно держава не надає українцям без статусу біженця безкоштовну медичну допомогу, українці, які втікали через війну, в реальності українці, що тікали від війни, можуть отримати в Молдові консультацію лікарів.

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Молдова: №10 у списку ТОП-10 країн для біженців з України

Кількість переселенців: 83,8 тис. (станом на 5 липня)

Кількість офіційно зареєстрованих українців: даних немає.

[ + – ] Молдова: №10 у списку ТОП-10 країн для біженців з України Фото: Pexels

Як переселенці з України можуть залишитись у Молдові легально

Важливо: оскільки Молдова не є членом Євросоюзу, директива ЄС про надання українцям статусу тимчасового захисту на цю країну не поширюється.

Як розповів Фокусу Кирило Приходько, програмний координатор Національного конгресу українців Молдови, для громадян України, які тікають від війни, є дві основні опції законного перебування в країні:

Можна легально залишатися на території Молдови до кінця дії надзвичайного стану (його ввели через початок повномасштабної війни в Україні 24 лютого і 23 червня продовжили ще на 45 днів) плюс 90 днів після його закінчення;

Будь-коли протягом цього періоду подати документи на отримання статусу біженця. Це також можна зробити безпосередньо при в'їзді в країну в усній формі, а потім звернутися до Бюро міграції та притулку або до відділення поліції, і там заповнити письмову форму. Процес надання статусу біженця може тривати до пів року.

Важливо: під час подання документів на надання статусу біженця українцеві доведеться здати на певний час свій внутрішній та закордонний паспорт, якщо він є.

Важливо: навіть зі статусом біженця українці у майбутньому можуть повернутися в Україну, попередньо повідомивши про свою добровільну репатріацію Бюро міграції. Але в цьому випадку статус біженця анулюється на території Молдови.

Крім цього, можна подати документи на отримання посвідки на проживання в Республіці Молдова (permis de ședere în Republica Moldova). Особливо це зробити тим, хто вже працевлаштований на території країни.

При в'їзді до Молдови можна отримати державний ідентифікаційний код IDNP, яким далі відбувається реєстрація людини. Проте, як наголошує Приходько, більше українців у Молдові вважають за краще не реєструватися за ідентифікаційним кодом, а просто перебувають на території держави як іноземні громадяни в період дії НП.

[ + – ] Біженці з України перетинають кордон Молдови Фото: Getty Images

Чи можна виїжджати в Україну та повертатися до Молдови

"Багато українців в'їжджали до Молдови за своїми внутрішніми, а не закордонними паспортами, і це практично ніяк не регулювалося. Наразі в'їхати до Молдови за внутрішнім українським паспортом можна лише один раз. Те саме стосується свідоцтва про народження дитини", — прокоментував Кирило Приходько.

Іншими словами, якщо зараз громадянин України в'їжджає за внутрішнім паспортом, то він уже не може виїхати додому та в'їхати ще раз без закордонного паспорта. Якщо на руках є закордонний паспорт, то можна виїжджати до України та повертатися без обмежень, уточнює співрозмовник Фокусу.

Фінансова допомога українцям у Молдові

При отриманні статусу біженця виплати становлять 45 євро.

Зі статусом тимчасового захисту українці не можуть розраховувати на матеріальну допомогу з боку держави. Проте вони можуть претендувати на виплати управління верховного комісара ООН у справах біженців. Кожен член сім'ї, який перебуває у Молдові, може отримати допомогу у розмірі 2,2 тис. молдавських лей (3,4 тис. грн) на місяць. Для отримання платежів кожна сім'я отримує спеціальну банківську картку maib.

"Наразі це щомісячні виплати, і програма поки що не має кінцевого терміну реалізації. Спочатку її запустили всього на один місяць, але в результаті її вирішили продовжити", — коментує Приходько.

Медична допомога українцям у Молдові

Міністерство охорони здоров'я Республіки Молдова не публікувало розпоряджень щодо безкоштовної медичної допомоги для українських переселенців. Проте на молдовському сайті "Допомога", який акумулює інформацію про допомогу українцям, є довгий список медичних ініціатив та приватних консультацій на безоплатній основі для переселенців. Крім того, громадяни України до 18 років можуть користуватись усіма медичними послугами, включеними до системи медичного страхування Республіки Молдова.

Працевлаштування для українців у Молдові

Громадяни України мають право працювати на території Молдови без набуття права на тимчасове перебування з метою трудової діяльності, а лише на підставі індивідуального трудового договору.

Навчання дітей українців у Молдові

Щодо дитячих садків, то жодних обмежень для українців немає — теоретично переселенці можуть віддавати малюків до дошкільних закладів. Але, як наголошує Кирило Приходько, на практиці це зробити дуже складно — у країні гостра нестача місць у дитсадках.

"Дошкільних закладів менше, ніж дітей, тому тут великі черги", — зазначив експерт.

За словами Приходька, ситуація зі школами краща, особливо в Кишиневі. У країні є освітні установи, де окремі предмети викладаються українською мовою. Крім того, у Молдові дуже багато російськомовних шкіл. Проте дітей українських переселенців приймають до освітніх закладів лише як слухачів.

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