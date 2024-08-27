"Вбивали чеченців у Києві": Зеленський оцінив роботу Олега Татарова під час війни (відео)

Також глава держави заявив, що в поверненні бійців "Азова" з полону є "деякі складнощі" і сім'ям військових потрібно про них знати.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що заступник глави ОП Олег Татаров разом із головою СБУ Василем Малюком "вбивали чеченців" у Києві. Про це він розповів під час пресконференції 27 серпня.

Так, Зеленському поставили запитання щодо його оцінки ефективності Татарова. Глава держави заявив, що раніше під час "оффреку" вже говорив журналістам про Татарова. Озвучену інформацію знають навіть у Сполучених Штатах.

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"Що стосується Татарова... на оффреку, я сказав вам про Татарова. Я повторю. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаров разом із Василем Малюком убивали чеченців в Україні в Києві", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що якщо він "вижене" Татарова, то його вб'ють росіяни.

Володимир Зеленський про Олега Татарова (дивитися з 7 хвилини)

У поверненні бійців "Азова" з російського полону

Крім того, під час пресконференції Зеленський заявив, що в поверненні бійців "Азова" з полону є "деякі складнощі". За його словами, на Ставці верховного Головнокомандувача затвердили відповідний формат роботи з родинами військовополонених. Рідні зможуть отримати відповіді на свої запитання в центрі повернення полонених.

"Для мене дуже важливо, щоб насамперед сім'ї наших героїчних військових, які в полоні, розуміли, що відбувається... Мабуть, треба, щоб сім'ї знали всі ці виклики, і саме тому я попросив спочатку, а потім ми затвердили на Ставці відповідний формат роботи з сім'ями", — заявив Зеленський.

Він зазначив, що списки вже погоджують ГУР, СБУ та Омбудсмен.

Зеленський назвав збігом те, що останній обмін полоненим збігся з Днем Незалежності України.

Нагадаємо, що під час пресконференції глава держави також заявив, що РФ зараз контролює 27% території України, а прорив у Курській області не використовуватимуть для обміну територіями заради мирної угоди з Москвою.