"Тысяча Зеленского": Шмыгаль рассказал, на что можно потратить выплаты (видео)

По словам премьер-министра, правительство уже начало определят, куда население сможет направить средства. Это будет как помощь армии, так и оплата отечественных услуг и товаров.

С 1 декабря украинцы смогут получить от государства 1000 гривен и программа будет касаться не только взрослых украинцев, но и детей. Деталями поделился премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, были приняты решения, которые являются частью зимней поддержки украинских семей, инициатором которой является президент Владимир Зеленский. Уже в следующем месяце каждый гражданин сможет получить 1000 гривен для оплаты украинских услуг и товаров.

"Правительство сегодня принимает порядок реализации этого проекта. Определяем, как, где и когда можно получить средства и куда можно будет их потратить. Поскольку программа касается не только взрослых, но и детей, то определяем также, как один из родителей сможет заказать выплату для своего ребенка", — написал Денис Шмыгаль.

Перед правительством стоит сразу три основных цели, отметил премьер-министр, и звучат они следующим образом:

материальная поддержка украинских семей, ведь средства зимней "єПідтримки" можно будет потратить на лекарства, книги, одежду, автобусные и железнодорожные билеты, а также оплату коммунальных услуг;

поддержка украинских поставщиков услуг и украинских производителей, ведь именно они будут получать средства, и это дополнительный стимул для экономики;

демонстрация единства украинского общества, ведь один из вариантов, куда могут пойти деньги — поддержка Сил обороны. Население сможет перечислить 1000 гривен на благотворительные счета армии или волонтерских фондов.

Напомним, по поручению президента Владимира Зеленского, с 1 декабря украинцы смогут получить 1 000 гривен на карту "Национальный кэшбек", которую можно открыть в 12 банках и активировать через "Дію". Получить средства можно будет в течение зимы — декабрь, январь, февраль.

Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев 28 октября заявил, что деньги на выплату украинцам предоставили международные доноры и они не могут быть направлены на военные расходы, ведь это одно из условий.