Украинские беженцы в разных странах сталкиваются с серьезными трудностями в доступе к защите и помощи. Бюрократические препятствия ставят под угрозу их стабильность и даже безопасность. Как, что и где меняется в октябре 2024-го, исследовал Фокус.

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Осенью многие страны ЕС заявили о запланированных изменениях для беженцев, и в большинстве случаев эти изменения не к лучшему. Так, например, в Великобритании тысячи украинских семей могут остаться без крыши над головой из-за сокращения предложений жилья и недостаточной поддержки со стороны местных органов власти. В Польше, которая приняла почти миллион украинских беженцев, общественные настроения изменились из-за беспокойства по поводу социальных выплат. А, например, в Норвегии и Венгрии считают западные регионы Украины вполне безопасными для возвращения.

Польша: отменяет выплаты

С 1 октября 2024 года украинские беженцы в Польше столкнутся с серьезными изменениями в системе социальных выплат. В частности польское правительство решило отменить некоторые виды финансовой поддержки, которые ранее предоставлялись украинским беженцам.

Одним из наиболее ощутимых изменений стала отмена субсидий на детские сады и ясли. Для многих украинских семей эта помощь была важна для обеспечения ухода за детьми, особенно для тех, кто работал или учился. Кроме того, прекращены выплаты по программе "Семейный опекунский капитал", которая предусматривала до 12 тысяч злотых на второго ребенка и последующих детей. Эти изменения значительно повлияют на финансовое положение семей с детьми, которые ранее получали такую поддержку.

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Новые программы "Активные родители на работе" и "Активные дома" направлены на помощь польским гражданам и не распространяются на украинских беженцев. Украинцы могут претендовать на субсидию "Активные в яслях", если будут отвечать определенным условиям.

Доступной для украинских граждан, которые имеют номер PESEL или другую временную защиту в Польше, остается программа "500+" на выплату пособия на детей.

В Польше отменяют субсидии на детские сады и ясли Фото: 24 канал

Норвегия: ужесточает миграционную политику

Как стало известно в конце марта, власти Норвегии начали отказывать украинским беженцам в статусе защиты, заявив, что многие из них больше не соответствуют критериям коллективной защиты, которая предоставляет доступ к медицинской помощи, трудоустройству, образованию и социальным услугам.

В Норвегии расширили список "безопасных" регионов Украины, в которые вошли западные области, такие как Львов, Закарпатье и Тернополь. Для беженцев из этих регионов статус защиты больше не предоставляется

Согласно заявлению министра юстиции Норвегии Эмили Энжер Мел, это связано с огромным количеством украинцев, которые прибыли в страну с начала войны — более 80 тысяч человек, пишет NRK. Основные изменения касаются украинцев, которые проживали за пределами своей страны до начала конфликта или имеют двойное гражданство — теперь они получают отказ в предоставлении убежища.

Кроме того, в сентябре Управление по делам иностранцев (UDI) расширило список "безопасных" регионов Украины, в которые вошли западные области, такие как Львов, Закарпатье и Тернополь. Для беженцев из этих регионов статус защиты больше не предоставляется.

Пока никто не был депортирован принудительно, но украинцы начали получать сообщения об отказе в предоставлении убежища.

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Нидерланды: планируют сократить срок разрешений на проживание

Сократить срок разрешений на проживание для беженцев планируют в Нидерландах. Страна может уменьшить срок действия разрешений на проживание для иностранцев, покинувших свои страны из-за войны, с пяти до двух лет. Об этом заявила министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Маржолейн Фабер, сообщает Dutchnews.

"Я хочу избавиться от постоянных видов на жительство, — сказала Фабер. — Сейчас наш временный вид на жительство рассчитан на пять лет, но если бы это зависело от меня, его сократили бы до двух лет".

В Европе считают, что в некоторых регионах Украины вполне безопасно Фото: Анна Кудрик (коллаж)

По ее мнению, это сделает более сложным процесс воссоединения семей. Ранее нидерландское правительство приняло решение, что на воссоединение с семьей смогут рассчитывать лишь те беженцы, которые имеют жилье, достаточный доход и прожили в Нидерландах не менее двух лет.

Как сообщалось ранее, правительство Нидерландов планирует ввести новые жесткие антимиграционные меры, которые станут одними из самых строгих в ЕС. Программа включает более строгие проверки на границе, пропорциональное наказание нарушителей, ограничения на воссоединение семей, которые предусматривают запрет взрослым детям присоединяться к своим родителям, а также акцент на принудительном возвращении.

