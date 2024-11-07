Украинок в турецком сериале показали в оскорбляющей роли: диаспора возмущена (видео)

По словам писательницы Веры Таныш, создатели сериала Deha оскорбили достоинство женщин, которые спасались от войны и поселились в Турции. Она обратилась за помощью к посольству и ждет извинений.

В популярном турецком сериале Deha ("Гений", — ред.), украинских беженок изобразили в качестве женщин, которые предоставляют интимные услуги за деньги. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала представительница украинской диаспоры в Турции и писательница Вера Таныш.

Женщина является матерью троих детей, которая проживает в Турции и у нее есть документ Uluslararası Koruma, который выдается украинским беженцам и означает международную защиту. Его нельзя получить безосновательно или купить.

В связи с этим она и другие украинки были возмущены тем, как показали беженок, бежавших от российско-украинской войны, в популярном турецком сериале.

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"Мы глубоко возмущены образом украинских женщин в 7-й серии турецкого сериала "Deha" ("Гений"), вышедшей на телеканале ShowTV 3 ноября 2024 года. В сцене, начинающейся на 1 часу 17 минуте, прозвучали унизительные комментарии, которые ассоциируют украинских женщин-беженок с профессией, оскорбляющей наше достоинство. Такая подача является не только несправедливой, но и вредной, потому что она распространяет негативные стереотипы, дискредитируя украинских женщин и влияя на общественное мнение в Турции", — считает Вера Таныш.

В самой сцене сериала двое девушек в открытых нарядах и с ярким макияжем решили перекусить и купили у уличного торговца еду. Рядом с ними находился один из героев Deha вместе со своей сестрой. Он ей сразу сказал, что это украинки, которые бегут от войны, становятся беженками и пытаются выжить. Там не было сказано, какую профессию освоили "украинки", однако представительница диаспоры в Турции отметила, что это оскорбительно.

Вера Таныш также добавила, что сериал дает искривленную информацию и игнорирует реальность, в которой украинские женщины находятся в сложных условиях и делают все для того, чтобы обеспечить свои семьи и защитить достоинство своей нации.

Подобные действия сценаристов могут создать трудности как для украинцев в Турции, так и для их детей, которые сталкиваются с дискриминацией и насмешками в школах и обществе, пишет женщины. В связи с этим украинка обратилась к посольству Украины в Турции, Совету по вопросам радио и телевидения Турции (RTÜK), телеканалу ShowTV, а также общественных организаций и представителям СМИ.

Требования украинских женщин: что известно

В своем обращении Вера Таныш написала, что она и другие украинские беженки просят принять меры по прекращению трансляции или корректировки контента, который содержит ложные и оскорбительные высказывания об украинках. Также там есть следующие пункты:

обеспечить публичные извинения со стороны телеканала ShowTV и производителей сериала за распространение предвзятых и унизительных изображений;

поддержать украинских женщин в защите их репутации и прав на достойное отношение, а также помочь доносить до общественности правдивую информацию.

"Мы верим в справедливость и поддержку со стороны турецкой общественности, с которой нас объединяет дружба и взаимопонимание. Защитим права и достоинство наших семей", — подытожила Вера Таныш.

В посольстве Украины в Турции никак не отреагировали на скандал на момент публикации материала.

Напомним, 6 сентября сообщалось, что на фестивале в Венеции произошел скандал из-за фильма об Украине. Режиссер Анастасия Трофимова утверждает в своей картине, что РФ никогда ни на кого не нападала, а российских военных выставляет жертвами, которые просто "хотят мира". Также она не объясняет, как попала на фронт в составе оккупационного формирования. Украинские режиссеры назвали ленту пропагандистской, которая искажает реальность.