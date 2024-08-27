Мобилизация переселенцев: как ВПЛ могут получить отсрочку от призыва

Если человек проживает на подконтрольной Украине территории — он подлежит общим правилам мобилизации, отметил адвокат. Ранее были случаи, когда лица с пропиской на временно оккупированных территориях Донбасса на службу не призывались.

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Во время всеобщей мобилизации люди, имеющие статус "временно-перемещенных лиц" (ВПЛ), имеют право на отсрочку от мобилизации, поскольку они находятся в сложных жизненных ситуациях. Решения о мобилизации переселенцев принимаются в индивидуальном порядке, при этом учитываются жизненные обстоятельства каждого человека, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на адвоката Дмитрия Франчука.

Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №1487 от 30 декабря 2022 года, где прописаны условия воинского учета, а также взятие и снятие с него людей со статусом ВПЛ.

Согласно статье 21 данного Порядка, граждане, прибывшие из ВОТ, могут быть взяты на воинский учет после того, как их зарегистрируют в качестве ВПЛ и внесут в воинский учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), органах СБУ, соответствующих подразделениях разведывательных органов по месту фактического проживания.

Неприбытие в ТЦК, даже при смене места регистрации или проживания, а также при утере личных или военно-учетных документов, является нарушением закона.

ВПЛ необходимо подать документы:

Заявление

Паспорт гражданина Украины

Военный билет или временное удостоверение военнообязанного

Для лиц, уволенных в запас – учетно-послужная карточка, предписание воинской части

Для тех, кто был уволен по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам: свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного увольнения

Решение военно-врачебных комиссий о пригодности к военной службе в мирное или военное время (при наличии).

Адвокат отмечает, что люди со статусом ВПЛ имеют право на отсрочку от мобилизации, поскольку они находятся в сложных жизненных ситуациях. В то же время решения о мобилизации переселенцев принимаются в индивидуальном порядке, при этом учитываются жизненные обстоятельства каждого конкретного человека.

Чтобы получить отсрочку, внутренне перемещенные лица должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их статус.

Мобилизация переселенцев из оккупированных территорий

Ситуация с мобилизацией людей, прописанных на ВОТ, более сложная, однако, как правило, в таком случае учитывается фактическое место жительства, а не место прописки лица.

"То есть, если человек проживает на подконтрольной Украине территории, он подлежит общим правилам мобилизации", – отметил адвокат.

Еще в начале полномасштабной войны было несколько случаев, рассказал Дмитрий Франчук, когда лица с пропиской на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не призывались на службу. Это было связано с определенными правовыми и логистическими трудностями.

В то же время, сейчас таких людей могут мобилизовать на общих основаниях, если они находятся на подконтрольной Украине территории, подпадают под мобилизацию по возрасту и имеют соответствующее состояние здоровья.

Напомним, военнообязанные мужчины могут выехать за границу, если имеют трех и более детей. Однако одного этого факта недостаточно.

Ранее юрист Дмитрий Франчук сообщил, что мужчины могут стать на учет не по месту жительства. По его словам, для этого нужны определенные условия.