Режиссер Анастасия Трофимова утверждает в своей картине, что РФ никогда ни на кого не нападала, а российских военных выставляет жертвами, которые просто "хотят мира". Также она не объясняет, как попала на фронт в составе оккупационного формирования. Украинские режиссеры называют ленту пропагандистской, которая искажает реальность.

Related video

В Венеции проходит кинофестиваль, на котором был официально презентован документальный фильм "Русские на войне" (Russians At War) российского режиссера Анастасии Трофимовой. Трофимова ранее работала на Russia Today и в фильме использует все инструменты российской пропаганды. На премьере фильма побывала украинский продюсер Дарья Бассель, которая привезла в Венецию документальную ленту режиссера Ольги Журбы "Песни Земли, которая медленно горит". Бассель и рассказала в заметке на Facebook свои эмоции после просмотра фильма.

Бассель отметила, что на Венецианском кинофестивале фильм под названием "Русские на войне" находится в том же разделе, что и фильм Журбы. И после просмотра у нее сложилось впечатление, что это яркий пример чисто российской пропаганды.

"Русские на войне" — продукт российской пропаганды и вот почему

Сама режиссер Анастасия Трофимова заявила, что "с начала войны 24 февраля 2022 года было разрушено множество мостов между Россией и Западом". И она хочет, что ее фильм стал "возможно, не мостом, но хотя бы веревкой, через которую я смогу перекинуть мост и которая поможет нам увидеть друг друга". Также в ее картине хватает пропаганды и откровенной лжи, или замалчивания.

Трофимова использует термин "вторжение", а не "полномасштабное вторжение". Она не упоминает, что Россия вторглась в Украину и аннексировала Крым в 2014 году. Этих двух событий будто не существует во вселенной этого фильма.

Режиссер заявляет, что Россия не участвовала в войнах много лет и что она читала о войнах только в книгах. И война в 2022 году стала для нее полным шоком. Тот факт, что Россия была вовлечена в различные войны и оккупации по крайней мере в течение последних 30 лет — игнорируется. Речь о: 1992-93 Приднестровье, война в Абхазии, 1994-96 и 1999-2009 войны в Чечне, война 2008 года в Грузии и вторжение в Сирию в 2015-2022 годах.

Герои фильма — это украинец, который сейчас живет в России и воюет на стороне России. Позже этот персонаж будет утверждать, что в 2014 году в Украине началась гражданская война и украинцы бомбили восточные регионы собственной страны. Именно поэтому он и переехал в РФ. Другой персонаж заявляет, что украинцы — нацисты. Это известный нарратив, который слышен из всех росСМИ.

В фильме сама Трофимова говорит, что не видела никаких военных преступлений. То же самое утверждают ее герои.

Также Бассель говорит, что в течение всего фильма его герои смущены тем фактом, что оказались в Украине, хотят окончания войны и признают, что большинство из них воюют за деньги.

Заканчивается фильм тем, что большинство героев фильма погибает под Бахмутом, а родственники потом скорбят на их могилах. Все они повторяют, что не понимают, зачем эта война и кому она нужна.

"В конце концов, режиссер делает вывод, что это бедные, простые русские люди, которыми манипулируют на войну большими политическими играми. Я нашла эту мысль забавной, потому что режиссер, как и Путин и его режим, играет с этими людьми в интересную игру. Они лишают их простой способности думать и принимать решения самостоятельно. Для нее эти люди просто бессильные объекты. Если бы те, кто участвует в войне, которая длится более 10 лет, не были бессильны, это означало бы, что они, в своем большинстве, на самом деле поддерживают эту войну, не так ли?", — задает вопрос Бассель в своей заметке.

Трейлер фильма Анастасии Трофимовой

Она отмечает, что каждый "нормальный" человек, который будет смотреть фильм Трофимовой, будет испытывать сожаление, грусть и эмоции. Но следует помнить, что россияне, показанные в фильме, присоединились к ВС РФ добровольно (и это показано в картине). Также Бассель напоминает, что нарратив о том, что простые россияне не имеют выбора, непричастны к войне в Украине — не имеет смысла, хотя его постоянно повторяет пропаганда как и официальная, так и так называемой российской оппозиции. Обвинять в войне в Украине только Путина и его окружение странно, ведь именно "простые русские" в рядах ВС РФ сбрасывают бомбы на украинские города, совершали военные преступления в Буче, Ирпене, Мариуполе и совершают их сейчас на временно оккупированных территориях.

Кадр из фильма "Русские на войне" Анастасии Трофимовой Фото: Скриншот

"Пока я это пишу, а вы читаете, по украинским городам бьют ракеты. Кнопки жмут простые россияне. Или их преступления менее значимы только потому, что они утверждают, что не знают, почему участвуют в этой войне?", — отмечает Дарья Бассель.

