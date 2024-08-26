"Майбутнє вже тут": для ЗСУ створили поліпшені дрони та "розумні" боєприпаси, деталі

Нові модулі зроблять українські безпілотники більш точними, зокрема дадуть їм змогу самостійно виявляти та уражати цілі.

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У межах хакатону Precision українські розробники представили рішення для безпілотних літальних апаратів, а також боєприпаси, що можуть коригувати свою траєкторію польоту. Подробиці розкрив український оборонний кластер Brave1.

Повідомляється, що для українських дронів було розроблено вдосконалені алгоритми і моделі штучного інтелекту, здатні швидко і точно ідентифікувати загрози в захаращеному середовищі. Ці системи використовують машинний зір, щоб виявляти і знищувати цілі в автономному режимі. Автоматичне донаведення на ціль і спеціальний мобільний додаток підвищують точність ударів FPV-дронів.

Одне з рішень у цьому напрямі — модуль для виявлення і наведення дрона на ціль ZIR System. Аналіз відео стріму в реальному часі дає змогу відстежувати координати без GPS, а акустичні сенсори визначають місцезнаходження артилерії ворога за звуком. Цей модуль можна встановити на будь-який FPV дрон-камікадзе. У майбутньому творці модуля планують інтегрувати його в дрони з дальністю понад 100 км.

Розробники також представили вимірювальні пристрої, що підвищують точність дронів, комплекси активного захисту від дронів коптерного типу і безпілотники, що використовують оптоволоконний зв'язок.

Також повідомляється, що на хакатоні було представлено "розумні" боєприпаси, які здатні коригувати свою траєкторію польоту для ураження частково схованих цілей. Точність і ефективність цих боєприпасів підвищується за рахунок модульних лазерних систем і систем наведення керованого скидання для БПЛА.

"Майбутнє вже тут", — зазначили в Brave1.

Нагадаємо, одним із рішень, представлених на хакатоні Precision, став дистанційно-керований бойовий модуль "Хижак", який можна встановити на наземну роботизовану платформу.

В Україні також офіційно презентували безпілотний літальний апарат "Паляниця", який має дальність близько 750 км і може нести велике корисне навантаження за менших габаритів за рахунок реактивного двигуна.