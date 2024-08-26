"Будущее уже здесь": для ВСУ создали улучшенные дроны и "умные" боеприпасы, детали

Новые модули сделают украинские беспилотники более точными, в частности позволят им самостоятельно выявлять и поражать цели.

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В рамках хакатона Precision украинские разработчики представили решения для беспилотных летательных аппаратов, а также боеприпасы, которые могут корректировать свою траекторию полета. Подробности раскрыл украинский оборонный кластер Brave1.

Сообщается, что для украинских дронов были разработаны усовершенствованные алгоритмы и модели искусственного интеллекта, способные быстро и точно идентифицировать угрозы в загроможденной среде. Эти системы используют машинное зрение, чтобы выявлять и уничтожать цели в автономном режиме. Автоматическое донаведение на цель и специальное мобильное приложение повышают точность ударов FPV-дронов.

Одно из решений в данном направлении — модуль для обнаружения и наведения дрона на цель ZIR System. Анализ видео стрима в реальном времени позволяет отслеживать координаты без GPS, а акустические сенсоры определяют местонахождение артиллерии врага по звуку. Этот модуль можно установить на любой FPV дрон-камикадзе. В будущем создатели модуля планируют интегрировать его в дроны с дальностью более 100 км.

Разработчики также представили измерительные устройства, повышающие точность дронов, комплексы активной защиты от дронов коптерного типа и беспилотники, использующие оптоволоконную связь.

Также сообщается, что на хакатоне были представлены "умные" боеприпасы, которые способны корректировать свою траекторию полета для поражения частично укрытых целей. Точность и эффективность этих боеприпасов повышается за счет модульных лазерных систем и систем наведения управляемого сброса для БПЛА.

"Будущее уже здесь", — отметили в Brave1.

Напомним, одним из решений, представленных на хакатоне Precision, стал дистанционно-управляемый боевой модуль "Хижак", который можно установить на наземную роботизированную платформу.

В Украине также официально презентовали беспилотный летательный аппарат "Паляниця", который имеет дальность около 750 км и может нести большую полезную нагрузку при меньших габаритах за счет реактивного двигателя.