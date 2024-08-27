Виїхало 7,5 мільйона: Україна поверне біженців і чоловіків, які втекли за кордон, — Зеленський

Осіб, які нелегально опинилися за межами України, будуть повертати на основі міжнародних домовленостей, заявив президент Володимир Зеленський. Із Польщі можуть повернути, наприклад, втікачів-чоловіків призовного віку.

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Український уряд по-різному діятиме щодо біженців, які законно перетнули кордон України, та щодо тих, хто зробив це з порушеннями. Ідеться, наприклад, про чоловіків призовного віку, які ухилилися від мобілізації, та про зловмисників-втікачів. Які рішення готують урядовці та які напрацювання вже \, президент України Володимир Зеленський розповів під час пресконференції 27 серпня.

Зеленський згадав про повернення українців, відповідаючи на питання про створення Міністерства єдності та про втікачів, які незаконно перетнули кордон. За межами України на сьогодні перебувають 7,5 млн біженців, тоді як всередині країни — 10,5 млн пенсіонерів. Тому повернення цих громадян — це "серйозний виклик". Головне завдання — щоби біженці повернулися добровільно. Для цього напрацьовують "інституційні політики" з Німеччиною та Польщею, зауважив президент.

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"Нам потрібно повернути доросле населення, наших дітей, студентів тощо, без примусу — облаштувати всі умови, щоб вони хотіли це зробити", — пояснив політик дії щодо частини громадян.

Водночас щодо втікачів або злочинців діятимуть інакше. Зі слів Зеленського, немає проблем з поверненням "держзрадників, колаборантів тощо" — працюють відповідні державні органи, надсилають прохання про екстрадицію. Щодо осіб, які незаконно перетнули кордон, наприклад, чоловіків призовного віку, то тут мають бути домовленості з урядами інших країн. З Польщею — "дуже потужні відносини в цьому напрямі", сказав президент. З Молдовою, Румунією, Угорщиною домовленостей немає.

"Стосовно тих, хто незаконно пройшов кордон із польською стороною, є домовленості: якщо вони поза законом перетинали, то нам відправляли назад таких людей. Треба нарощувати ці домовленості між Міністерством внутрішніх справ, міграційними службами — по-іншому ніяк. Я думаю, що коли б ми були в ЄС, то зовсім не було б цього питання", — заявив Зеленський.

Заяви Зеленського - коментар щодо біженців та ухилянтів 27 серпня див. з 19:40

Заяви Зеленського — основні тези виступу 27 серпня

Зазначимо, 27 серпня президент Зеленський провів пресконференцію на честь Дня Незалежності України та форуму "Україна 2024. Незалежність". Основні питання, про які говорив президент:

Нагадуємо, 27 серпня у МАГАТЕ відреагували на бойові дії, які наближаються до Курської АЕС. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про перебіг українського прориву в Курській області.