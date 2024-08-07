Роботи-вбивці, БПЛА та симулятори: українці презентували нові розробки для війни з РФ (фото)

Учасники хакатону Precision презентували роботизовану платформу з машинним зором, тренажер для операторів ПЗРК Stinger, рішення для виявлення ворожої артилерії та низку інших розробок для військових.

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Наприкінці липня відбувся хакатон Precision, в межах якого українські інженери, програмісти та інноватори працювали над рішеннями для посилення Сил оборони України. Фіналістами хакатону стали 12 команд, які презентували свої розробки перед професійним журі. Про це Фокусу повідомили в Мінцифри.

Як зазначають в міністерстві, ворог має перевагу в кількості людей, боєприпасів та техніки. Вітчизняні виробничі потужності та ВПК країн-партнерів не здатні нівелювати цю перевагу, тому українцям доводиться шукати нестандартні рішення. На пошуку таких рішень сконцентрувалися учасники хакатону Precision.

Всього в хакатоні взяли участь понад 200 учасників, об’єднаних в понад 60 команд. Їм допомагали ментори, серед яких були військовослужбовці та експерти у сфері оборонних технологій. Команди працювали протягом 2-х днів, зосередившись на наступних напрямках:

удосконалені системи наведення

об’єднання датчиків та аналіз даних

розумні боєприпаси

симулятори та навчальне програмне забезпечення

автономні й напівавтономні системи

мережецентричні засоби ведення бойових дій.

Свої результати команди презентували у формі пітчів. Оцінювали розробки, зокрема, представники Генштабу, Міноборони, Мінстратегпрому, кадрові військові та інвестори. За результатами оцінювання у фінал вийшли 12 команд, які продемонстрували рішення для військових в різних сферах.

Дрон від участників хакатону Precision Фото: Мінцифри Дрон від участників хакатону Precision

До прикладу, одна з команд презентувала тренажер, з допомогою якого військові можуть відпрацьовувати свої навички роботи з ПЗРК Stinger. На думку авторів проєкту, чим більше українських військових пройдуть підготовку на такому тренажері, тим вищим буде відсоток збиття ворожих цілей.

"Наша основна мотивація – це усвідомлення того, що наші тренажери допомагають Силам оборони у війні та рятують життя на полі бою", — зазначили в команді.

Розробка участників хакатону Precision Фото: Мінцифри Розробка участників хакатону Precision

Інша команда презентувала інноваційне рішення, що дозволяє виявляти ворожу артилерію через звук пострілу. За словами розробників, звукові сенсори можуть виявляти ворожі гаубиці та міномети на відстані до 25 кілометрів. Завдяки такому пристрою військові можуть швидше отримати інформацію про місце розташування ворожої установки та завдати удару у відповідь.

Розробка учасників хакатону Precision Фото: Мінцифри

Серед розробок також є робот з машинним зором, який може відстежувати свою ціль та наносити вогневе ураження. Як зазначають в Мінцифри, технології, які зараз асоціюються переважно з БПЛА, активно застосовуються в наземних роботизованих системах. Подібні розробки нагадують сюжети з класичних фільмів наукової фантастики.

Дрон від участників хакатону Precision Фото: Мінцифри Дрон від участників хакатону Precision Фото: Мінцифри

"Наше завдання в технологічній війні — постійно генерувати інновації, бути відкритими, шукати швидкі рішення та бути на декілька кроків попереду. Такі заходи, як хакатон Precision, є квінтесенцією цього, адже об’єднують найкращих інженерів з різних куточків України навколо спільної цілі — перемоги України. Упевнений, що постійний пошук найкращих рішень обов’язково дасть змогу створити наступний геймченджер цієї війни, який надасть нам перевагу на полі бою", — сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Розробка учасників хакатону Precision Фото: Мінцифри

Зі свого боку керівниця кластера Brave1 Наталія Кушнерська повідомила про намір працювати з над прискоренням розвитку технологій разом з командами, які найкраще зарекомендували себе на хакатоні, щоб українські захисники якнайшвидше отримали готові рішення та почали використовувати їх проти ворога. Команди уже отримали запрошення приєднатися до кластера, щоб отримати організаційну, інформаційну та фінансову підтримку власних проєктів.

Розробки учасників хакатону Precision Фото: Мінцифри

"Хакатон – це тільки перший етап. Попереду ще багато роботи з вдосконалення рішень, проте очевидно, що саме на таких заходах формуються рішення, які згодом стають геймченджерами війни", — зазначили в Мінцифри.

Оператор дрона ЗСУ Фото: Мінцифри

Нагадаємо, Сили оборони України застосовують унікальну систему збору даних "Очі", яка дає змогу збирати й передавати розвіддані за допомогою розвідувальних і ударних безпілотників.

Також повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ вперше почали використовувати на фронті роботів-собак. Роботизовані пси зі ШІ ведуть розвідку, легко долаючи перешкоди на землі, а в майбутньому може отримати зброю або перетворитися на камікадзе.