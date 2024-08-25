Зірвали наступальну операцію ЗС РФ під Сумами: Зеленський про результати прориву на Курщині

За словами українського президента Володимира Зеленського, окупанти мали намір взяти під свій контроль Харків, однак нічого не вийшло. Наступний крок мав статися в Сумській області, але дії Сил оборони змінили їхні плани.

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Операція ЗСУ в Курській області триває практично 3 тижні і вона потрібна була для того, щоб зупинити потенційний наступ ЗС РФ на Сумську область. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з індійськими ЗМІ.

За його словами, прорив у російському регіоні є частиною великої військово-політичної операції і Київ продовжує робити все для того, щоб змусити Москву до справедливого миру.

"Росія підготувала вторгнення на Харківщину і хотіла окупувати півторамільйонне місто Харків. Ми їх зупинили, ми зірвали їхню наступальну операцію. Наступний їхній крок був на півночі нашої держави, якраз із міста Суми, з боку Курської області. Вони вже все підготували", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо глава держави додав, що ЗСУ були змушені завдати превентивного удару для того, щоб противник не зміг здійснити наступ на Сумську область.

Російський президент Володимир Путін увесь час окупував українські регіони, каже Володимир Зеленський, але при цьому абсолютно не думає про власні території. Це демонструє і робота ворожої ППО всередині країни.

"Вони б'ють по нашій енергетиці, ми б'ємо по їхній, по їхніх військових аеропортах. І ми знаємо, де в них є ППО, а де немає. Усе перевірили. Ми зайшли, а там щоб ви знали, ППО є навколо дач Путіна, ППО є навколо Москви, навколо Санкт-Петербурга. А ППО у звичайних містечках, містах, зокрема в Курській області, куди ми швидко зайшли — його немає. Путін повинен почати відчувати цю війну і він буде її відчувати", — підсумував президент України.

Нагадаємо, 24 серпня Володимир Зеленський також коментував мету спецоперації в Курській області. Одне із завдань рейду в російському регіоні — показати реальність сили Кремля і продемонструвати, що для Володимира Путіна дорожча окупація території України, ніж захист власного населення, говорив український президент.