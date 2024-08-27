"Убивали чеченцев в Киеве": Зеленский оценил работу Олега Татарова во время войны (видео)

Также глава государства заявил, что в возвращении бойцов "Азов" из плена есть "некоторые сложности" и семьям военных нужно о них знать.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заместитель главы ОП Олег Татаров вместе с главой СБУ Василием Малюком "убивали чеченцев" в Киеве. Об этом он рассказал во время пресс-конференции 27 августа.

Так, Зеленскому задали вопрос относительно его оценки эффективности Татарова. Глава государства заявил, что ранее во время "оффрека" уже говорил журналистам о Татарове. Озвученную информацию знают даже в Соединенных Штатах.

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"Что касается Татарова… на оффреке, я сказал вам о Татарове. Я повторю. Это знают и Соединенные Штаты и все. Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Украине в Киеве", — сказал Зеленский.

Он отметил, что если он "выгонит" Татарова, то его убьют россияне.

Владимир Зеленский об Олеге Татарове (смотреть с 7 минуты)

В возвращении бойцов "Азова" из российского плена

Кроме того, во время пресс-конференции Зеленский заявил, что в возвращении бойцов "Азов" из плена есть "некоторые сложности". По его словам, на Ставке верховного Главнокомандующего утвердили соответствующий формат работы с семьями военнопленных. Родные смогут получить ответы на свои вопросы в центре возвращения пленных.

"Для меня очень важно, чтобы прежде всего семьи наших героических военных, которые в плену, понимали, что происходит… Наверное, надо, чтобы семьи знали все эти вызовы и именно поэтому я попросил сначала, а потом мы утвердили на Ставке соответствующий формат работы с семьями", — заявил Зеленский.

Он отметил, что списки уже согласовывают ГУР, СБУ и Омбудсмен.

Зеленский назвал совпадением то, что последний обмен пленным совпал с Днем Независимости Украины.

Напомним, что во время пресс-конференции глава государства также заявил, что РФ сейчас контролирует 27% территории Украины, а прорыв в Курской области не будет использоваться для обмена территориями ради мирного соглашения с Москвой.