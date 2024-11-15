"Тисяча Зеленського": Шмигаль розповів, на що можна витратити виплати (відео)

За словами прем'єр-міністра, уряд уже почав визначати, куди населення зможе спрямувати кошти. Це буде як допомога армії, так і оплата вітчизняних послуг і товарів.

З 1 грудня українці зможуть отримати від держави 1000 гривень і програма стосуватиметься не лише дорослих українців, а й дітей. Деталями поділився прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, було ухвалено рішення, які є частиною зимової підтримки українських родин, ініціатором якої є президент Володимир Зеленський. Уже наступного місяця кожен громадянин зможе отримати 1000 гривень для оплати українських послуг і товарів.

"Уряд сьогодні ухвалює порядок реалізації цього проєкту. Визначаємо, як, де і коли можна отримати кошти та куди можна буде їх витратити. Оскільки програма стосується не лише дорослих, а й дітей, то визначаємо також, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини", — написав Денис Шмигаль.

Перед урядом стоїть одразу три основні цілі "тисячі від Зеленського", зазначив прем'єр-міністр, і звучать вони так:

матеріальна підтримка українських родин, адже кошти зимової "єПідтримки" можна буде витратити на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, а також оплату комунальних послуг;

підтримка українських постачальників послуг та українських виробників, адже саме вони отримуватимуть кошти, і це додатковий стимул для економіки;

демонстрація єдності українського суспільства, адже один із варіантів, куди може піти "тисяча від Зеленського" — підтримка Сил оборони. Населення зможе перерахувати 1000 гривень на благодійні рахунки армії або волонтерських фондів.

Нагадаємо, за дорученням президента Володимира Зеленського, з 1 грудня українці зможуть отримати 1 000 гривень на картку "Національний кешбек", яку можна відкрити у 12 банках та активувати через "Дію". Отримати кошти можна буде протягом зими — грудень, січень, лютий.

Перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв 28 жовтня заявив, що гроші на виплату українцям надали міжнародні донори, і їх не можна спрямувати на військові витрати, адже це одна з умов.