Американський бізнесмен розлютив сусідів, побудувавши своєму синові трасу для перегонів (фото)

Чарльз Сіперко зазначив, що трек коштував понад 100 000 доларів. Він облаштований на приватній території, огородженій деревами й чагарником, щоб звести шум до мінімуму, але сусіди все одно не задоволені.

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Чарльз Сіперко зі штату Меріленда (США), генеральний директор компанії KCS Roofing, зіткнувся з невдоволенням сусідів після того, як розпочав будівництво тренувальної траси для картингу на власній ділянці в Хайленді, округ Говард, щоб підтримати захоплення 11-річного сина автоспортом. Про це пише New York Post.

Підприємець запевняє, що побудував трек (0,5 милі) з чистими намірами, оскільки хлопчик прагне кар'єри гонщика, а тривалі поїздки в інше місто для тренувань надто обтяжливі для родини.

"Мій син дихає автоспортом — це не просто захоплення, це його пристрасть. Ми просто хочемо дати йому можливість тренуватися поруч із домом, а не в іншому штаті", — розповідає Сіперко.

Трек коштував понад 100 000 доларів Фото: change.org

Американець зазначив, що сам проєкт коштував понад $100,000 і облаштований на приватній території, огородженій деревами та чагарником, щоб звести шум до мінімуму. Однак будівництво траси викликало шквал протестів з боку сусідів.

"Ми живемо в тихому районі, і цей проєкт заважає нашому спокою. Ділянка з трасою псує краєвид, а шум і забруднення від треку можуть зашкодити не тільки навколишньому середовищу, а й нашим домівкам", — заявив один із жителів, який побажав залишитися анонімним.

Неприйняття сусідів викликало також побоювання, що мікропластик від шин і забруднювальні речовини потраплять у водойми й зруйнують місцеву екосистему.

Сіперко визнає, що не був обізнаний про необхідність отримання дозволу і припустився помилки, довірившись асфальтовій компанії, яка стверджувала, що ліцензія не потрібна. Під час розглядів бізнесмен і його сім'я подали заявку на умовний дозвіл для використання ділянки як спортивного об'єкта і заручилися підтримкою адвоката із земельних питань.

"Я не знав, що для приватного треку на моїй території потрібен дозвіл. Я був наївний і дурний, повіривши в це, і тепер мені доводиться боротися за майбутнє мого сина", — додав він.

Хлопчик захоплюється автоспортом Фото: change.org

Проблеми також виникли через відсутність екологічної перевірки. Сім'я заявила, що запрошувала експерта з Департаменту охорони навколишнього середовища штату, який підтвердив відсутність водно-болотних угідь на ділянці. Проте стурбовані сусіди звернулися зі скаргами до місцевої влади. У відповідь чоловік зазначив, що його трек був побудований згідно з вимогами щодо шуму, а електричні картинги будуть використовуватися в строго відведені години.

На тлі розбіжностей Сиперко розмістив петицію на Change.org, сподіваючись на підтримку громадськості.

"Ми зіткнулися з неадекватною реакцією деяких місцевих жителів, які не хочуть бачити наш трек, хоча ми зробили все можливе, щоб він нікому не заважав. Цей трек — мрія мого сина, і я не дозволю її зруйнувати. Нам потрібне суспільне розуміння і підтримка, щоб зберегти його прагнення стати професійним гонщиком", — написав він у петиції.

Раніше Фокус повідомляв, що люди скаржаться на "сусідів із пекла", через яких хворіють їхні діти. Місцеві жителі кажуть, що сміття приваблює щурів і створює серйозні ризики для здоров'я дітей, багато хто з яких вже скаржиться на нездужання.

Також стало відомо, що на "найсамотнішій дорозі" у США розташоване занедбане місто, в якому живуть 2 людини. Джонатан Харп і його дружина Норма залишилися єдиними жителями, які називають старе шахтарське містечко своїм домом. За їхніми словами, вони насолоджуються тишею і спокоєм.