Она акцентирует, что фильм Анастасии Трофимовой представляет очень искаженную картину реальности, распространяя ложные нарративы: называя российское вторжение и аннексию Крыма гражданской войной; предполагая, что российская армия не совершает никаких военных преступлений; представляя тех, кто входит в армию агрессора, жертвами.

Реакция Анастасии Трофимовой на критику

Она сама признала, что не смотрела оскароносный фильм "20 дней в Мариуполе", сказав, что у нее не было на это времени. О фильме Ольги Журбы "Песни медленно горящей Земли", сказала, что ей понравились "первые 15-20 минут, когда люди только начали узнавать, что начинается война... Я нашла его действительно сильным", — сказала Трофимова.

"Однако финал мне не очень понравился, потому что в нем якобы противопоставляются украинские и российские дети: украинские дети думают о том, что они могут сделать, чтобы построить лучшую Украину в будущем, а российские дети показаны марширующими и поющими военные песни... это вписывается в общую картину того, что россияне по определению агрессивные и ужасные люди", — заявила режиссер.

На вопрос журналиста Reuters, не является ли фильм "Русские на войне" попыткой обелить образ российских войск на фоне задокументированных военных преступлений, таких как Бучанская резня, в которой в первые дни российского вторжения погибло более 450 человек, Трофимова заявила, что сама она за семь месяцев, что прожила в батальоне с российскими солдатами, не видела ни одного случая совершения солдатами зверств или хотя бы сильного желания убивать.

Анастасия Трофимова и продюсеры фильма: Роланд Шлимме, Салли Блейк, Корнелия Принсипи и Филипп Левассер Фото: Getty Images

"То, что я сняла, в значительной степени соответствует тому, что вы видели. Конечно, материала много, но мы ничего не скрывали от зрителей, и я имел возможность побывать практически везде и всюду", — сказала она.

В интервью изданию "Люди Байкала", она так и не объяснила, как оказалась в России, и каким образом попала в российский батальон. Трофимова утверждает, что с героем своей ленты, Ильей, познакомилась в электричке в конце декабря 2022 года, когда ехала со съемок из Подмосковья.

"Оказалось, что это Илья, что он из Донецка, что он воюет на стороне России и едет из госпиталя навестить свою семью после ранения. Ему дали четыре дня отпуска... мы обменялись телефонами", — далее Трофимова рассказывает, что в январе 2023 года Илья ей позвонил, что его батальон выводят с фронта в тыл на переформирование. А она "напросилась" с камерой снимать.

"Я говорю — ты что, совсем с ума сошел, у меня нет разрешения, ничего нет. Он говорит — да ничего, всем пофиг, скажешь, что ты чья-то жена. И я поехала", — Трофимова на вопрос, как оказалась на фронте без официальной пресс аккредитации и без разрешения Минобороны РФ, говорит, что просто приехала на оккупированную Луганщину и командир взвода ей позволил.

Кадр из фильма "Русские на войне": Анастасия Трофимова Фото: Скриншот

Также она признает, что нарушила главное правило военных журналистов: находилась в горячей точке в форме. В журналистских международных правилах четко указано, что журналисты должны отличаться от военных.

"Распорядился, чтобы мне выдали военную форму — "чтобы свои не застрелили ненароком", — заявила Трофимова.

Также ей удалось вывезти все материалы в Москву, а затем в Торонто. В то же время Мстислав Чернов и его коллеги с риском для жизни вывозили видеоматериалы. А их коллега Мантас Кведаравичюс, режиссер фильма "Мариуполис" из Литвы был убит российскими оккупантами.

Реакция на фильм Анастасии Трофимовой

Украино-российский продюсер Александр Роднянский заявил, что картина "Русские на войне" — имеет целью обелить российских солдат.

"Они — очередные жертвы государства, посланные, как и многие поколения до них, на убой в явно несправедливой войне. Они могут расплакаться, говоря о погибших товарищах, возмутиться несправедливостью власти, но они не спорят с правом государства отправить их бессмысленно умирать", — написал Роднянский. Также он отметил, что герои фильма Трофимовой делятся ответами на вопросы о целях войны, "повторяя мантры российского телевидения: "единый народ", "братья", "мы на чужой земле, но виноваты все".

"Иногда кажется, что фильм сделан по заказу умных чиновников Минобороны РФ или ФСБ", — резюмирует Роднянский.

Ольга Журба, режиссер картины "Песни медленно горящей Земли", заявила, что "российские кинематографисты должны показать истинное лицо преступников этой войны".

Кто такая Анастасия Трофимова

Родилась в Москве, переехала в Торонто, Канада. Получила степень бакалавра в Университете Торонто (по специальности "Коммуникация, культура и информационные технологии") и степень магистра в Амстердамском университете (по специальности "Международные отношения"). Сделала несколько фильмов для Russia Today: об Ираке, Сирии и Конго.

Напомним, режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов признался, что ему и его семье угрожают.