"Убивали чеченцев в Киеве": Зеленский оценил работу Олега Татарова во время войны (видео)
Также глава государства заявил, что в возвращении бойцов "Азов" из плена есть "некоторые сложности" и семьям военных нужно о них знать.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заместитель главы ОП Олег Татаров вместе с главой СБУ Василием Малюком "убивали чеченцев" в Киеве. Об этом он рассказал во время пресс-конференции 27 августа.
Так, Зеленскому задали вопрос относительно его оценки эффективности Татарова. Глава государства заявил, что ранее во время "оффрека" уже говорил журналистам о Татарове. Озвученную информацию знают даже в Соединенных Штатах.Важно
"Что касается Татарова… на оффреке, я сказал вам о Татарове. Я повторю. Это знают и Соединенные Штаты и все. Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Украине в Киеве", — сказал Зеленский.
Он отметил, что если он "выгонит" Татарова, то его убьют россияне.
В возвращении бойцов "Азова" из российского плена
Кроме того, во время пресс-конференции Зеленский заявил, что в возвращении бойцов "Азов" из плена есть "некоторые сложности". По его словам, на Ставке верховного Главнокомандующего утвердили соответствующий формат работы с семьями военнопленных. Родные смогут получить ответы на свои вопросы в центре возвращения пленных.
"Для меня очень важно, чтобы прежде всего семьи наших героических военных, которые в плену, понимали, что происходит… Наверное, надо, чтобы семьи знали все эти вызовы и именно поэтому я попросил сначала, а потом мы утвердили на Ставке соответствующий формат работы с семьями", — заявил Зеленский.
Он отметил, что списки уже согласовывают ГУР, СБУ и Омбудсмен.
Зеленский назвал совпадением то, что последний обмен пленным совпал с Днем Независимости Украины.
Напомним, что во время пресс-конференции глава государства также заявил, что РФ сейчас контролирует 27% территории Украины, а прорыв в Курской области не будет использоваться для обмена территориями ради мирного соглашения с Москвой.