В Нидерландах временный вид на жительство хотят сократить с пяти до двух лет

Австрия: дает последний шанс

1 октября стало важной датой для украинцев, которые вынужденно выехали в Австрию из-за войны. Теперь граждане Украины, которые находятся под временной защитой, могут претендовать на получение специальной карты RWR+ (Rot-Weiß-Rot Karte Plus), которая открывает новые горизонты для трудоустройства и дает возможность оставаться в стране дольше, чем ранее предполагалось. А через 5 лет можно будет податься на постоянный вид на жительство в Европейском Союзе.

Для того, чтобы претендовать на этот документ, необходимо соответствовать определенным критериям. Одним из основных условий является наличие работы в течение последних двух лет минимум на 12 месяцев. Это должны быть украинцы, которые работают на полную ставку, способны обеспечить себя финансово и полностью застрахованы.

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Среди других требований — наличие договора аренды жилья, действительный загранпаспорт, а также знание немецкого языка на уровне A1 или диплом о высшем образовании.

Правда, с получением RWR+ все социальные выплаты, которые предлагает Австрия, будут отменены. Действующими останутся только статус беженца и возможность использования "синей карты" (разрешение на временное пребывание с ограниченным доступом к рынку труда), которая предоставляется перемещенным лицам.

Ирландия: сокращает помощь

В Ирландии планируют сократить помощь украинским беженцам, пишет Irish Independent. По крайней мере, над этим активно размышляет правительство страны.

Долгое время страна выплачивала повышенную помощь, ведь стремилась предоставить беженцам как можно больше. С начала войны Ирландия платила за размещение беженцев владельцам домов по 400 евро, а потом сумму вообще удвоили.

Сумма помощи в странах ЕС постепенно сокращается Фото: Коллаж: Фокус

Однако сейчас в правительстве констатируют, что долговременная поддержка украинцев создает неравные условия на рынке жилья для других людей. "Выплата за признание проживания (ARP) рассматривается в контексте Директивы ЕС о временной защите, которая предоставляет украинским беженцам защиту ЕС. 800 евро платили людям за размещение украинцев независимо от того, работает ли беженец и какой имеет доход. Это дает преимущество украинцам, которого нет у других арендаторов. Это выбивает с рынка других арендаторов, что несправедливо", — сообщили в правительстве.

Несмотря на это, украинцам в дальнейшем будут оказывать помощь, ведь о полной отмене поддержки со стороны правительства Ирландии речь не идет.

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Эстония: изменила условия выплаты на жилье

Департамент социального страхования страны с 11 сентября 2024 года меняет условия предоставления единовременной выплаты на аренду жилья для временных переселенцев. Так, денежную помощь будут предоставлять только тем украинцам, которые недавно прибыли в государство, сообщает ERR.

"В Эстонии проживает значительное количество украинских беженцев, которые находятся в стране уже более года и обратились за помощью на аренду жилья после продления первичного вида на жительство. С 11 сентября компенсация за аренду может быть предоставлена только в том случае, если соответствующее заявление было подано беженцем в течение первых шести месяцев после получения первого вида", — пояснили в Департаменте.

В Эстонии единовременную выплату на аренду жилья предоставят не всем Фото: Из открытых источников

Еще одно обязательное условие — нужно иметь статус временной защиты в стране и зарегистрировать место жительства в органе местного самоуправления.

Размер разовой компенсации составляет до 1200 евро на семью и не зависит от уровня доходов.

Венгрия: пообещала отправлять мигрантов в Брюссель

Правительство Венгрии прекратило помощь на жилье для украинских беженцев, которые приехали из западных регионов Украины, потому что их Будапешт считает "безопасными" для возвращения.

А в начале октября вновь "отметился" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который пообещал отправлять беженцев из Будапешта в Брюссель. Таким образом он отреагировал на критику ЕС относительно венгерской политики в вопросе мигрантов, пишет Politico.

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"Мы будем отправлять мигрантов на площадь Гран-Плас в Брюсселе. Если Брюссель будет настаивать на своем решении наказать нас, он получит то, что хочет", — сказал Орбан.

Перед этим ЕС решил оштрафовать Будапешт на 200 млн евро за нарушение правил миграции: страна задерживает беженцев в транзитных зонах, не учитывает их право оставаться в стране на время ожидания финального решения, ограничивает доступ к процедуре получения защиты и тому подобное.

Венгрия уже дважды проигнорировала штраф. В связи с этим Еврокомиссия активизировала специальную процедуру вычета этих средств и обязала Будапешт уплатить разовый штраф объемом 200 млн евро плюс пеню в размере 1 млн евро за каждый день промедления с выполнением решения суда.