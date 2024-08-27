Выехало 7,5 миллиона: Украина вернет беженцев и мужчин, сбежавших за границу, — Зеленский

Лиц, которые нелегально оказались за пределами Украины, будут возвращать на основе международных договоренностей, заявил президент Владимир Зеленский. Из Польши могут вернуть, например, беглецов-мужчин призывного возраста.

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Украинское правительство будет по-разному действовать в отношении беженцев, которые законно пересекли границу Украины, и в отношении тех, кто сделал это с нарушениями. Речь идет, например, о мужчинах призывного возраста, которые уклонились от мобилизации, и о злоумышленниках-беглецах. Какие решения готовят чиновники и какие наработки уже существуют, президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции 27 августа.

Зеленский вспомнил о возвращении украинцев, отвечая на вопрос о создании Министерства единства и о беглецах, которые незаконно пересекли границу. За пределами Украины на сегодня находится 7,5 млн беженцев, тогда как внутри страны — 10,5 млн пенсионеров. Поэтому возвращение этих граждан — это "серьезный вызов". Главная задача — чтобы беженцы вернулись добровольно. Для этого нарабатывают "институциональные политики" с Германией и Польшей, отметил президент.

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"Нам нужно вернуть взрослое население, наших детей, студентов и т.д., без принуждения — обустроить все условия, чтобы они хотели это сделать", — пояснил политик действия в отношении части граждан.

В то же время, в отношении беглецов или преступников будут действовать иначе. По словам Зеленского, нет проблем с возвращением "предателей, коллаборационистов и т. д." — работают соответствующие государственные органы, присылают просьбы об экстрадиции. Что касается лиц, которые незаконно пересекли границу, например, мужчин призывного возраста, то здесь должны быть договоренности с правительствами других стран. С Польшей — "очень мощные отношения в этом направлении", сказал президент. С Молдовой, Румынией, Венгрией договоренностей нет.

"Насчет тех, кто незаконно пересекал границу с польской стороной, есть договоренности: если они вне закона пересекали, то они нам отправляли обратно таких людей. Надо наращивать эти договоренности между Министерством внутренних дел, миграционными службами — по-другому никак. Я думаю, что когда бы мы были в ЕС, то совсем не было бы этого вопроса", — заявил Зеленский.

Заявления Зеленского — комментарий по беженцам и уклонистам 27 августа см. с 19:40

Заявления Зеленского — основные тезисы выступления 27 августа

Отметим, 27 августа президент Зеленский провел пресс-конференцию в честь Дня Независимости Украины и форума "Украина 2024. Независимость". Основные вопросы, о которых говорил президент:

Напоминаем, 27 августа в МАГАТЭ отреагировали на боевые действия, которые приближаются к Курской АЭС. Между тем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ходе украинского прорыва в Курской области.