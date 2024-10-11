"Критична ситуація": мер міста у Німеччині відмовляється реєструвати біженців із України

Мер баварського міста Бад-Грісбах відмовився реєструвати нових українських біженців і нарікає на несправедливість розподілу та наростання критичної ситуації через надмірне навантаження на соціальні установи.

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У німецькому курортному місті Бад-Грісбах, що розташоване у Баварії, місцевий мер Юрген Фундке видав розпорядження своїм підлеглим не реєструвати нових біженців із України, що спричинило конфлікт місцевої влади з вищою. Про це пише видання Bild.

ЗМІ зазначає, що на початку вересня в містечку нараховувалося 100 українських біженців, яких поселили у місцевому готелі. Нещодавно до місцевої адміністрації звернулися 30 українців із проханням до адміністрації зареєструвати їх, що викликало обурення мера. Він заявив, що місто більше не зможе приймати людей, посилаючись на переповненість місцевих шкіл та дитячих садків.

Керуючий справами міста Маркус Кляйнман заявив ЗМІ, що, згідно з федеральним законом Німеччини, місто зобов'язане реєструвати нових біженців. Однак мер Бад-Грісбаха вважає, що розподіл біженців по регіону має бути справедливішим.

Фундке каже, що в баварському районі Пассау, до якого належить місто Бад-Грісбах, загалом є 38 муніципалітетів. Він вважає, що якби кожен із них узяв на себе відповідальність за прийом хоча б 10-15 осіб, то це "вирішило б проблему".

Мер нарікає, що наразі жодних рішень не було ухвалено, а ситуація стає критичною, адже місто вже не справляється із навантаженням на соціальні установи. Водночас районна влада називає дії мера незаконними та погрожує вжити заходів проти нього, адже, на їхню думку, у місті все ще є "вільні місця для розміщення біженців".

Нагадаємо, 27 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що за час війни з України виїхали 7,5 млн громадян. За його словами, повернення цих громадян — це "серйозний виклик", а головна задача полягає в тому, аби біженці повернулися добровільно.

Раніше Фокус писав про те, скільки біженців з України не хочуть повертатися назад додому та які причини в цьому.