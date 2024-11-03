Американский бизнесмен разозлил соседей, построив своему сыну трассу для гонок (фото)

Чарльз Сиперко отметил, что трек стоил более 100 000 долларов. Он обустроен на частной территории, огражденной деревьями и кустарником, чтобы свести шум к минимуму, но соседи все равно не довольны.

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Чарльз Сиперко из штата Мэриленда (США), генеральный директор компании KCS Roofing, столкнулся с недовольством соседей после того, как начал строительство тренировочной трассы для картинга на собственном участке в Хайленде, округ Говард, чтобы поддержать увлечение 11-летнего сына автоспортом. Об этом пишет New York Post.

Предприниматель уверяет, что построил трек (0,5 мили) с чистыми намерениями, поскольку мальчик стремится к карьере гонщика, а длительные поездки в другой город для тренировок слишком обременительны для семьи.

"Мой сын дышит автоспортом — это не просто увлечение, это его страсть. Мы просто хотим дать ему возможность тренироваться рядом с домом, а не в другом штате", — рассказывает Сиперко.

Трек стоил более 100 000 долларов Фото: change.org

Американец отметил, что сам проект стоил более $100,000 и обустроен на частной территории, огражденной деревьями и кустарником, чтобы свести шум к минимуму. Однако строительство трассы вызвало бурю протестов со стороны соседей.

"Мы живем в тихом районе, и этот проект мешает нашему спокойствию. Участок с трассой портит вид, а шум и загрязнение от трека могут навредить не только окружающей среде, но и нашим домам", — заявил один из жителей, пожелавший остаться анонимным.

Неприятие соседей вызвало также опасение, что микропластик от шин и загрязняющие вещества попадут в водоемы и разрушат местную экосистему.

Сиперко признает, что не был осведомлен о необходимости получения разрешения и допустил ошибку, доверившись асфальтовой компании, которая утверждала, что лицензия не требуется. В ходе разбирательств бизнесмен и его семья подали заявку на условное разрешение для использования участка как спортивного объекта и заручились поддержкой адвоката по земельным вопросам.

"Я не знал, что для частного трека на моей территории потребуется разрешение. Я был наивен и глуп, поверив в это, и теперь мне приходится бороться за будущее моего сына", — добавил он.

Мальчик увлекается автоспортом Фото: change.org

Проблемы также возникли из-за отсутствия экологической проверки. Семья заявила, что приглашала эксперта из Департамента охраны окружающей среды штата, который подтвердил отсутствие водно-болотных угодий на участке. Тем не менее, обеспокоенные соседи обратились с жалобами к местным властям. В ответ мужчина отметил, что его трек был построен в полном соответствии с требованиями по шуму, а электрические картинги будут использоваться в строго отведенные часы.

На фоне разногласий Сиперко разместил петицию на Change.org, надеясь на поддержку общественности.

"Мы столкнулись с неадекватной реакцией некоторых местных жителей, которые не хотят видеть наш трек, хотя мы сделали все возможное, чтобы он никому не мешал. Этот трек — мечта моего сына, и я не позволю ее разрушить. Нам нужно общественное понимание и поддержка, чтобы сохранить его стремление стать профессиональным гонщиком", — написал он в петиции.

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