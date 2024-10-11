"Критическая ситуация": мэр города в Германии отказывается регистрировать беженцев из Украины

Мэр баварского города Бад-Грисбах отказался регистрировать новых украинских беженцев, и сетует на несправедливость распределения и нарастание критической ситуации из-за чрезмерной нагрузки на социальные учреждения.

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В немецком курортном городе Бад-Грисбах, расположенном в Баварии, местный мэр Юрген Фундке издал распоряжение своим подчиненным не регистрировать новых беженцев из Украины, что вызвало конфликт местной власти с высшей. Об этом пишет издание Bild.

СМИ указывает, что в начале сентября в городке насчитывалось 100 украинских беженцев, которых поселили в местном отеле. Недавно в местную администрацию обратились 30 украинцев с просьбой к администрации зарегистрировать их, что вызвало возмущение мэра. Он заявил, что город больше не сможет принимать людей, ссылаясь на переполненность местных школ и детских садов.

Управляющий делами города Маркус Кляйнман заявил СМИ, что, согласно федеральному закону Германии, город обязан регистрировать новых беженцев. Однако мэр Бад-Грисбаха считает, что распределение беженцев по региону должно быть более справедливым.

Фундке говорит, что в баварском районе Пассау, к которому относится город Бад-Грисбах, всего есть 38 муниципалитетов. Он считает, что если бы каждый из них взял на себя ответственность за прием хотя бы 10-15 человек, то это "решило бы проблему".

Мэр сетует, что до сих пор никаких решений не было принято, а ситуация становится критической и город уже не справляется с нагрузкой на социальные учреждения. В то же время районная власть называет действия мэра незаконными и угрожает принять меры против него, ведь, по их мнению, в городе все еще есть "свободные места для размещения беженцев".

Напомним, 27 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за время войны из Украины выехало 7,5 млн граждан. По его словам, возвращение этих граждан — это "серьезный вызов", а главная задача заключается в том, чтобы беженцы вернулись добровольно.

Ранее Фокус писал о том, сколько беженцев из Украины не хотят возвращаться обратно домой и какие причины в этом.