По словам президента, фундаментальными ротации пока сложно назвать, однако крайне положительным является тот факт, что это происходит. В частности идет речь о постоянном усилении Покровска.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация и спустя несколько месяцев после принятия закона на фронте начали фиксироваться первые ротации. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 2024. Независимость".

По его словам, несмотря на то, что ротации, которые есть сегодня, не фундаментальны, они уже являются значительным прогрессом того, что было раньше.

Глава государства убежден, что наличие процесса ротации в ходе боевых действий является первым шагом к обеспечению лучших условий для военных и повышению эффективности на поле бля.

"Увеличилось количество людей, которые начали готовиться. Это очень поможет ребятам иметь хоть какие-то ротации. Потому что впервые начались какие-то ротации. Фундаментальными ротациями я это пока не могу назвать. Но буду откровенным: есть начало, это очень важно. И об усилении Покровска постоянно говорим", – заявил Владимир Зеленский.

Напомним, 27 августа сообщалось, что Украина создает новые механизированные бригады, ожидая продолжения войны до 2025 года, писали в Forbes. Новым воинским подразделениям, которые сейчас создаются в рядах ВСУ, присвоены номера серии 160, узнали журналисты. Их бойцы проходят подготовку за рубежом и многие добровольцы набираются из украинцев, проживающих в этих странах.

2 августа генерал ВСУ Андрей Гнатов рассказал о возможной ротации на передовой. По его словам, простого ответа на вопрос о ротациях нет, так как все зависит от текущей обстановки в условиях, когда наступательная инициатива на стороне ВС РФ.