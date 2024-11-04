Король готелів для мігрантів: британський бізнесмен заробляє 4,8 млн фунтів стерлінгів на день

Компанія Грема Кінга не раз піддавалася критиці. Зокрема, деякі об'єкти, які надавалися для проживання біженцем, були "застарілими" і навіть "занедбаними". Однак його доходи, як і раніше, зростають і скоро він може стати першим мільярдером у міграційній індустрії.

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57-річний Грем Кінг, колишній продавець автокемпінгів і власник дискотек з Ессекса, потрапив у 2024 році до списку найбагатших людей після того, як використав для заробітку міграційну кризу у Великій Британії. Згідно з даними The Times, його компанія Clearsprings Ready Homes, яка розміщує мігрантів у готелях, невикористовуваних військових казармах і квартирах, збільшила дохід на 400 млн фунтів стерлінгів лише за 12 місяців. Звіт компанії показує, що торік вона отримала прибуток у розмірі 91,2 млн фунтів стерлінгів і виплатила 90 млн фунтів стерлінгів дивідендів компанії, контрольованої Кінгом, "здебільшого за надання житла, підтримки і транспорту прохачам притулку".

Наразі статки Кінга оцінюються в 750 млн фунтів стерлінгів, проте чоловік може стати першим мільярдером у сфері імміграції у Великій Британії, оскільки у нього є контракт із Міністерством внутрішніх справ, який діятиме до вересня 2029 року. Наприклад, торік йому було виплачено 1,74 млрд фунтів стерлінгів, і все, як уже говорилося вище, завдяки зростанню кількості біженців. Отже, його щоденний дохід становив 4,8 млн фунтів стерлінгів.

За інформацією журналу, контракти на розміщення прохачів притулку стали набагато дорожчими через брак житла. Платники податків платять від 127 до 148 фунтів стерлінгів на день за їхнє розміщення, що загалом становить 8 млн фунтів стерлінгів на день. Але уряд заявив, що скоротить витрати на "готелі для біженців". Таке рішення може вплинути на бізнес Кінга.

Деякі власники контрактів також зазнали критики за стан використовуваних ними об'єктів нерухомості. До їх переліку належить і Clearsprings. Наприклад, 2021 року два з його об'єктів було названо "старими", "зубожілими" і "занедбаними".

У 2023 році 70 осіб, включно з дітьми, спали на вулиці на знак "протесту", заявивши, що їх поселили в маленьких кімнатах без достатньої кількості ліжок у двох готелях Clearsprings у столиці.

Наприкінці 1990-х — на початку 2000-х Кінг керував парком для автофургонів у Канві-Айленді (Ессекс) разом зі своїм братом. Коли дискотека, якою він володів, втратила ліцензію, бізнесмен вирішив використати будівлю, де вона проводилася, колишній кінотеатр, для розміщення біженців. Відкривши фірму 1999 року, він виграв низку вигідних державних контрактів на надання короткострокового житла, переважно для прохачів притулку.

Компанія Кінга не раз потрапляла в скандали. Так, співробітники поселили людей, які претендують на допомогу, у фургонах. Під час однієї з перевірок інспектори виявили, що він розміщував прохачів притулку в "старих" і "застарілих" умовах у колишніх казармах у Кенті й армійському таборі в Пембрукширі.

Прохачі притулку влаштували протест проти надприбутку компанії Clearsprings

Зароблені гроші дали змогу Кінгу навчати своїх дітей, сина і доньку, у школі-інтернаті вартістю 44 000 фунтів стерлінгів на рік, а також оплатити сімейні поїздки по всьому світу і відпочинок на найкращих курортах.

Зараз його донька Каталіна вчиться на художника і серед її творінь є гравюри вартістю 10 фунтів стерлінгів із гаслом "Обміняю расистів на біженців".

Кінг посів 173-тє місце серед найбагатших людей Великої Британії у списку Sunday Times Rich List на 2024 рік, але заприсягся піднятися ще вище до наступного року.

Грем Кінг увійшов до числа найбагатших британців

Сім'я Кінг родом із острова Канві, графство Ессекс, куди батько Грема Джек Кінг — продавець сараїв з Ромфорда — перевіз свою молоду сім'ю на початку 1960-х років. Підприємець і фанат футболу Джек купив збитковий кемпінг і перетворив його на успішний бізнес із продажу мобільних будинків Kings Park, який 2007 року продав за 32 млн фунтів стерлінгів 2007 року, повідомляє Times.

Грем пішов стопами батька і багато років працював на Джека, який також володів таксомоторною компанією, автосалоном і нічними клубами, де виступали такі виконавці, як Ширлі Бессі та Томмі Купер.

Раніше Фокус писав, що американський бізнесмен розлютив сусідів, побудувавши своєму синові трасу для перегонів.