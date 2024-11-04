Король отелей для мигрантов: британский бизнесмен зарабатывает 4,8 млн фунтов стерлингов в день

Компания Грэма Кинга не раз подвергалась критике. В частности, некоторые объекты, которые предоставлялись для проживания беженцем, были "обветшалыми" и даже "заброшенными". Однако его доходы по-прежнему растут, и скоро он может стать первым миллиардером в миграционной индустрии.

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57-летний Грэм Кинг, бывший продавец автокемпингов и владелец дискотек из Эссекса, попал в 2024 году в список самых богаты людей после того, как использовал для заработка миграционный кризис в Великобритании. Согласно данным The Times, его компания Clearsprings Ready Homes, которая размещает мигрантов в отелях, неиспользуемых военных казармах и квартирах, увеличила доход на 400 млн фунтов стерлингов всего за 12 месяцев. Отчет компании показывает, что в прошлом году она получила прибыль в размере 91,2 млн фунтов стерлингов и выплатила 90 млн фунтов стерлингов дивидендов компании, контролируемой Кингом, "в основном за предоставление жилья, поддержки и транспорта просителям убежища".

Сейчас состояние Кинга оценивается в 750 млн фунтов стерлингов, однако мужчина может стать первым миллиардером в сфере иммиграции в Великобритании, поскольку у него есть контракт с Министерством внутренних дел, который будет действовать до сентября 2029 года. Например, в прошлом году ему было выплачено 1,74 млрд фунтов стерлингов, и все, как уже говорилось выше, благодаря росту числа беженцев. Таким образом его ежедневный доход составил 4,8 млн фунтов стерлингов.

По информации журнала, контракты на размещение просителей убежища стали намного дороже из-за нехватки жилья. Налогоплательщики платят от 127 до 148 фунтов стерлингов в день за их размещение, что в общей сложности составляет 8 млн фунтов стерлингов в день. Но правительство заявило, что сократит расходы на "гостиницы для беженцев". Такое решение может повлиять на бизнес Кинга.

Некоторые держатели контрактов также подверглись критике за состояние используемых ими объектов недвижимости. В их число входит и Clearsprings. Например, в 2021 году два из его объектов были названы "ветхими", "обнищавшими" и "заброшенными".

В 2023 году 70 человек, включая детей, спали на улице в знак "протеста", заявив, что их поселили в маленьких комнатах без достаточного количества кроватей в двух отелях Clearsprings в столице.

В конце 1990-ых — начале 2000-ых Кинг управлял парком для автофургонов в Канви-Айленде (Эссекс) вместе со своим братом. Когда дискотека, которой он владел, лишилась лицензии, бизнесмен решил использовать здание, где она проводилась, бывший кинотеатр, для размещения беженцев. Открыв фирму в 1999 году, он выиграл ряд выгодных государственных контрактов на предоставление краткосрочного жилья, в основном для просителей убежища.

Компания Кинга не раз попадала в скандалы. Так, сотрудники поселили людей, претендующих на пособия, в фургонах. Во время одной из проверок инспекторы обнаружили, что он размещал просителей убежища в "ветхих" и "обветшалых" условиях в бывших казармах в Кенте и армейском лагере в Пембрукшире.

Просители убежища устроили протест против сверхприбыли компании Clearsprings

Заработанные деньги позволили Кингу учить своих детей, сына и дочь, в школе-интернате стоимостью 44 000 фунтов стерлингов в год, а также оплатить семейные поездки по всему миру и отдых на лучших курортах.

Сейчас его дочь Каталина учится на художника, и среди ее творений есть гравюры стоимостью 10 фунтов стерлингов с лозунгом "Обменяю расистов на беженцев".

Кинг занял 173-е место среди самых богатых людей Великобритании в списке Sunday Times Rich List на 2024 год, но поклялся подняться еще выше к следующему году.

Грэм Кинг вошел в число самых богатых британцев

Семья Кинг родом с острова Канви, графство Эссекс, куда отец Грэма Джек Кинг – продавец сараев из Ромфорда — перевез свою молодую семью в начале 1960-х годов. Предприниматель и фанат футбола Джек купил убыточный кемпинг и превратил его в успешный бизнес по продаже мобильных домов Kings Park, который в 2007 году продал за 32 млн фунтов стерлингов в 2007 году, сообщает Times.

Грэм пошел по стопам отца и много лет работал на Джека, который также владел таксомоторной компанией, автосалоном и ночными клубами, где выступали такие исполнители, как Ширли Бэсси и Томми Купер.

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