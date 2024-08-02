Говорити передчасно: генерал ЗСУ розповів про можливу ротацію на передовій

Бригадний генерал Андрій Гнатов пояснив, що простої відповіді на питання щодо ротації немає, оскільки все залежить від поточної обстановки в умовах, коли наступальна ініціатива на боці ЗС РФ.

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У поточних умовах бойових дій в Україні говорити про перспективи ротації військових ЗСУ на першій лінії фронту передчасно, попри появу нещодавно мобілізованих людей. Ситуація на фронті вимагає гнучкості та оперативного реагування на наступальні дії противника. Таку думку висловив 2 серпня командувач Об'єднаних сил ЗСУ бригадний генерал Андрій Гнатов в інтерв'ю "Главкому".

Воєначальнику поставили запитання про перспективу ротації українських військовослужбовців, які перебувають на передових позиціях фронту.

"Це дуже чутлива тема. У слово "ротація" можна вкладати багато сенсів. Обстановка така, що наступальна ініціатива зараз у противника, він ще здатний нарощувати зусилля; ми ж виконуємо завдання, щоб його зупинити. У таких умовах говорити, що гарантовано відбудуться ротації та в яких масштабах вони будуть, — передчасно", — почав свою відповідь Гнатов.

За його словами, в таких умовах складно гарантувати проведення ротацій у великих масштабах, однак за першої можливості їх намагаються проводити.

Гнатов зазначив, що підрозділи постійно замінюються на позиціях, також змінюються зони виконання завдань і напрямки. Ця складна система взаємодії вимагає гнучкого підходу, тому простої відповіді на питання про ротації немає, оскільки все залежить від поточної обстановки і можливостей.

Що стосується відпусток військовослужбовців, то це право контролюється і забезпечується, особливо якщо йдеться про реабілітацію після травм.

"У тих бригадах, з якими я працюю, чималий відсоток військовослужбовців цим правом користується. Їм гарантовано надається право на відпочинок по реабілітації після поранення або після отримання травм, а також за сімейними обставинами", — додав Гнатов.

Воєначальник насамкінець зазначив, що командири намагаються підтримувати в підрозділах рівень відпускників до 15%, і особливо в літній період, однак усім охочим надати відпустку об'єктивно неможливо.

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