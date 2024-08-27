Мобілізація переселенців: як ВПО можуть отримати відстрочку від призову

Якщо людина проживає на підконтрольній Україні території — вона підлягає загальним правилам мобілізації, зазначив адвокат. Раніше були випадки, коли особи з пропискою на тимчасово окупованих територіях Донбасу на службу не призивалися.

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Під час загальної мобілізації люди, які мають статус "тимчасово-переміщених осіб" (ТПО), мають право на відстрочку від мобілізації, оскільки вони перебувають у складних життєвих ситуаціях. Рішення про мобілізацію переселенців ухвалюються в індивідуальному порядку, при цьому враховуються життєві обставини кожної людини, пише "РБК-Україна" з посиланням на адвоката Дмитра Франчука.

Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів регулюється постановою Кабінету Міністрів України №1487 від 30 грудня 2022 року, де прописано умови військового обліку, а також взяття і зняття з нього людей зі статусом ВПО.

Згідно зі статтею 21 цього Порядку, громадяни, які прибули з ТОТ, можуть бути взяті на військовий облік після того, як їх зареєструють як ВПО і внесуть на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів за місцем фактичного проживання.

Неприбуття до ТЦК, навіть у разі зміни місця реєстрації або проживання, а також у разі втрати особистих або військово-облікових документів, є порушенням закону.

ВПО необхідно подати документи:

Заява

Паспорт громадянина України

Військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного

Для осіб, звільнених у запас — обліково-послужна картка, припис військової частини

Для тих, хто був звільнений за станом здоров'я або сімейними обставинами: свідоцтво про хворобу та інші документи, що підтверджують законність дострокового звільнення

Рішення військово-лікарських комісій про придатність до військової служби в мирний або воєнний час (за наявності).

Адвокат зазначає, що люди зі статусом ВПО мають право на відстрочку від мобілізації, оскільки вони перебувають у складних життєвих ситуаціях. Водночас рішення про мобілізацію переселенців ухвалюються в індивідуальному порядку, при цьому враховуються життєві обставини кожної конкретної людини.

Щоб отримати відстрочку, внутрішньо переміщені особи повинні мати відповідні документи, що підтверджують їхній статус.

Мобілізація переселенців з окупованих територій

Ситуація з мобілізацією людей, прописаних на ТОТ, складніша, однак, як правило, у такому разі враховується фактичне місце проживання, а не місце прописки особи.

"Тобто, якщо людина проживає на підконтрольній Україні території, вона підлягає загальним правилам мобілізації", — зазначив адвокат.

Ще на початку повномасштабної війни було кілька випадків, розповів Дмитро Франчук, коли особи з пропискою на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей не призивалися на службу. Це було пов'язано з певними правовими та логістичними труднощами.

Водночас зараз таких людей можуть мобілізувати на загальних підставах, якщо вони перебувають на підконтрольній Україні території, підпадають під мобілізацію за віком і мають відповідний стан здоров'я.

Нагадаємо, військовозобов'язані чоловіки можуть виїхати за кордон, якщо мають трьох і більше дітей. Однак одного цього факту недостатньо.

Раніше юрист Дмитро Франчук повідомив, що чоловіки можуть стати на облік не за місцем проживання. За його словами, для цього потрібні певні умови.