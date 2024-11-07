Українок у турецькому серіалі показали в образливій ролі: діаспора обурена (відео)

За словами письменниці Віри Таниш, творці серіалу Deha образили гідність жінок, які рятувалися від війни й оселилися в Туреччині. Вона звернулася по допомогу до посольства і чекає на вибачення.

У популярному турецькому серіалі Deha ("Геній", — ред.), українських беженок зобразили як жінок, які надають інтимні послуги за гроші. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала представниця української діаспори в Туреччині та письменниця Віра Таниш.

Жінка є матір'ю трьох дітей, яка проживає в Туреччині і має документ Uluslararası Koruma, який видається українським біженцям і означає міжнародний захист. Його не можна отримати безпідставно або купити.

У зв'язку з цим вона та інші українки були обурені тим, як показали беженок, які втекли від російсько-української війни, у популярному турецькому серіалі.

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"Ми глибоко обурені образом українських жінок у 7-й серії турецького серіалу "Deha" ("Геній"), що вийшла на телеканалі ShowTV 3 листопада 2024 року. У сцені, що розпочинається на 1 годині 17 хвилині, прозвучали принизливі коментарі, які асоціюють українських жінок-біженок з професією, що ображає нашу гідність. Така подача є не тільки несправедливою, а й шкідливою, бо вона поширює негативні стереотипи, дискредитуючи українських жінок і впливаючи на суспільну думку в Туреччині", — вважає Віра Таниш.

У самій сцені серіалу двоє дівчат у відкритих вбраннях і з яскравим макіяжем вирішили перекусити і купили у вуличного продавця їжу. Поруч із ними перебував один із героїв Deha разом зі своєю сестрою. Він їй одразу сказав, що це українки, які тікають від війни, стають біженками і намагаються вижити. Там не було сказано, яку професію освоїли "українки", проте представниця діаспори в Туреччині зазначила, що це образливо.

Віра Таниш також додала, що серіал дає викривлену інформацію та ігнорує реальність, у якій українські жінки перебувають у складних умовах і роблять усе для того, щоб забезпечити свої сім'ї та захистити гідність своєї нації.

Подібні дії сценаристів можуть створити труднощі як для українців у Туреччині, так і для їхніх дітей, які стикаються з дискримінацією та глузуванням у школах і суспільстві, пише жінки. У зв'язку з цим українка звернулася до посольства України в Туреччині, Ради з питань радіо і телебачення Туреччини (RTÜK), телеканалу ShowTV, а також до громадських організацій і представників ЗМІ.

Вимоги українських жінок: що відомо

У своєму зверненні Віра Таниш написала, що вона та інші українські біженки просять вжити заходів щодо припинення трансляції або коригування контенту, який містить неправдиві та образливі висловлювання про українок. Також там є такі пункти:

забезпечити публічні вибачення з боку телеканалу ShowTV і виробників серіалу за поширення упереджених і принизливих зображень;

підтримати українських жінок у захисті їхньої репутації та прав на гідне ставлення, а також допомогти доносити до громадськості правдиву інформацію.

"Ми віримо у справедливість і підтримку з боку турецької громадськості, з якою нас об'єднує дружба і взаєморозуміння. Захистимо права та гідність наших родин", — підсумувала Віра Таниш.

У посольстві України в Туреччині ніяк не відреагували на скандал на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 6 вересня повідомлялося, що на фестивалі у Венеції стався скандал через фільм про Україну. Режисерка Анастасія Трофімова стверджує у своїй картині, що РФ ніколи ні на кого не нападала, а російських військових виставляє жертвами, які просто "хочуть миру". Також вона не пояснює, як потрапила на фронт у складі окупаційного формування. Українські режисери назвали стрічку пропагандистською, яка спотворює реальність.