"Є початок": на фронті фіксуються перші ротації бійців ЗСУ, — Зеленський (відео)

За словами президента, фундаментальними ротації поки що складно назвати, проте вкрай позитивним є той факт, що це відбувається. Зокрема йдеться про постійне посилення Покровська.

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В Україні триває загальна мобілізація і через кілька місяців після ухвалення закону на фронті почали фіксуватися перші ротації. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

За його словами, попри те, що ротації, які є сьогодні, не є фундаментальними, вони вже є значним прогресом того, що було раніше.

Голова держави переконаний, що наявність процесу ротації під час бойових дій є першим кроком до забезпечення кращих умов для військових і підвищення ефективності на полі бою.

"Збільшилася кількість людей, які почали готуватися. Це дуже допоможе хлопцям мати хоч якісь ротації. Тому що вперше почалися якісь ротації. Фундаментальними ротаціями я це поки що не можу назвати. Але буду відвертим: є початок, це дуже важливо. І про посилення Покровська постійно говоримо", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 27 серпня повідомлялося, що Україна створює нові механізовані бригади, очікуючи на продовження війни до 2025 року, писали в Forbes. Новим військовим підрозділам, які зараз створюються в лавах ЗСУ, присвоєно номери серії 160, дізналися журналісти. Їхні бійці проходять підготовку за кордоном і багато добровольців набираються з українців, які проживають у цих країнах.

2 серпня генерал ЗСУ Андрій Гнатов розповів про можливу ротацію на передовій. За його словами, простої відповіді на питання про ротації немає, оскільки все залежить від поточної обстановки в умовах, коли наступальна ініціатива на боці ЗС РФ.