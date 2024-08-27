Украина создает новые механизированные бригады, ожидая продолжения войны до 2025 года, — Forbes

Новым воинским подразделениям, которые сейчас создаются в рядах ВСУ, присвоены номера серии 160. Их бойцы проходят подготовку за рубежом и многие добровольцы набираются из украинцев, проживающих в этих странах.

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Украинская армия формирует новые механизированные бригады. Это является признаком того, в Украине ожидают, что война не закончится в ближайшее время, пишет Forbes.

Как отмечается, ресурс Militaryland, который отслеживает военные структуры Украины, получил фотографии, на которых якобы изображены курсанты из новой механизированной бригады в составе Сухопутных войск ВСУ. Новые механизированные бригады, которым присвоены номера серии 160, будут проходить подготовку в зарубежных странах и набирать многих новобранцев из украинцев, проживающих в этих странах.

Сообщается, что 160-я механизированная бригада проходит учения в Польше.

Создание новых бригад зависит от двух вещей: успешной мобилизации, возможно, 10 000 или более новых рекрутов и продолжающейся иностранной поддержки военных усилий Украины. Украинских бойцов, вероятно, оснастят снаряжением, предоставленным западными партнерами, в зависимости от мест их учений.

Как пишет издание, начиная с осени 2023 года украинская армия сформировала 10 новых бригад: четыре механизированные бригады, пять пехотных бригад и егерскую бригаду.

Пехотные бригады самые "легкие" — они, в основном, ездят на грузовиках. Егерская бригада — это сила "среднего веса", состоящая из грузовиков и легкой бронетехники. Механизированные бригады уже ездят на гусеничной и колесной бронетехнике и обычно передвигаются ротой, в которой не менее 10-12 танков.

В то же время неясно, сколько бригад "160-ой серии" сейчас формирует армия и какие это будут бригады. И если судить по предыдущему этапу расширения, их может быть 10, предполагают авторы, то есть, "по бумагам" такому количеству бригад нужно 20 000 солдат.

Десяти бригадам солдат понадобятся тысячи машин. Подсчитано, что за 29 месяцев полномасштабной войны союзники Украины выделили около 12 000 штук различной техники. За это время Силы обороны потеряли примерно 6 400 машин.

И если время формирования бригад предыдущей, "150-ой серии", является показателем, то может пройти шесть или даже больше месяцев, прежде чем бригады "серии 160" будут готовы к действиям на поле боя. Другими словами, это бригады 2025 года — подразделения, которые смогут сражаться уже на четвертом году полномасштабной войны.

Напомним, для ВСУ создали улучшенные дроны и "умные" боеприпасы.

В Украине также официально презентовали беспилотный летательный аппарат "Паляниця", который имеет дальность около 750 км и может нести большую полезную нагрузку за счет реактивного двигателя.