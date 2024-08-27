Україна створює нові механізовані бригади, очікуючи продовження війни до 2025 року, — Forbes

Новим військовим підрозділам, які зараз створюються в лавах ЗСУ, присвоєно номери серії 160. Їхні бійці проходять підготовку за кордоном і багато добровольців набираються з українців, які проживають у цих країнах.

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Українська армія формує нові механізовані бригади. Це є ознакою того, в Україні очікують, що війна не закінчиться найближчим часом, пише Forbes.

Як зазначається, ресурс Militaryland, який відстежує військові структури України, отримав фотографії, на яких нібито зображені курсанти з нової механізованої бригади у складі Сухопутних військ ЗСУ. Нові механізовані бригади, яким присвоєно номери серії 160, проходитимуть підготовку в зарубіжних країнах і набиратимуть багатьох новобранців з українців, які проживають у цих країнах.

Повідомляється, що 160-та механізована бригада проходить навчання в Польщі.

Створення нових бригад залежить від двох речей: успішної мобілізації, можливо, 10 000 або більше нових рекрутів і триваючої іноземної підтримки військових зусиль України. Українських бійців, імовірно, оснастять спорядженням, наданим західними партнерами, залежно від місць їхніх навчань.

Як пише видання, починаючи з осені 2023 року українська армія сформувала 10 нових бригад: чотири механізовані бригади, п'ять піхотних бригад і єгерську бригаду.

Піхотні бригади найбільш "легкі" — вони, в основному, їздять на вантажівках. Єгерська бригада — це сила "середньої ваги", що складається з вантажівок і легкої бронетехніки. Механізовані бригади вже їздять на гусеничній і колісній бронетехніці і зазвичай пересуваються ротою, в якій не менше 10-12 танків.

Водночас незрозуміло, скільки бригад "160-ої серії" зараз формує армія і які це будуть бригади. Та якщо судити за попереднім етапом розширення, їх може бути 10, припускають автори, тобто, "за паперами" такій кількості бригад потрібно 20 000 солдатів.

Десяти бригадам солдатів знадобляться тисячі машин. Підраховано, що за 29 місяців повномасштабної війни союзники України виділили близько 12 000 штук різної техніки. За цей час Сили оборони втратили приблизно 6 400 машин.

І якщо час формування бригад попередньої, "150-ої серії", є показником, то може минути шість або навіть більше місяців, перш ніж бригади "серії 160" будуть готові до дій на полі бою. Іншими словами, це бригади 2025 року — підрозділи, які зможуть битися вже на четвертому році повномасштабної війни.

Нагадаємо, для ЗСУ створили поліпшені дрони та "розумні" боєприпаси.

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