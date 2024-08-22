Как стать на воинский учет не по месту жительства: почему это разрешено не всем

Для того, чтобы стать на воинский учет не по месту прописки, нужно обратиться в ТЦК и СП и предоставить необходимые документы. По словам юриста Дмитрия Франчука, мужчине могут предложить пройти медосмотр для уточнения состояния здоровья.

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Украинские военнообязанные мужчины могут стать на воинский учет в ТЦК и СП не по месту жительства. Однако для этого есть определенные условия. Об этом сообщил юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина".

"В общем, стать на воинский учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не по месту жительства возможно, но при определенных условиях", — сказал Дмитрий Франчук.

Он отметил, что стать на учет не по месту жительства можно, если:

лицо сменило место жительства (в течение семи дней гражданин обязан сняться с учета по старому месту и стать по новому);

лицо учится в другом городе;

лицо длительное время работает в другом городе.

Военный учет не по месту прописки

"Обратитесь лично в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту, где вы планируете стать на учет и предоставьте необходимые документы", — пояснил юрист.

Также для постановки на учет нужно предоставить следующие документы:

украинский паспорт;

идентификационный код;

военный билет;

документ, который подтверждает смену места жительства;

документ, который подтверждает смену места учета.

"Заполните заявление установленного образца о постановке на воинский учет по новому месту жительства. Возможно, вам предложат пройти медицинский осмотр для уточнения состояния здоровья", — сказал Франчук.

Юрист отметил, что согласно украинскому законодательству, не всегда можно стать на воинский учет не по месту жительства. В частности, все зависит от конкретных обстоятельств.

Напомним, 16 августа нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что правительство запускает экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. Так, будет сформирован перечень мужчин от 18 до 60 лет.

Ранее адвокат и правозащитница Елена Карнаух-Голодняк рассказала, что украинцев могут оштрафовать за нарушение законодательства о мобилизации. Она подчеркнула, что ТЦК чаще всего наказывают за нарушение правил воинского учета.