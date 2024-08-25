Сорвали наступательную операцию ВС РФ под Сумами: Зеленский о результатах прорыва на Курщине

По словам украинского президента Владимира Зеленского, оккупанты были намерены взять под свой контроль Харьков, однако ничего не вышло. Следующий шаг должен был случиться в Сумской области, но действия Сил обороны изменили их планы.

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Операция ВСУ в Курской области продолжается практически 3 недели и она нужна была для того, чтобы остановить потенциальное наступление ВС РФ на Сумскую область. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с индийскими СМИ.

По его словам, прорыв в российском регионе является частью крупной военно-политической операции и Киев продолжает делать все для того, чтобы вынудить Москву к справедливому миру.

"Россия подготовила вторжение на Харьковщину и хотела оккупировать полуторамиллионный город Харьков. Мы их остановили, мы сорвали их наступательную операцию. Следующий их шаг был на севере нашего государства, как раз из города Сумы, со стороны Курской области. Они уже все подготовили", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно глава государства добавил, что ВСУ были вынуждены нанести превентивный удар для того, чтобы противник не смог осуществить наступление на Сумскую область.

Российский президент Владимир Путин все время оккупировал украинские регионы, говорит Владимир Зеленский, но при этом совершенно не думает о собственных территориях. Это демонстрирует и работа вражеской ПВО внутри страны.

"Они бьют по нашей энергетике, мы бьем по их, по их военным аэропортам. И мы знаем, где у них есть ПВО, а где нет. Все проверили. Мы зашли, а там чтобы вы знали, ПВО есть вокруг дач Путина, ПВО есть вокруг Москвы, вокруг Санкт-Петербурга. А ПВО в обычных городках, городах, в частности в Курской области, куда мы быстро зашли — его нет. Путин должен начать чувствовать эту войну и он будет ее чувствовать", — подытожил президент Украины.

Напомним, 24 августа Владимир Зеленский также комментировал цели спецоперации в Курской области. Одна из задач рейда в росийском регионе — показать реальность силы Кремля и продемонстрировать, что для Владимира Путина дороже оккупация территории Украины, чем защита собственного населения, говорил украинский президент.